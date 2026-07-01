Rendhagyó időpontban érkezik a júliusi nyugdíj – itt a pontos dátum

A júliusi nyugdíj a megszokottnál korábban érkezik azok számára, akik bankszámlára kérik az ellátást – írja az ATV. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap, július 12-e idén vasárnapra esik.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíjak várható banki jóváírásának időpontja 2026. július 10., péntek. Ennek köszönhetően az érintettek két nappal korábban juthatnak hozzá járandóságukhoz.