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amnesty international oktatási miniszter oktatás

A jelek szerint a szakértő oktatási miniszter a gyerekektől várja a megoldást az oktatás problémáira

2026. augusztus 15. 07:29

Persze legalább ezúttal nem az Amnesty Internationaltól kérdezi. Manapság már az is valami...

2026. augusztus 15. 07:29
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Lipták Tamás
Lipták Tamás
Facebook

„Én azért így utólag is hálát adok azért, hogy nem minket kérdeztek meg anno 4 vagy 9 évesen, hogy milyen a jó óvoda vagy éppen iskola. Talán még kampány célokból sem.
Ezt ugyanis nemhogy nem tudnánk megfelelő ismeretek, tapasztalatok híjján ebben az életkorban megmondani, de jó eséllyel egészen elképesztő blődségeket mondtunk volna. Ez pedig így is van rendjén. 
Az viszont probléma, hogy a jelek szerint a szakértő oktatási miniszter a gyerekektől várja a megoldást az oktatás problémáira. Akár az óvodásoktól, iskolásoktól, mindezt a Facebookon, ahol a fenti korcsoportok jelen sem lehetnek. 
Persze legalább ezúttal nem az Amnesty Internationaltól kérdezi. Manapság már az is valami...”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
Cogito ergo sum
2026. augusztus 15. 10:04
Óriási hiba az elméletnek szembeállítása a gyakorlattal, mert ha valamely elmélet nem válik be a gyakorlatban, az nem azt jelenti, hogy elméletre nincs szükség, hanem vagy azt, hogy az elmélet rossz, vagy azt, hogy a szerencsétlen kísérletező, aki azt alkalmazni akarja, nem teoretikus, hanem impraktikus ember. Viszont a gyakorlat, amely nem nyugszik megfelelő elméleti alapon, üres rutinná válik és legritkább esetben emelkedik csak a puszta mesterség fölé. Klebelsberg Kuno
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2
0
Cogito ergo sum
2026. augusztus 15. 10:04
Egyetlen magyar iskolának sem lehet célja a puszta szakismeretközlés. Valamennyiünknek elsőrendű feladata a magyar életre való céltudatos előkészítés, az ifjúság erkölcsi nevelése, jellemének szilárdítása, kötelességtudatának fejlesztése, valláserkölcsi és nemzeti alapon nyugvó egészséges magyar világszemléletének kialakítása. Az államnak és a társadalomnak tervszerűen kell a magyar nép minden rétegében feltalálható jeles tehetségeket kiválasztaniok és felemelniök s a nép minden fiát tehetsége irányához, képességei terjedelméhez, műveltsége színvonalához illő hivatás felé terelniök. Hóman Bálint
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1
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baronet
2026. augusztus 15. 09:56
Áraggyon! A kompetencia! Is!
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1
0
statiszta
2026. augusztus 15. 09:45
"kőprofik" 🤡🤡🤡🤡
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1
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