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hegedűs zsolt szent istván intézet szervezet élet

Az egészségügyi miniszter saját nővére is tiltakozik a szívhangrendelet tervezett gyengítése ellen

2026. augusztus 03. 12:42

Családi feszültség Hegedűséknél.

2026. augusztus 03. 12:42
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Komoly családi és politikai feszültséget vetít előre az életvédő szervezetek legújabb kezdeményezése az egészségügyi tárca tervezett intézkedéseivel szemben. Az Axioma augusztus 3-i közleménye szerint újabb hat civil szervezet csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amelyben korábban már huszonegy szervezet követelte Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől a magzati élet védelmének fenntartását. A tiltakozók tábora így huszonhétre bővült, 

a legújabb csatlakozók között pedig ott van a miniszter saját nővére is, aki nyíltan szembefordult öccse tárcájának terveivel.

A csatlakozó szervezetek között szerepel az Európai Családtudományi Társaság, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom, a Keresztény Misszió Alapítvány, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, a Szent István Intézet, valamint az 1992-ben alapított Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet Egyesület. Ez utóbbi szervezetet Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna, az egészségügyi miniszter nővére vezeti. 

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A Nőegylet egyben Hegedűs Loránt egykori református püspök szellemi hagyatékát is gondozza, aki egész életében elkötelezetten küzdött a megfogant élet védelméért.

A huszonhét civil szervezet által jegyzett nyílt levél határozottan arra kéri Dr. Hegedűs Zsolt minisztert, hogy akadályozza meg a korábban bevezetett szívhangrendelet bármilyen nemű gyengítését. Emellett követelik, hogy a tárca ne tegye vény nélkül elérhetővé az esemény utáni tablettát, és ne engedélyezze a kémiai abortusztabletta magyarországi bevezetését sem. Az életvédők érvelése szerint ezek az intézkedések megkönnyítik a megfogant emberi élet kioltását, miközben súlyos kockázatot jelentenek az édesanyák egészségére is.

A civil szervezetek bíznak abban, hogy a miniszter meghallgatja a gyermekek és az édesanyák védelmében felszólalókat, és a kormány nem vonja vissza a megfogant gyermekek meglévő jogi védelmét, valamint nem tesz lépéseket az abortusz liberalizációja felé. A tárcavezető nővérének nyílt csatlakozása a tiltakozáshoz ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy az abortuszszabályozás tervezett átalakítása a társadalmi vitákon túl a miniszteri családon belül is mély törésvonalakat hozott a felszínre.

Nyitókép: Dr. Hegedűs Zsolt Facebook-oldala

 

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Összesen 24 komment

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astonph00125
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Zsolt75
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sanya55-2
2026. augusztus 03. 15:01
Csattogott a vonó a hátán, csak úgy porzott, majd kiverték belőle a szart is, megvártam volna
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Amerigo
2026. augusztus 03. 14:55
Táncikálós ütődött.
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