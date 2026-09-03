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Lannert Judit annyira kreatív, annyira éles eszű és újító szellemű, hogy soha eszébe nem jutott volna tanárnak állni.
„A kérdés már csak az, mi a frász ütött belé, amikor az oktatásért felelős minisztérium vezetését elvállalta. Ha annyira lenézi az egész szakmát, a művelőit, amennyire az kiderült a Klub rádióban adott interjúból, akkor vajon milyen terveket sző a nemzet szerencsétlen napszámosai ellen? Szerinte a probléma az, hogy azok mennek pedagógusnak, akinek ez az oktatás, ami most van, testhezálló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek.
Vagyis csak azok választják ezt a hivatást, akik másra teljesen alkalmatlanok, és úgysem vennék fel őket egyetlen valamirevaló szakmát adó egyetemre sem. Gondolom Lannert Judit ilyennek tartja azokat is, akik őt segítették hozzá, hogy csekély képességei ellenére ilyen magasra jusson tanulmányai során.
El tudom képzelni, mennyit szenvedett amiatt, hogy a maga innovatív és kreatív észjárását elfogadtassa az avíttas gondolkodású, poroszos oktatási elveket valló maradi tanerőkkel. De lám, sikerrel járt, ezért tisztelettel arra kérjük, mielőtt teljesen szétveri a jelenlegi oktatási rendszert, ami minden ellenkező híresztelés, és minden liberális romboló szándék ellenére mégis csak működik hazánkban, gondoljon saját sorsára, és ne vegye el a lehetőséget a ma gyermekei elől. Talán most kezdte el tanulmányait a jövő oktatási minisztere, aki jobb sorsra érdemes, mint hogy a jelenlegi pusztítását kelljen majd óriási erőfeszítésekkel helyrehoznia.”
Nyitókép: Facebook