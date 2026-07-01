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magyar államkincstár magyar posta nyugdíj

Rendhagyó időpontban érkezik a júliusi nyugdíj – itt a pontos dátum

2026. július 01. 19:23

Két nappal előbb érkezik a megszokottnál.

2026. július 01. 19:23
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A júliusi nyugdíj a megszokottnál korábban érkezik azok számára, akik bankszámlára kérik az ellátást – írja az ATV. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap, július 12-e idén vasárnapra esik.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíjak várható banki jóváírásának időpontja 2026. július 10., péntek. Ennek köszönhetően az érintettek két nappal korábban juthatnak hozzá járandóságukhoz.

A nyugdíjak utalása általában minden hónap 12. napján történik, azonban ha ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetést az azt megelőző munkanapon teljesítik. A postai kézbesítéssel érkező nyugdíjak kifizetése továbbra is a Magyar Posta éves ütemezése szerint történik.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
ihavrilla
2026. július 01. 20:57
100 éve az a rendszer (törvényileg), hogy, ha hétvégére esik az átutalás, akkor előre hozzák az utolsó munkanapra. De ezt minden hónapban szenzációként tálalja a nyugdíjasnak sok firkász. Unalmas. A nyugdíja öreg és nem hülye. Mondjuk a tiszaszavazókról nem tudok egyértelműen nyilatkozni
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hernadvolgyi-2
2026. július 01. 19:51
Ferink most kap először nyugdíjat, remélem elissza.
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1
0
gullwing
2026. július 01. 19:39
A tiszaszar nyuggereknek meg 32.én.....🤣🤣🤣🤣
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3
0
gbis40
2026. július 01. 19:32
Minden alkalommal, ha 12-e szombat, vagy vasárnap. Ez a nagy híre a Mandinak???
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3
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