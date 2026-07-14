„Miniszterelnök Úr, de jó ez a tizenhetedik módosítás!

Végre eltávolítja a zsarnokot, a szatyor fingot! Máris tisztább lett a levegő. Ugyancsak vége az úri Magyarország korszakának, a dőzsölésének, a nép zsírján élősködésnek. Ön Kútvölgy Ludas Matyijaként leszámol a falusi döbrögikkel. Végre eltünteti a falusi burzsujok illegitim „képviseletét” is. (És vége az Ábrahám Róbert-félék viccelődésének is; szavaikból süt az úri gúny!) Hegyvidéki ököl vasököl, oda csap, ahova köll! Urak Magyarországa helyett végre CEO-k és a kisemmizett, megalázott felső-középosztály Magyarországa jön – a Nép Magyarországa! Hegyvidékek és Felvidékek Magyarországa! Csodálatos napok ezek!