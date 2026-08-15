Magyar Péter Pakson tájékoztatott, de odaszúrt az ellenzéknek és a sajtónak is

A kormányfő felidézte, a kormány szerdán ülésezett az atomerőműben, s döntött arról, megkezdik egy úgynevezett fenékküszöb kialakítását, amihez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint ideiglenes megoldásként két nyolcvan méteres bárkát irányított módon elsüllyesztenek. Ez zajlik most, a munkálatok egyre gyorsuló ütemben, jól haladnak, közölte.

A cél az, hogy megőrizzék a két turbina üzemelését, majd a fenékküszöbbel elérjék azt a vízszintet, hogy a többi turbinát is visszakapcsolják. Paks kiesése óriási érvágás lenne a magyar gazdaságnak, de a társadalomra is külön terheket róna.