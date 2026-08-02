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magyar államkincstár nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság incidens

Megtámadták az oroszok a Magyar Államkincstárat

2026. augusztus 02. 21:02

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát.

2026. augusztus 02. 21:02
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A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Kiemelték, az eddig információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak.

A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt –

írták a közleményben.

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Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik, összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán. Az incidenst bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé – közölte a Magyar Államkincstár. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek.

A kincstár az esetleges szolgáltatáskiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.

Nyitókép: AFP /  I-HWA CHENG 

 

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Összesen 126 komment

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Sorrend:
Laszlo_dk
2026. augusztus 02. 23:14
Furcsa hogy népellenség lett az államkincstár a 7%-os fix kamattal. A nagy nyugati demokráciában én 0,12%-ot kapok amire adót is kell fizetni. Gondolom az a cél hogy mindenki megtapasztalja "A nagy nyugati demokráciát", csak azt nem értem miért ilyen sürgős. Jaj hogy megint bejöttek a (t)bankok?
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 02. 22:57
Ruszkik és fideszesek haza!
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0
1
uranvaros
2026. augusztus 02. 22:55
Bepróbáltak minket. Egy dög meleg szép augusztusi hétvégén 3-300 embert érintett vagy senkit? Én is ruszki szervereket használtam volna … sosem tudjuk az igazi kiinduló pontot
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3
0
Cogito ergo sum
•••
2026. augusztus 02. 22:54 Szerkesztve
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Már a spajzban vannak. Pont most?????????? Elterelő hadművelet.....
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2
0
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