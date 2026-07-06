Navracsics Tibor a 17. Alaptörvény-módosításról: „Íme, Szeretetország működésben”

„Nincs rendben” – az Amnesty Internationalnek sem tetszik, ahogyan Sulyok Tamást eltávolítanák
A köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után – közölte a jogvédő szervezet.
A korábbi területfejlesztési miniszter szerint egyértelmű a Tisza szándéka.
„Öt nap. Ennyi jut a 17. alkotmánymódosítás úgynevezett társadalmi vitájára. Ez az öt nap olyan kevés, hogy még az Amnesty International is kénytelen megjegyezni, hogy ez alighanem elégtelen releváns észrevételek megtételére” – írja friss bejegyzésében Navracsics Tibor.
Persze, ezt a kormány nem is akarja. Nem kíváncsi releváns észrevételekre, hiszen maga a társadalmi konzultáció is csupán formalitás. A lényeg, hogy valami jogi tákolmányt össze kell rakni, hogy a politikai ízlésüknek nem megfelelő köztársasági elnököt eltávolítsák.
„Íme, Szeretetország működésben” – zárja bejezgyzését a korábbi területfejlesztési miniszter.
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A köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után – közölte a jogvédő szervezet.
Fotó: Földházi Árpád