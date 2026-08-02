Megtámadták az oroszok a Magyar Államkincstárat

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Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát.
A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Kiemelték, az eddig információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak.
A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt –
írták a közleményben.
Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik, összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán. Az incidenst bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé – közölte a Magyar Államkincstár. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek.
A kincstár az esetleges szolgáltatáskiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
Nyitókép: AFP / I-HWA CHENG