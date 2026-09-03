Deutsch Tamás is távozásra szólította fel Lannert Juditot (VIDEÓ)

Távozásra szólították fel a tiszás oktatási minisztert! (VIDEÓ)
Rétvári Bence szerint így még senki nem sértette meg a pedagógusokat, így még senki nem nézte le a tanárokat, mint Lannert Judit.
A Fidesz EP-képviselője szerint a tiszás oktatási miniszter kijelentései miatt nem maradhat a posztján.
Újabb ellenzéki politikus szólította fel távozásra Lannert Juditot, a Tisza Párt oktatási miniszterét. Deutsch Tamás csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta:
Nem maradhat oktatási miniszter az, aki az összes pedagógust megsérti önálló gondolkodásra alkalmatlan embereknek minősítve őket!”
A politikus szerint Lannertnek azért is mennie kell, mert „a hatalmi tébolyától vezettetve az összes igazgatót le akarja váltani”, valamint bezárná a kisiskolákat és a kisebb városi gimnáziumokat is.
A vita Lannert Judit Klubrádiónak adott nyilatkozata nyomán bontakozott ki. A tiszás miniszter arról beszélt, hogy jelenleg azok mennek pedagógusnak, akik számára a mostani oktatási rendszer „testhez álló”, és „ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”. Lannert szerint a magyarországi alacsony tanárbérek egyik oka, hogy túl sok tantárgyat tanítanak, illetve túl sok kis létszámú iskola működik. Azt is kijelentette: „Én az összes igazgatót leváltanám.”
A kijelentésekre korábban Rétvári Bence is reagált, aki szerint Lannert szavai példátlan módon sértették meg és nézték le a magyar pedagógusokat. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, mindez nem egyszerű nyelvbotlás vagy elszólás volt, hanem azt mutatja, hogy a tiszás oktatási miniszter valójában így gondolkodik a magyar tanárokról. Rétvári szerint egy ilyen kijelentés bármely kormánytagtól elfogadhatatlan, egy oktatási minisztertől pedig különösen.
Deutsch Tamás szerint Lannert kijelentései alapján nem maradhat a posztján. A politikus úgy látja, a miniszter az iskolák bezárásával gyerekek és családok tízezreinek életét nehezítené meg.
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Rétvári Bence szerint így még senki nem sértette meg a pedagógusokat, így még senki nem nézte le a tanárokat, mint Lannert Judit.
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