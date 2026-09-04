A PDSZ sem ért egyet Lannert Judit minden oktatási elképzelésével

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) több ponton sem ért egyet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elképzeléseivel – mondta Nagy Erzsébet, a szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek. A szakszervezeti vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a miniszter pedagógusokról tett korábbi kijelentéseit önmagukban nem tartja elegendőnek ahhoz, hogy megítéljék Lannert jelenlegi álláspontját. A miniszter korábban arról beszélt, hogy a jelenlegi oktatási rendszer „testhezálló” azoknak, akik pedagógusnak mennek, és

„ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”. A kisiskolákról és a pedagógusbérekről szólva pedig azt mondta: „Én az összes igazgatót leváltanám.”

A kisiskolák bezárásának kérdésében a PDSZ már egyértelműen elutasító álláspontot képvisel. Nagy Erzsébet szerint nem lehet pusztán a tanulói létszám alapján dönteni egy intézmény megszüntetéséről, különösen a kistelepüléseken, ahol az iskola gyakran a helyi közösség egyik legfontosabb intézménye. A PDSZ szerint minden esetben egyedileg kell megvizsgálni a körülményeket, többek között azt is, hogy az érintett gyermekek számára biztosítható-e megfelelő közlekedés egy másik település iskolájába.