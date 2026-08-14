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biztonság omis külügyminisztérium horvátország láng

Külügyminisztérium: már négy magyar sérültje van a horvátországi erdőtűznek

2026. augusztus 14. 13:54

A kimenekített honfitársaink biztonságban vannak, miközben a hatóságok már egy újabb, Peljesac-félszigeti tűz ellen is küzdenek.

2026. augusztus 14. 13:54
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Már négy magyar sérültje van a horvátországi Omis térségében tomboló erdőtűznek, közülük ketten kórházi ellátásra szorultak. A Külügyminisztérium konzuli szolgálata szoros figyelemmel kíséri a helyzetet; eddig 13 közvetlen megkeresés érkezett olyan honfitársainktól, akiknek a lángok miatt el kellett hagyniuk a szálláshelyüket.

Az érintett magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak, az omisi befogadóközpontban eddig 45 magyart regisztráltak, a hajnalban segítséget kérők nagy része pedig már elindult hazafelé. A helyszíni mentést és az érintettek szállítását zadari magyar rendőrök, valamint a helyszínre érkező spliti és zágrábi konzulok is támogatják.

Bár Omis környékén a nyílt lángokat már elfojtották és az izzó gócok felszámolása zajlik, a Peljesac-félszigeten egy újabb, szél miatt gyorsan terjedő erdőtűz ütött ki.

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A hatóságok arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy szigorúan kövessék a helyi utasításokat és figyeljék a konzuli tájékoztatást.

Nyitókép: MIROSLAV LELAS / AFP

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Összesen 33 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. augusztus 15. 07:12
Akkor nem volt elég a sok szerencsét kívánni! Szar tehetségtelen férgek vagytok tiszások!
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néhai Ch.Pilot
2026. augusztus 14. 18:59
Szijjártó meg már hazahozta volna őket. Ennyi.
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NokiNokedli
2026. augusztus 14. 17:55
Canadian!! Kanadát a sötét erők iránytják. Az igaz, hogy az agyalágyult Trudeau-gyerek Castro leszármazottja?
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angie1
•••
2026. augusztus 14. 17:28 Szerkesztve
Majd a nyihaha és munkatársai kívánnak nekik sok szerencsét! A horvátokat meg valahogy nem tudom sajnálni. Amit felénk műveltek tavasszal... Isten nem ver bottal! Egyszer voltunk ott pár napot, de belőlük és a proliságukból nekem még az is sok volt!
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