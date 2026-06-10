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horvátország készpénz alkotmány

Népszavazást kezdeményeztek Horvátországban: Magyarország példáját követnék

2026. június 10. 12:40

Alkotmánymódosítás is jöhet egy fontos gazdasági kérdésben.

2026. június 10. 12:40
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Nikola Grmoja, a Most párt elnöke horvátországi népszavazást kezdeményezett a készpénzes fizetés alkotmányos védelméért, hangsúlyozva: míg digitális fizetéshez jóváhagyás kell, készpénznél nincs  ilyen kontroll.

A horvát nyelvű Nacional című lap kiemeli, hogy 

  • Szlovákia,
  • Magyarország,
  • Szlovénia
  • és Svájc

már alkotmányosan védik a készpénzt.

Tomislav Ćorić pénzügyminiszter szerint Horvátországban nem fenyegeti veszély a készpénzhasználatot. Damir Novotny közgazdász rámutatott:

bár 80 százalékban digitálisak a tranzakciók, az erős szürke gazdaság miatt továbbra is jelentős marad a készpénz szerepe

– különösen turizmusban, és Németországhoz hasonlóan sem várható annak eltűnése.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

***

 

Összesen 2 komment

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dundi-fan
2026. június 10. 13:37
Ők is elzavarják a dundit?
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akkkkorki
2026. június 10. 12:50
Levannak ők szarva általam! Többé nem megyek hozzájuk, csak átszaladok rajtuk. Mocskok!
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