Megtámadták az oroszok a Magyar Államkincstárat

A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Kiemelték, az eddig információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak.

A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt –

írták a közleményben.