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deutsch tamás tisza párt rétvári bence lannert judit oktatás

Deutsch Tamás is távozásra szólította fel Lannert Juditot (VIDEÓ)

2026. szeptember 03. 17:27

A Fidesz EP-képviselője szerint a tiszás oktatási miniszter kijelentései miatt nem maradhat a posztján.

2026. szeptember 03. 17:27
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Újabb ellenzéki politikus szólította fel távozásra Lannert Juditot, a Tisza Párt oktatási miniszterét. Deutsch Tamás csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta: 

Nem maradhat oktatási miniszter az, aki az összes pedagógust megsérti önálló gondolkodásra alkalmatlan embereknek minősítve őket!”

A politikus szerint Lannertnek azért is mennie kell, mert „a hatalmi tébolyától vezettetve az összes igazgatót le akarja váltani”, valamint bezárná a kisiskolákat és a kisebb városi gimnáziumokat is.

A vita Lannert Judit Klubrádiónak adott nyilatkozata nyomán bontakozott ki. A tiszás miniszter arról beszélt, hogy jelenleg azok mennek pedagógusnak, akik számára a mostani oktatási rendszer „testhez álló”, és „ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”. Lannert szerint a magyarországi alacsony tanárbérek egyik oka, hogy túl sok tantárgyat tanítanak, illetve túl sok kis létszámú iskola működik. Azt is kijelentette: „Én az összes igazgatót leváltanám.”

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A kijelentésekre korábban Rétvári Bence is reagált, aki szerint Lannert szavai példátlan módon sértették meg és nézték le a magyar pedagógusokat. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, mindez nem egyszerű nyelvbotlás vagy elszólás volt, hanem azt mutatja, hogy a tiszás oktatási miniszter valójában így gondolkodik a magyar tanárokról. Rétvári szerint egy ilyen kijelentés bármely kormánytagtól elfogadhatatlan, egy oktatási minisztertől pedig különösen.

Deutsch Tamás szerint Lannert kijelentései alapján nem maradhat a posztján. A politikus úgy látja, a miniszter az iskolák bezárásával gyerekek és családok tízezreinek életét nehezítené meg. 

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Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

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Sorrend:
chiron
2026. szeptember 03. 17:48
a megfelelő link megnyitásával látható, facebook.com/watch/?v=29023095870625786&rdid=wEOWOSLuX6rxxJyi hogy a fogmosástagadók mozgalmában a HR-szakosztály a legerősebb. Ők aztán tudnak kádereket választani. Igazi elvtársak, na!
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londonbaby
2026. szeptember 03. 17:39
mit szarakodtok már ennyit ?? a csűrhe azt mondta tipli van.. !!! basszátok már ki a nyakánál fogva ezt a neveletlen buta picsát !!!!
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3
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zetor00g
2026. szeptember 03. 17:38
Na, ugye, hogy rendbe lehet tenni az oktatást, sőt, "ócsítani "is így lehet!! Be kell zárni minden iskolát, mindenki mehet ki a rétre legelni. Kész. Nincs gond!!
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3
0
elégia
•••
2026. szeptember 03. 17:36 Szerkesztve
Még egyszer mondom: Lannert valószínűleg nem lopta be magát a tanárok és főleg az iskolaigazgatók szívébe. Nem tudom, hogy él-e az édesanyja, ha igen, javaslom hogy igyon sok vizet és tartsa a szájában. A csuklást úgy talán meg tudja állítani. Mindamellett jó egészséget a mamának, ha még életben van.
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3
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