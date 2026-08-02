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horvátország szír menekült szállás

Nem tetszett a szír menekülteknek a szállásuk, ezért inkább felgyújtották

2026. augusztus 02. 21:31

Büntetőeljárás indult két szír állampolgár ellen, miután felgyújtották zágrábi menedékhelyük ajtaját.

2026. augusztus 02. 21:31
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Egy 22 és egy 29 éves szír állampolgárt azzal gyanúsítanak, hogy egy zágrábi menedékhelyen felgyújtották a szállásuk ajtaját, mert elégedetlenek voltak azzal – közölte a horvát Index.

A zágrábi rendőrség közlése szerint olyan személyekről van szó, akik nemzetközi védelmet kértek Horvátországban.

Az incidens pénteken történt.

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A gyanú szerint a két férfi nyílt lánggal, egyelőre ismeretlen módon gyújtották fel a szoba ajtaját. Ezzel veszélyeztették más menedékkérők és az ott dolgozók életét is, továbbá az intézményt és annak tulajdonosát. A bűnügyi nyomozás lezárult, az érintetteket átadták az előzetes letartóztatási tisztviselőnek. A két gyanúsított ellen büntetőeljárás indult.

Nyitókép: Index.hu

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
VitaLIN
2026. augusztus 02. 23:03
Ezeket már Zágráb fogadta be, vagy a szétosztásból kapták? Végülis teljesen mindegy, egyformán tahó mindegyik. De amelyik ilyet tesz, annak a hátára kell egy örökégő "tüzet" ragasztani, és visszaindítani oda, ahonnan jöttek.
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2
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tikkadt-szocske
2026. augusztus 02. 22:53
Begurultak, mert ebédre sajtos szűzérmét kaptak gombamártással, és a késüket nem élezte ki senki.
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0
0
tikkadt-szocske
2026. augusztus 02. 22:47
A plüssmaci gyúlékony, barmok.
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0
0
europész
2026. augusztus 02. 22:46
Az égő ajtóhoz szegeztem volna őket.
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0
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