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hadházy divínyi zsombor hont andrás

Ezt segítsen valaki értelmezni

2026. július 24. 18:05

Nem értem, hogy Hadházy mit nem ért, kétnaponta neveznek ki egy nerest valahova, ami a miniszterelnök személyét tekintve nem csoda.

2026. július 24. 18:05
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Hont András
Hont András
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„Ezt segítsen valaki értelmezni. Hadházy állítása az volt, hogy az Országgyűlési Hivatal főigazgatójának azt a Divínyi Zsombort sikerült kiválasztani, aki a NER-ben az Oktatási Hivatalnál, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál (később: Országos Kórházi Főigazgatóság) az EU-s projekteket menedzselte, később pedig cégével az informatikai közbeszerzések egyik fő nyertese lett.

Egyfelől nem értem, hogy Hadházy mit nem ért, kétnaponta neveznek ki egy nerest valahova, ami a miniszterelnök személyét tekintve nem csoda. Másfelől viszont Forsthoffer reakciója pontosan melyik részére válaszol Hadházy állításainak? Azt meg sem kérdezem, hogy a miniszterelnök alatta minek is örömködik, ő szeret óvodai jelekkel kommunikálni, ami megint csak nem csoda, ha a Tisza-frakcióra nézünk.”

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Forrás: Hont András/Facebook

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Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
pugacsov-0
2026. július 24. 18:31
Ááá ekkora majmot a világ nem látott és az összes kólásdoboz ezt lájkolja. Nem lát, szemüveget csináltat és ezt is közvetíti. Gondolom legközelebb azt is megmutatja hogyan szarik és mivel törli ki a valagát ! youtube.com/watch?v=bSlWv724hH4
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1
0
johannluipigus
2026. július 24. 18:28
Lófaszházy azért durcizik, mert noha kitette szívet-lelkét a NER lebontása érdekében, poloska még egy nyamvas miniszterelnök-helyettesi poszttal sem honorálta az erőfeszítést. Úgy érzi a lódoktor, hogy poloska szarba sem veszi. Pedig de.
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1
0
elcapo-3
2026. július 24. 18:20
" a miniszterelnök....... szeret óvodai jelekkel kommunikálni, ami megint csak nem csoda, ha a Tisza-frakcióra nézünk..." A poloska egy idióta pszichopata! A facebookon él , nem érdekli a valóság! A frakcjója meg a kólásdobozok és az agyhalottak gyűjtőhelye!
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3
0
baronet
2026. július 24. 18:18
Mi kommunista k jó kommunista. Másoké rossz kommunista. Hülye Hadhazy.
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2
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