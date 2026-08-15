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beruházás Magyar Péter paks

Magyar Péter Pakson tájékoztatott, de odaszúrt az ellenzéknek és a sajtónak is

2026. augusztus 15. 11:11

Folyamatosak a munkálatok a Duna vízállásának emelése érdekében az erőműnél, akárcsak a miniszterelnöki kommunikáció.

2026. augusztus 15. 11:11
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„Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtó megjelent munkatársait, azon munkatársait, akik a Sziget helyett inkább a hazánk szempontjából sorsdöntő, rendkívül fontos védelmi munkálatok és építkezés részleteiről fogják tájékoztatni a honfitársainkat” – kezdte szombat délelőtti, a közösségi médiás felületein élőben közvetített paksi sajtótájékoztatóját Magyar Péter.

A miniszterelnök előzőleg meghívta a parlamenti pártok elnökeit, ám az érintettek – mint jelezték – nem kívántak biodíszlet lenni a kormányfői produkcióban.

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Ott volt azonban a helyszínen, s Magyar kérésére a tájékoztató hátterében felsorakozott a kormánytagok közül Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó. 

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A kormányfő felidézte, a kormány szerdán ülésezett az atomerőműben, s döntött arról, megkezdik egy úgynevezett fenékküszöb kialakítását, amihez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint ideiglenes megoldásként két nyolcvan méteres bárkát irányított módon elsüllyesztenek. Ez zajlik most, a munkálatok egyre gyorsuló ütemben, jól haladnak, közölte.

A cél az, hogy megőrizzék a két turbina üzemelését, majd a fenékküszöbbel elérjék azt a vízszintet, hogy a többi turbinát is visszakapcsolják. Paks kiesése óriási érvágás lenne a magyar gazdaságnak, de a társadalomra is külön terheket róna.

Magyar ezt követően sajnálkozott egy sort, hogy ellenzéki politikustársai nem jöttek el,

hiszen ez valóban nemzeti ügy, ő pedig csak tájékoztatni szerette volna őket a munkálatok állásáról. De azért a helyszínről folyamatosan élő műsorokkal és fotókkal jelentkező politikus Orbán Viktornak külön odaszúrt, a Fidesz elnökétől megkérdezte volna, a 2018-as alacsony vízállás után miért nem indult el a szivattyúrendszer fejlesztése. Majd

hosszan ekézte az előző kormányokat, és a Paks II beruházás állapotára is újfent megjegyzéseket tett.

Aztán szót kapott Kádár Pál dandártábornok is: „A projekt, mint műszaki beruházás alapvetően az Országos Vízügyi Főigazgatóság beruházása. Az én kevésbé népszerű feladatom, hogy ostort csattogtassak a szakemberek fele felett. Olyan késedelem nincs, ami a beruházást veszélyeztetné.” A Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője hozzátette, folyamatosan fogadják a felajánlásokat, s alapvetősen nyerges, kőszállításra alkalmas eszközök folyamatos bevetésére van szükségük, naponta ezer tonnákat kell megmozgatni.

Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese szerint a bárkasüllyesztés ideiglenes megoldás, ezzel párhuzamosan próbálják minél gyorsabban építeni a fenékküszöböt. A munkálatok párhuzamosan zajlanak a paksi és a dunaszentbenedeki oldalon, miközben helikopterek betonkockákat is beemelnek a vízbe.

„Több mint 26 év tapasztalattal mondom: egy ilyen rendszernek kell felfutási időszak. Tegnap azt tapasztaltuk, hogy a szállítási kapacitás a szűk keresztmetszet. Tegnap 1600 tonna kőmennyiséget tudtunk szállítani. A mai napra tervezett 5000 tonnát tudjuk tartani” – tudatta.

Aztán a miniszterelnök által Csörgőként bemutatott, valójában Csurgó Attila ezredes, a 14-es műszaki ezred parancsnoka kapott szót a tájékoztatón. Elmondta,

megkezdték a betonkockák beemelését a vízügy által kijelölt részre, a mederfenék azon szakaszára, ahol a legbonyolultabbak a viszonyok.

A vízügyi főigazgatóság ellenőre, Kovács Gyula a „bárka-hadművelet” irányítójaként arról beszélt,  a bárka már nagyjából a helyén van, sőt, a süllyesztését már lassú ütemben el is kezdték, folyamatosan mérnek, s míg a Duna lassú apadásban van, egyelőre megállították, sőt

egy centis növekedést is tudtak produkálni.

Megígérte: sikeresek lesznek, és megoldják a feladatot.

 

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Összesen 467 komment

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sanya55-2
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2026. augusztus 16. 05:27 Szerkesztve
Mit nyűglődtök ezzel a pöccsel itt, átkapcsoltam a TV-t az M2-re, Misi mókus kalandjai megy éppen, nagyon izgi
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nyafika
2026. augusztus 16. 04:50
Kell az ócska cirkusz a lumpen csőcseléknek! Lássák, hogy dolgozik a messiásuk! Igaz, egy hete még azt bírta hazudni, Nemzetközi Atomenergia Hivatal!!! Lófaszt, mert Ügynökség - tehát még azt sem tudja mi a neve - nem engedélyezi a Dunával babrálást... Erről ennyit. Eztán mennyi száz milliárdot baszott ki az ablakon csak azért, mert 150,- helyett 500,-ért vesszük az import áramot? Lépni kellett volna az áramtőzsdén, de inkább az F1 VIP páholyban fetrengett segg részegen... Na, az orbán miatt?
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nyafika
2026. augusztus 16. 04:44
usafiu20 2026. augusztus 16. 00:22 A miniszterelnök úr konkrétan szétalázza a söpredék ellenzéki hangokat, mi Tisza szavazók imádjuk ezt. :D - Az a "söpredék" 6,5 millió ember...csak szólok. Amúgy a szektás csürhéd összesen jó ha van 1 millió, a többi csak vásári bámészkodó.
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patronasz
2026. augusztus 16. 04:13
Régebben is volt már aszályos idő Magyarországon. Íme Arany János gyönyörű veretes magyar nyelven megfogalmazott művében is lefesti: "Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben. Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan, Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan. Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel: Óriás szunyognak képzelné valaki, Mely az öreg földnek vérit most szíja ki. Válunál az ökrök szomjasan delelnek, Bőgölyök hadával háborúra kelnek...."
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