Navracsics Tibor a 17. Alaptörvény-módosításról: „Íme, Szeretetország működésben”

Persze, ezt a kormány nem is akarja. Nem kíváncsi releváns észrevételekre, hiszen maga a társadalmi konzultáció is csupán formalitás. A lényeg, hogy valami jogi tákolmányt össze kell rakni, hogy a politikai ízlésüknek nem megfelelő köztársasági elnököt eltávolítsák.