„Ezt segítsen valaki értelmezni. Hadházy állítása az volt, hogy az Országgyűlési Hivatal főigazgatójának azt a Divínyi Zsombort sikerült kiválasztani, aki a NER-ben az Oktatási Hivatalnál, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál (később: Országos Kórházi Főigazgatóság) az EU-s projekteket menedzselte, később pedig cégével az informatikai közbeszerzések egyik fő nyertese lett.

Egyfelől nem értem, hogy Hadházy mit nem ért, kétnaponta neveznek ki egy nerest valahova, ami a miniszterelnök személyét tekintve nem csoda. Másfelől viszont Forsthoffer reakciója pontosan melyik részére válaszol Hadházy állításainak? Azt meg sem kérdezem, hogy a miniszterelnök alatta minek is örömködik, ő szeret óvodai jelekkel kommunikálni, ami megint csak nem csoda, ha a Tisza-frakcióra nézünk.”