Az egészségügyi miniszter saját nővére is tiltakozik a szívhangrendelet tervezett gyengítése ellen

Komoly családi és politikai feszültséget vetít előre az életvédő szervezetek legújabb kezdeményezése az egészségügyi tárca tervezett intézkedéseivel szemben. Az Axioma augusztus 3-i közleménye szerint újabb hat civil szervezet csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amelyben korábban már huszonegy szervezet követelte Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől a magzati élet védelmének fenntartását. A tiltakozók tábora így huszonhétre bővült,

a legújabb csatlakozók között pedig ott van a miniszter saját nővére is, aki nyíltan szembefordult öccse tárcájának terveivel.

A csatlakozó szervezetek között szerepel az Európai Családtudományi Társaság, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom, a Keresztény Misszió Alapítvány, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, a Szent István Intézet, valamint az 1992-ben alapított Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet Egyesület. Ez utóbbi szervezetet Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna, az egészségügyi miniszter nővére vezeti.