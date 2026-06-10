Népszavazást kezdeményeztek Horvátországban: Magyarország példáját követnék

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Alkotmánymódosítás is jöhet egy fontos gazdasági kérdésben.
Nikola Grmoja, a Most párt elnöke horvátországi népszavazást kezdeményezett a készpénzes fizetés alkotmányos védelméért, hangsúlyozva: míg digitális fizetéshez jóváhagyás kell, készpénznél nincs ilyen kontroll.
A horvát nyelvű Nacional című lap kiemeli, hogy
már alkotmányosan védik a készpénzt.
Tomislav Ćorić pénzügyminiszter szerint Horvátországban nem fenyegeti veszély a készpénzhasználatot. Damir Novotny közgazdász rámutatott:
bár 80 százalékban digitálisak a tranzakciók, az erős szürke gazdaság miatt továbbra is jelentős marad a készpénz szerepe
– különösen turizmusban, és Németországhoz hasonlóan sem várható annak eltűnése.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka
***