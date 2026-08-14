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omis zoran milanovic andrej plenkovic tűz áldozat

Halálos áldozata is van az Omis térségében pusztító erdőtűznek

2026. augusztus 14. 16:07

A horvát elnök szörnyűnek nevezte a történteket, és úgy fogalmazott: természeti katasztrófáról van szó, de egyelőre nem tudni, hogy kizárólag természetes okok állnak-e a háttérben.

2026. augusztus 14. 16:07
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Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. Andrej Plenkovic horvát kormányfő és Zoran Milanovic államfő is a helyszínre látogatott.

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A csütörtök este Lokva Rogoznica térségében keletkezett tűz az erős, időnként viharos szélben rendkívüli gyorsasággal terjedt tovább Omis irányába. Mintegy ezer hektárnyi terület égett le, a tűzvész kerülete meghaladja a húsz kilométert. Több tucat lakóépület megrongálódott vagy teljesen kiégett, emellett éttermek, gépkocsik, hajók, melléképületek, ültetvények és az elektromos hálózat egyes részei is károsodtak.

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A spliti kórházban negyven embert láttak el, közülük heten lélegeztetőgépre kerültek.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán több mint kétszáz tűzoltó és mintegy hatvan jármű dolgozott a helyszínen, péntek reggel pedig mind a négy rendelkezésre álló Canadair tűzoltórepülőgépet bevetették. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok azt mondta, pályafutása során még nem találkozott ilyen méretű és ilyen gyorsan terjedő tűzzel.

Az éjszaka folyamán tömeges evakuálást rendeltek el. A Horvát Vöröskereszt hat befogadóhelyén több mint 2500 lakos és turista fordult meg, mintegy nyolcszáz fekvőhelyet biztosítottak számukra.

Az emberek egy részét tengeri úton menekítették ki, az akcióban rendőrségi, kikötői és katonai hajók mellett helyi lakosok is részt vettek.

Andrej Plenkovic miniszterelnök és Zoran Milanovic köztársasági elnök is Omisba látogatott pénteken. A kormányfő részt vett a spliti-dalmáciai megye polgári védelmi törzsének ülésén, és megtekintette a tűz által sújtott területet. Közölte: a kormány minden szükséges segítséget megad a károk felszámolásához és a helyreállításhoz.

Az államfő szörnyűnek nevezte a történteket, és úgy fogalmazott: természeti katasztrófáról van szó, de egyelőre nem tudni, hogy kizárólag természetes okok állnak-e a háttérben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tűz keletkezésének okáról csak a vizsgálat lezárása után lehet következtetéseket levonni.

A korábban lezárt, Omison átvezető 8-as számú főutat péntek délután ismét megnyitották a forgalom előtt. A tűz azonban a várostól északra fekvő hegyvidéki területen ismét fellángolt, ezért légi tűzoltóegységeket vezényeltek a térségbe.

(MTI)

Nyitókép: MIROSLAV LELAS / AFP

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Összesen 8 komment

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bakazy
2026. augusztus 15. 09:58
évek óta tombolnak az ilyen és hasonló erdőtüzek óriási károkat okozva...európa királynőjének nem jutott még eszébe hogy érdemes volna 8-10 tűzoltó-repülőből álló flottát létrehozni amelyek a tűzesemények kezdetekor már ott tudnának lenni és oltani...és nem akkor küldeni segítségként egye-kettőt amikor már a fél ország leégett ???
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europész
2026. augusztus 15. 05:21
Szoboszlai régen lejárt szavazását most már igazán törölni lehetne.
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scorpicores
2026. augusztus 14. 23:35
Ettől még a Balaton is jobb helyszín...egy ilyen tűz rettenetesen gyorsan terjed...
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daidalos
2026. augusztus 14. 23:34
"kizárólag természetes okok állnak-e a háttérben"... Már írtam valahol többek kedvenc konteójáról, az MCB rendszerről. Amit ugyebár, azért fejlesztenek, hogy a nagy hőség miatti USA-beli erdőtüzeket mérsékeljék, és ami, miután a légköri struktúrákba belepiszkálni nem lehet büntetlenül, cserébe errefelé okoz hőkupolákat, és már erdőtüzeket is. Most ez vagy full kamu, vagy a csodás Európa képtelen fellépni az alapvető érdekei mentén az Államokkal szemben. Persze, lehet, hogy is-is.
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