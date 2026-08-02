Nem tetszett a szír menekülteknek a szállásuk, ezért inkább felgyújtották

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Büntetőeljárás indult két szír állampolgár ellen, miután felgyújtották zágrábi menedékhelyük ajtaját.
Egy 22 és egy 29 éves szír állampolgárt azzal gyanúsítanak, hogy egy zágrábi menedékhelyen felgyújtották a szállásuk ajtaját, mert elégedetlenek voltak azzal – közölte a horvát Index.
A zágrábi rendőrség közlése szerint olyan személyekről van szó, akik nemzetközi védelmet kértek Horvátországban.
Az incidens pénteken történt.
A gyanú szerint a két férfi nyílt lánggal, egyelőre ismeretlen módon gyújtották fel a szoba ajtaját. Ezzel veszélyeztették más menedékkérők és az ott dolgozók életét is, továbbá az intézményt és annak tulajdonosát. A bűnügyi nyomozás lezárult, az érintetteket átadták az előzetes letartóztatási tisztviselőnek. A két gyanúsított ellen büntetőeljárás indult.
Nyitókép: Index.hu