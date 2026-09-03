Deutsch Tamás is távozásra szólította fel Lannert Juditot (VIDEÓ)

A kijelentésekre korábban Rétvári Bence is reagált, aki szerint Lannert szavai példátlan módon sértették meg és nézték le a magyar pedagógusokat. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, mindez nem egyszerű nyelvbotlás vagy elszólás volt, hanem azt mutatja, hogy a tiszás oktatási miniszter valójában így gondolkodik a magyar tanárokról. Rétvári szerint egy ilyen kijelentés bármely kormánytagtól elfogadhatatlan, egy oktatási minisztertől pedig különösen.

Deutsch Tamás szerint Lannert kijelentései alapján nem maradhat a posztján. A politikus úgy látja, a miniszter az iskolák bezárásával gyerekek és családok tízezreinek életét nehezítené meg.