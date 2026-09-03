„A kérdés már csak az, mi a frász ütött belé, amikor az oktatásért felelős minisztérium vezetését elvállalta. Ha annyira lenézi az egész szakmát, a művelőit, amennyire az kiderült a Klub rádióban adott interjúból, akkor vajon milyen terveket sző a nemzet szerencsétlen napszámosai ellen? Szerinte a probléma az, hogy azok mennek pedagógusnak, akinek ez az oktatás, ami most van, testhezálló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek.

Vagyis csak azok választják ezt a hivatást, akik másra teljesen alkalmatlanok, és úgysem vennék fel őket egyetlen valamirevaló szakmát adó egyetemre sem. Gondolom Lannert Judit ilyennek tartja azokat is, akik őt segítették hozzá, hogy csekély képességei ellenére ilyen magasra jusson tanulmányai során.