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lannert judit szakma miniszter oktatás

A pengeagyú miniszter

2026. szeptember 03. 16:28

Lannert Judit annyira kreatív, annyira éles eszű és újító szellemű, hogy soha eszébe nem jutott volna tanárnak állni.

2026. szeptember 03. 16:28
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Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„A kérdés már csak az, mi a frász ütött belé, amikor az oktatásért felelős minisztérium vezetését elvállalta. Ha annyira lenézi az egész szakmát, a művelőit, amennyire az kiderült a Klub rádióban adott interjúból, akkor vajon milyen terveket sző a nemzet szerencsétlen napszámosai ellen? Szerinte a probléma az, hogy azok mennek pedagógusnak, akinek ez az oktatás, ami most van, testhezálló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek.

Vagyis csak azok választják ezt a hivatást, akik másra teljesen alkalmatlanok, és úgysem vennék fel őket egyetlen valamirevaló szakmát adó egyetemre sem. Gondolom Lannert Judit ilyennek tartja azokat is, akik őt segítették hozzá, hogy csekély képességei ellenére ilyen magasra jusson tanulmányai során.

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El tudom képzelni, mennyit szenvedett amiatt, hogy a maga innovatív és kreatív észjárását elfogadtassa az avíttas gondolkodású, poroszos oktatási elveket valló maradi tanerőkkel. De lám, sikerrel járt, ezért tisztelettel arra kérjük, mielőtt teljesen szétveri a jelenlegi oktatási rendszert, ami minden ellenkező híresztelés, és minden liberális romboló szándék ellenére mégis csak működik hazánkban, gondoljon saját sorsára, és ne vegye el a lehetőséget a ma gyermekei elől. Talán most kezdte el tanulmányait a jövő oktatási minisztere, aki jobb sorsra érdemes, mint hogy a jelenlegi pusztítását kelljen majd óriási erőfeszítésekkel helyrehoznia.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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Sorrend:
hegyaljai-2
2026. szeptember 03. 17:44
A pedagógusnak manapság nagyon jó stressztűrő képességgel kell rendelkeznie. Tűrnie kell az osztályonként 2-3 erőszakoskodó, összeférhetetlen diákot. Buktatni azt ugye nem szabad. Tűrni kell a szülői agressziót. Talán már a soha egy órát nem tanító miniszterének gyalázkodását lehet, hogy már nem fogja tűrni
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1
0
lemez
2026. szeptember 03. 17:26
De a szakszervezet mellé áll.Se kockásingesek de zebránállás.
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1
0
Kanmacska
2026. szeptember 03. 17:24
Jönnek az energiaital -biztos laptopok, aztán tök jó lesz az oktatás! Persze, ehhez be kell zárni többszáz iskolát kirúgni tízezer tanárt és eltörölni minden humán tantárgyat!
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2
0
akiaki
2026. szeptember 03. 17:19
gajdics, maga segghülye, és komolyan gondolom, hogy az ilyen elvakult emberek miatt volt az április bukás, azok miatt, akik nem tudnak párbeszédet folytatni, csak makogva fröcsögni
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0
9
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