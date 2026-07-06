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Navracsics Tibor a 17. Alaptörvény-módosításról: „Íme, Szeretetország működésben”

2026. július 06. 08:06

A korábbi területfejlesztési miniszter szerint egyértelmű a Tisza szándéka.

2026. július 06. 08:06
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„Öt nap. Ennyi jut a 17. alkotmánymódosítás úgynevezett társadalmi vitájára. Ez az öt nap olyan kevés, hogy még az Amnesty International is kénytelen megjegyezni, hogy ez alighanem elégtelen releváns észrevételek megtételére” – írja friss bejegyzésében Navracsics Tibor.

Persze, ezt a kormány nem is akarja. Nem kíváncsi releváns észrevételekre, hiszen maga a társadalmi konzultáció is csupán formalitás. A lényeg, hogy valami jogi tákolmányt össze kell rakni, hogy a politikai ízlésüknek nem megfelelő köztársasági elnököt eltávolítsák.

„Íme, Szeretetország működésben” – zárja bejezgyzését a korábbi területfejlesztési miniszter.

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Fotó: Földházi Árpád

Összesen 18 komment

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Irgum-burgum
2026. július 06. 12:17
Kevés dolog jelent nagyobb elégtételt, nekünk jogállam-párti demokratáknak, mint az, hogy a NER-autokrácia kiépítésében és működtetésében jeleskedő Navracsics számára kellemetlen élmény a Tisza-kormány tevékenysége. Reméljük azt is hasonló intenzitással éli meg, amikor végre a vádlottak padjára kerül...
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balatontihany-25
2026. július 06. 11:33
Végtére is semmi meglepő, ez volt várható: ha az acsarkodó, gyűlölködő tiszás horda hatalomra kerül, szőnyegbombázás lesz. És íme...
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NewWorldOrder
2026. július 06. 11:31
Épül a diktatúra ezerrel. És brüsszelben most csak bólogatnak hozzá.
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balatontihany-25
2026. július 06. 11:31
Tarr Zoltán a kampányban megmondta: "Választást kell nyerni, aztán mindent lehet". Ime itt van, benne vagyunk...
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