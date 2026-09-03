Osváth Zsolt: Mindenki szégyellje magát a Zsolti bácsi-ügy politikai felhasználása miatt (VIDEÓ)

A videórészletet Hont András is megosztotta a Facebookon, és Osváth kijelentését idézve azt írta: „A DK-tól a Tiszáig és a jó szándékú inluenszerekig, aktivistákig tényleg szégyellje magát mindenki, és menjen a picsába”. Hont ehhez egy saját megjegyzést is fűzött: „Egy kiegészítés: nem, nem szopta be mindenki. Viszont hol van Gundalf?”

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