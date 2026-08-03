Az egészségügyi miniszter saját nővére is tiltakozik a szívhangrendelet tervezett gyengítése ellen

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Családi feszültség Hegedűséknél.
Komoly családi és politikai feszültséget vetít előre az életvédő szervezetek legújabb kezdeményezése az egészségügyi tárca tervezett intézkedéseivel szemben. Az Axioma augusztus 3-i közleménye szerint újabb hat civil szervezet csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amelyben korábban már huszonegy szervezet követelte Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől a magzati élet védelmének fenntartását. A tiltakozók tábora így huszonhétre bővült,
a legújabb csatlakozók között pedig ott van a miniszter saját nővére is, aki nyíltan szembefordult öccse tárcájának terveivel.
A csatlakozó szervezetek között szerepel az Európai Családtudományi Társaság, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom, a Keresztény Misszió Alapítvány, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, a Szent István Intézet, valamint az 1992-ben alapított Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet Egyesület. Ez utóbbi szervezetet Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna, az egészségügyi miniszter nővére vezeti.
A Nőegylet egyben Hegedűs Loránt egykori református püspök szellemi hagyatékát is gondozza, aki egész életében elkötelezetten küzdött a megfogant élet védelméért.
A huszonhét civil szervezet által jegyzett nyílt levél határozottan arra kéri Dr. Hegedűs Zsolt minisztert, hogy akadályozza meg a korábban bevezetett szívhangrendelet bármilyen nemű gyengítését. Emellett követelik, hogy a tárca ne tegye vény nélkül elérhetővé az esemény utáni tablettát, és ne engedélyezze a kémiai abortusztabletta magyarországi bevezetését sem. Az életvédők érvelése szerint ezek az intézkedések megkönnyítik a megfogant emberi élet kioltását, miközben súlyos kockázatot jelentenek az édesanyák egészségére is.
A civil szervezetek bíznak abban, hogy a miniszter meghallgatja a gyermekek és az édesanyák védelmében felszólalókat, és a kormány nem vonja vissza a megfogant gyermekek meglévő jogi védelmét, valamint nem tesz lépéseket az abortusz liberalizációja felé. A tárcavezető nővérének nyílt csatlakozása a tiltakozáshoz ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy az abortuszszabályozás tervezett átalakítása a társadalmi vitákon túl a miniszteri családon belül is mély törésvonalakat hozott a felszínre.
Nyitókép: Dr. Hegedűs Zsolt Facebook-oldala