Halálos áldozata is van az Omis térségében pusztító erdőtűznek

Az emberek egy részét tengeri úton menekítették ki, az akcióban rendőrségi, kikötői és katonai hajók mellett helyi lakosok is részt vettek.

Andrej Plenkovic miniszterelnök és Zoran Milanovic köztársasági elnök is Omisba látogatott pénteken. A kormányfő részt vett a spliti-dalmáciai megye polgári védelmi törzsének ülésén, és megtekintette a tűz által sújtott területet. Közölte: a kormány minden szükséges segítséget megad a károk felszámolásához és a helyreállításhoz.