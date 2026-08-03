Ha Németország köhög, Magyarországot ledönti a láz – márpedig a német gazdaság évek óta gyengélkedik

Ha ezt sikerül Németországnak megfelelően és minél hamarabb végrehajtania, azzal hazánknak is kedvező helyzet állhat elő. Természetesen ehhez az is kell, hogy addig a nagy gyárak ne dobják be a törölközőt. Július közepén írt a német Manager Magazin az ottani autógyárak nehézségeiről. Ebben szerepelt, hogy a Volkswagen-csoport példátlan átalakításokra készül, több tízezer munkahelyet szüntetne meg, az Audi győri gyárát 2035-ig akár fel is számolhatják. Az Audi Hungaria a Világgazdaságnak elküldött közleményében arról írt, hogy szerkesztőségi spekulációkat nem kommentál, így a Manager Magazin spekulációját sem.

A világ egyik legnagyobb autógyártójának vezetése attól tart, hogy a kínai riválisok egyre erősebb európai terjeszkedése tartósan csökkentheti az értékesítését. Jelenleg évente mintegy 9 millió kocsit gyárt a VW-csoport, belső számítások szerint ez a következő évtizedben akár 7-8 millióra is visszaeshet. Ez jelentősen csökkentené a szükséges gyártókapacitást. A költségcsökkentési program mentén a Volkswagen 2,8-ről 8-10 százalékra emelné a működési nyereségét, ennek érdekében jelentősen visszafogná beruházásait, és szűkítené a modellkínálatát is.