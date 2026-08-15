Magyar Péter Pakson tájékoztatott, de odaszúrt az ellenzéknek és a sajtónak is

„A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei” – így szólt vissza a Fidesz a kormányfőnek
A miniszterelnök meghívta az ellenzéki pártelnököket Paksra, Orbán mellett Toroczkai László sem lesz ott a helyszínen.
Folyamatosak a munkálatok a Duna vízállásának emelése érdekében az erőműnél, akárcsak a miniszterelnöki kommunikáció.
„Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtó megjelent munkatársait, azon munkatársait, akik a Sziget helyett inkább a hazánk szempontjából sorsdöntő, rendkívül fontos védelmi munkálatok és építkezés részleteiről fogják tájékoztatni a honfitársainkat” – kezdte szombat délelőtti, a közösségi médiás felületein élőben közvetített paksi sajtótájékoztatóját Magyar Péter.
A miniszterelnök előzőleg meghívta a parlamenti pártok elnökeit, ám az érintettek – mint jelezték – nem kívántak biodíszlet lenni a kormányfői produkcióban.
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A miniszterelnök meghívta az ellenzéki pártelnököket Paksra, Orbán mellett Toroczkai László sem lesz ott a helyszínen.
Ott volt azonban a helyszínen, s Magyar kérésére a tájékoztató hátterében felsorakozott a kormánytagok közül Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó.
A kormányfő felidézte, a kormány szerdán ülésezett az atomerőműben, s döntött arról, megkezdik egy úgynevezett fenékküszöb kialakítását, amihez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint ideiglenes megoldásként két nyolcvan méteres bárkát irányított módon elsüllyesztenek. Ez zajlik most, a munkálatok egyre gyorsuló ütemben, jól haladnak, közölte.
A cél az, hogy megőrizzék a két turbina üzemelését, majd a fenékküszöbbel elérjék azt a vízszintet, hogy a többi turbinát is visszakapcsolják. Paks kiesése óriási érvágás lenne a magyar gazdaságnak, de a társadalomra is külön terheket róna.
Magyar ezt követően sajnálkozott egy sort, hogy ellenzéki politikustársai nem jöttek el,
hiszen ez valóban nemzeti ügy, ő pedig csak tájékoztatni szerette volna őket a munkálatok állásáról. De azért a helyszínről folyamatosan élő műsorokkal és fotókkal jelentkező politikus Orbán Viktornak külön odaszúrt, a Fidesz elnökétől megkérdezte volna, a 2018-as alacsony vízállás után miért nem indult el a szivattyúrendszer fejlesztése. Majd
hosszan ekézte az előző kormányokat, és a Paks II beruházás állapotára is újfent megjegyzéseket tett.
Aztán szót kapott Kádár Pál dandártábornok is: „A projekt, mint műszaki beruházás alapvetően az Országos Vízügyi Főigazgatóság beruházása. Az én kevésbé népszerű feladatom, hogy ostort csattogtassak a szakemberek fele felett. Olyan késedelem nincs, ami a beruházást veszélyeztetné.” A Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője hozzátette, folyamatosan fogadják a felajánlásokat, s alapvetősen nyerges, kőszállításra alkalmas eszközök folyamatos bevetésére van szükségük, naponta ezer tonnákat kell megmozgatni.
Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese szerint a bárkasüllyesztés ideiglenes megoldás, ezzel párhuzamosan próbálják minél gyorsabban építeni a fenékküszöböt. A munkálatok párhuzamosan zajlanak a paksi és a dunaszentbenedeki oldalon, miközben helikopterek betonkockákat is beemelnek a vízbe.
„Több mint 26 év tapasztalattal mondom: egy ilyen rendszernek kell felfutási időszak. Tegnap azt tapasztaltuk, hogy a szállítási kapacitás a szűk keresztmetszet. Tegnap 1600 tonna kőmennyiséget tudtunk szállítani. A mai napra tervezett 5000 tonnát tudjuk tartani” – tudatta.
Aztán a miniszterelnök által Csörgőként bemutatott, valójában Csurgó Attila ezredes, a 14-es műszaki ezred parancsnoka kapott szót a tájékoztatón. Elmondta,
megkezdték a betonkockák beemelését a vízügy által kijelölt részre, a mederfenék azon szakaszára, ahol a legbonyolultabbak a viszonyok.
A vízügyi főigazgatóság ellenőre, Kovács Gyula a „bárka-hadművelet” irányítójaként arról beszélt, a bárka már nagyjából a helyén van, sőt, a süllyesztését már lassú ütemben el is kezdték, folyamatosan mérnek, s míg a Duna lassú apadásban van, egyelőre megállították, sőt
egy centis növekedést is tudtak produkálni.
Megígérte: sikeresek lesznek, és megoldják a feladatot.