Nem tetszett a szír menekülteknek a szállásuk, ezért inkább felgyújtották

A gyanú szerint a két férfi nyílt lánggal, egyelőre ismeretlen módon gyújtották fel a szoba ajtaját. Ezzel veszélyeztették más menedékkérők és az ott dolgozók életét is, továbbá az intézményt és annak tulajdonosát. A bűnügyi nyomozás lezárult, az érintetteket átadták az előzetes letartóztatási tisztviselőnek. A két gyanúsított ellen büntetőeljárás indult.

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