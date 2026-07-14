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tizenhetedik módosítás béke magyarország alaptörvény Magyar Péter alkotmány miniszterelnök

Miniszterelnök Úr, de jó ez a tizenhetedik módosítás!

2026. július 14. 10:06

Mostantól a béke köszönt be, a népek barátságának békéje. A baráti népek együtt építhetik a népek demokráciáját a Nagynémet Birodalomban. Népeink vezetője Ursula és Manfred, a mi vezetőnk Miniszterelnök Úr!

2026. július 14. 10:06
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Megadja Gábor
Megadja Gábor
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„Miniszterelnök Úr, de jó ez a tizenhetedik módosítás

Végre eltávolítja a zsarnokot, a szatyor fingot! Máris tisztább lett a levegő. Ugyancsak vége az úri Magyarország korszakának, a dőzsölésének, a nép zsírján élősködésnek. Ön Kútvölgy Ludas Matyijaként leszámol a falusi döbrögikkel. Végre eltünteti a falusi burzsujok illegitim „képviseletét” is. (És vége az Ábrahám Róbert-félék viccelődésének is; szavaikból süt az úri gúny!) Hegyvidéki ököl vasököl, oda csap, ahova köll! Urak Magyarországa helyett végre CEO-k és a kisemmizett, megalázott felső-középosztály Magyarországa jön – a Nép Magyarországa! Hegyvidékek és Felvidékek Magyarországa! Csodálatos napok ezek! 

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Mostantól a béke köszönt be, a népek barátságának békéje. A baráti népek együtt építhetik a népek demokráciáját a Nagynémet Birodalomban. Népeink vezetője Ursula és Manfred, a mi vezetőnk Miniszterelnök Úr! 

Vezessen hát minket a Demokrácia útján, Miniszterelnök Úr! Száguldunk Ön után a jet-skin!”

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Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Giszdúr
2026. július 14. 10:39
"Száguldunk Ön után a jet-skin!" Vagy még inkább a vízicsúszdán. Ott az irány is stimmel.
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2
0
zseboszkiraly
2026. július 14. 10:33
Hitler is egyesült Európát akart német vezetéssel, ideológiailag kompatibilis vazallus államokkal ( forrás John Lukács). A Negyedik Német Birodalom készül. Nincs megszállás katonai értelemben, hiszen a röhejes Bundeswehr-je nem összehasonlítható az egykori Wehrmachttal. Viszont a belső árulók, vazallusok, megvezetett hülyék tömege sokkal nagyobb sajnos, mint az egykori nyilas pártté, amely bár parlamenti párt volt , de 44.-ig esélye sem volt választást nyerni. A Fosbukführer megszállott pszichopata viselkedése nagyon is emlékeztet Szálasiéra: Demagógia, gyűlölködés, hergelés, uszítás, a német hatalmi törekvések kritikátlan kiszolgálása. Szóval nem kell megszállás, a budapesti komprádor burzsoázia, meg a lumpenmentalitású tömeg (lsdd. nyilasok) elegendő. Mi nem szajkózzuk az itt "Minden élhetetlen, innen el kell menni" dumát, pedig tehetnénk. A Tisza szekta napi ostobasága munkahelyen , családban pedig sokszor elviselhetetlen, mégsem adjuk fel. A zakkant messiás egyszer bukni fog!
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5
0
irondome
2026. július 14. 10:30
Akkor sem leszünk gyarmat! MP annyira nem tud uralkodni magán, hogy rövid idő múlva a maradék eszét is elveszti és a sajátjai vetik ki maguk közül.
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4
0
nyugalom
•••
2026. július 14. 10:22 Szerkesztve
A piros szemű! Az ellenzeket oktatja! Vajjjjon mitől piros es puffadt a kepe?
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3
0
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