Külügyminisztérium: már négy magyar sérültje van a horvátországi erdőtűznek

Már négy magyar sérültje van a horvátországi Omis térségében tomboló erdőtűznek, közülük ketten kórházi ellátásra szorultak. A Külügyminisztérium konzuli szolgálata szoros figyelemmel kíséri a helyzetet; eddig 13 közvetlen megkeresés érkezett olyan honfitársainktól, akiknek a lángok miatt el kellett hagyniuk a szálláshelyüket.

Az érintett magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak, az omisi befogadóközpontban eddig 45 magyart regisztráltak, a hajnalban segítséget kérők nagy része pedig már elindult hazafelé. A helyszíni mentést és az érintettek szállítását zadari magyar rendőrök, valamint a helyszínre érkező spliti és zágrábi konzulok is támogatják.

Bár Omis környékén a nyílt lángokat már elfojtották és az izzó gócok felszámolása zajlik, a Peljesac-félszigeten egy újabb, szél miatt gyorsan terjedő erdőtűz ütött ki.