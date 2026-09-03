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zsolti bácsi osváth zsolt hont andrás gyermekvédelem

Osváth Zsolt: Mindenki szégyellje magát a Zsolti bácsi-ügy politikai felhasználása miatt (VIDEÓ)

2026. szeptember 03. 18:08

„A DK-tól a TISZA-ig és a jószándékú influenszerekig, aktivistáig tényleg szégyellje magát mindenki és menjen a picsába.”

2026. szeptember 03. 18:08
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Osváth Zsolt egy videóban beszélt a Zsolti bácsi-ügyként ismertté vált történetről, és élesen bírálta annak politikai felhasználását. A tartalomgyártó szerint az ügyben a Demokratikus Koalíciótól a Tisza Párton át a jó szándékú influenszerekig és aktivistákig sokan hibáztak.

A DK-tól a TISZA-ig és a jószándékú influenszerekig, aktivistáig tényleg szégyellje magát mindenki is menjen a picsába”

– fogalmazott.

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Osváth szerint mára egyértelművé vált számára, hogy a történetből valamennyi politikai oldal megpróbált fegyvert kovácsolni, amivel végső soron magának a valódi ügynek ártottak.

„Szerintem most már ez kivonható, hogy ez a sztori minden oldalról egy végtelenül aljas és undorító politikai fegyver csatározás volt, ami valójában csak ártotta valódi ügynek”

– mondta. Hozzátette, nem állítja, hogy kizárólag erről szólt a történet, de szerinte ez mindenképpen jelentős része volt annak.

A tartalomgyártó arról is beszélt, hogy szerinte a történetben érintett fiatalok felismerték a helyzetben rejlő anyagi lehetőséget. Úgy vélte, valódi információk és megtörtént események mellett olyan állítások is nyilvánosságra kerülhettek, amelyek nem történtek meg. 

Mondtak dolgokat, mondtak olyat is, ami megtörtént, mondtak olyat is, ami nem történt meg, de tudták, hogy ebből pénzt lehet csinálni”

– fogalmazott.

A videórészletet Hont András is megosztotta a Facebookon, és Osváth kijelentését idézve azt írta: „A DK-tól a Tiszáig és a jó szándékú inluenszerekig, aktivistákig tényleg szégyellje magát mindenki, és menjen a picsába”. Hont ehhez egy saját megjegyzést is fűzött: „Egy kiegészítés: nem, nem szopta be mindenki. Viszont hol van Gundalf?”

Nyitókép: Youtube/képernyőkép

Összesen 29 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. szeptember 03. 21:09
Ratyika......izomból toltad a moslék propagandáját! Most meg mosod a kezeidet?
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0
0
kbs-real
2026. szeptember 03. 20:39
Gundalfot a profizmusa és a zsenialitása miatt állományba vette az MI6. Már 001-esnek hívják.
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0
0
elektronelektor
2026. szeptember 03. 20:37
Pedozsoltibácsi megszólalt. Ki tudja, lehet hogy ő az igazi Zsolti bácsi?
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2
0
cutcopy
2026. szeptember 03. 20:32
Mindenki, te is..
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2
0
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