Rendhagyó időpontban érkezik a júliusi nyugdíj – itt a pontos dátum

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Két nappal előbb érkezik a megszokottnál.
A júliusi nyugdíj a megszokottnál korábban érkezik azok számára, akik bankszámlára kérik az ellátást – írja az ATV. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap, július 12-e idén vasárnapra esik.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíjak várható banki jóváírásának időpontja 2026. július 10., péntek. Ennek köszönhetően az érintettek két nappal korábban juthatnak hozzá járandóságukhoz.
A nyugdíjak utalása általában minden hónap 12. napján történik, azonban ha ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetést az azt megelőző munkanapon teljesítik. A postai kézbesítéssel érkező nyugdíjak kifizetése továbbra is a Magyar Posta éves ütemezése szerint történik.
A nyitókép illusztráció (Pexels)