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09. 04.
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lannert judit nagy erzsébet pedagógusok demokratikus szakszervezete

A PDSZ sem ért egyet Lannert Judit minden oktatási elképzelésével

2026. szeptember 04. 09:59

Nagy Erzsébet szerint a kisiskolák sorsáról egyenként kell dönteni, az igazgatók leváltása helyett pedig a dolgozók véleményét kell figyelembe venni. A PDSZ elnöke arra is reagált, hogy Lannert Judit „nem önállóan gondolkodó embereknek” nevezte a tanárokat.

2026. szeptember 04. 09:59
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A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) több ponton sem ért egyet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elképzeléseivel – mondta Nagy Erzsébet, a szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek. A szakszervezeti vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a miniszter pedagógusokról tett korábbi kijelentéseit önmagukban nem tartja elegendőnek ahhoz, hogy megítéljék Lannert jelenlegi álláspontját. A miniszter korábban arról beszélt, hogy a jelenlegi oktatási rendszer „testhezálló” azoknak, akik pedagógusnak mennek, és

„ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”. A kisiskolákról és a pedagógusbérekről szólva pedig azt mondta: „Én az összes igazgatót leváltanám.”

A kisiskolák bezárásának kérdésében a PDSZ már egyértelműen elutasító álláspontot képvisel. Nagy Erzsébet szerint nem lehet pusztán a tanulói létszám alapján dönteni egy intézmény megszüntetéséről, különösen a kistelepüléseken, ahol az iskola gyakran a helyi közösség egyik legfontosabb intézménye. A PDSZ szerint minden esetben egyedileg kell megvizsgálni a körülményeket, többek között azt is, hogy az érintett gyermekek számára biztosítható-e megfelelő közlekedés egy másik település iskolájába. 

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„Nem lehet általános szabály alapján bezárni a kisiskolákat”

– hangsúlyozta a szakszervezeti vezető.

Az igazgatók leváltásának ötletét szintén elutasítja a PDSZ. Nagy Erzsébet leszögezte: „Egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy az összes iskolaigazgatót le kellene váltani”. A szakszervezet ugyanakkor régóta szorgalmazza, hogy az intézmények dolgozóinak legyen érdemi beleszólásuk az igazgatók megítélésébe. Ennek részeként bizalmi szavazást vezetnének be, amelyen a tantestület titkosan véleményezhetné az intézményvezető munkáját. Ez a rendszer a PDSZ szerint nem automatikus vezetőcserét jelentene, hanem lehetőséget adna a jól teljesítő, a dolgozók bizalmát élvező igazgatók megerősítésére.

A pedagógusokról tett korábbi kijelentéseit illetően Nagy Erzsébet óvatosabban fogalmazott. Szerinte elsősorban Lannert Juditot kellene megkérdezni arról, hogy ma is fenntartja-e korábbi álláspontját, és addig nem helyes egy korábbi, kiragadott mondat alapján megítélni a miniszter jelenlegi gondolkodását. A PDSZ ugyanakkor saját álláspontját egyértelművé tette: szerintük a pedagógusok önállóan gondolkodó, kreatív és innovatív szakemberek. Nagy Erzsébet úgy véli, a korábbi kijelentés helyett inkább a magyar közoktatás valós problémáival kellene foglalkozni.

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Nyitókép: Képernyőkép/Youtube

Összesen 5 komment

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valakike
2026. szeptember 04. 10:25
A PDSZ mikor cseréli le a szivárvány-logóját? És eddig miért nem tették meg?
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1
0
elcapo-3
2026. szeptember 04. 10:12
PDSZ........a megkapott 0,4 % bérfejlesztéssel egyetért? És ezzel? A Tisza Párt választási programjában rögzített, a nem pedagógus végzettségű iskolai dolgozóknak ígért azonnali 25 százalékos béremelés egyelőre késik, és hivatalos kormányzati döntés még nem született meg róla. Az életben használhatatlan agyahalott generációk hagyták el az iskolákat , ennyit tudnak, ennyit érnek!
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1
0
dave
2026. szeptember 04. 10:12
Mit vinnyogtok? Ezt akartátok, erre szavaztatok.
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0
0
nyugalom
•••
2026. szeptember 04. 10:05 Szerkesztve
O, majd egyeztetnek! Még szerencse, hogy ez meg magától ilyen micsoda is?
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2
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