„Én azért így utólag is hálát adok azért, hogy nem minket kérdeztek meg anno 4 vagy 9 évesen, hogy milyen a jó óvoda vagy éppen iskola. Talán még kampány célokból sem.

Ezt ugyanis nemhogy nem tudnánk megfelelő ismeretek, tapasztalatok híjján ebben az életkorban megmondani, de jó eséllyel egészen elképesztő blődségeket mondtunk volna. Ez pedig így is van rendjén.

Az viszont probléma, hogy a jelek szerint a szakértő oktatási miniszter a gyerekektől várja a megoldást az oktatás problémáira. Akár az óvodásoktól, iskolásoktól, mindezt a Facebookon, ahol a fenti korcsoportok jelen sem lehetnek.

Persze legalább ezúttal nem az Amnesty Internationaltól kérdezi. Manapság már az is valami...”