Eldőlt: elmozdítja a Tisza a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot és korlátozza választójogot
„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Mostantól a béke köszönt be, a népek barátságának békéje. A baráti népek együtt építhetik a népek demokráciáját a Nagynémet Birodalomban. Népeink vezetője Ursula és Manfred, a mi vezetőnk Miniszterelnök Úr!
„Miniszterelnök Úr, de jó ez a tizenhetedik módosítás!
Végre eltávolítja a zsarnokot, a szatyor fingot! Máris tisztább lett a levegő. Ugyancsak vége az úri Magyarország korszakának, a dőzsölésének, a nép zsírján élősködésnek. Ön Kútvölgy Ludas Matyijaként leszámol a falusi döbrögikkel. Végre eltünteti a falusi burzsujok illegitim „képviseletét” is. (És vége az Ábrahám Róbert-félék viccelődésének is; szavaikból süt az úri gúny!) Hegyvidéki ököl vasököl, oda csap, ahova köll! Urak Magyarországa helyett végre CEO-k és a kisemmizett, megalázott felső-középosztály Magyarországa jön – a Nép Magyarországa! Hegyvidékek és Felvidékek Magyarországa! Csodálatos napok ezek!
Mostantól a béke köszönt be, a népek barátságának békéje. A baráti népek együtt építhetik a népek demokráciáját a Nagynémet Birodalomban. Népeink vezetője Ursula és Manfred, a mi vezetőnk Miniszterelnök Úr!
Vezessen hát minket a Demokrácia útján, Miniszterelnök Úr! Száguldunk Ön után a jet-skin!”
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„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás