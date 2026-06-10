Népszavazást kezdeményeztek Horvátországban: Magyarország példáját követnék

Mol: hamis vádakkal támadta Hernádi Zsoltot Horvátország

A Mol tájékoztatása szerint Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója vesztegetést követett el. Ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat, amelyeket korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság kétszer, valamint az INTERPOL is külön elutasított – jelezték.