Mégsem járnak le a régi személyi igazolványok augusztusban

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Az érintett nyugdíjasok december 31-ig vehetik fel ellátásaikat a lejáró okmányokkal.
Meghosszabbítja a 2000 előtt kiállított személyi igazolványok használhatóságát az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága, így
augusztus eleje helyett az érintett nyugdíjasok december 31-ig vehetik fel ellátásaikat a lejáró okmányokkal.
A bizottság a rendészeti feladatellátás racionalizálásáról szóló törvényjavaslat módosításaként kezdeményezte a régi okmányok érvényességének meghosszabbítását.
Az Economics azt írta, mivel az intézkedés nagyszámú idős embert érint, az okmánycserék pedig nem fejeződnének be időben, a testület javaslata alapján a régi személyikkel december 31-ig továbbra is igazolni lehet a személyazonosságot
a Magyar Államkincstár által folyósított nyugdíjak és szociális támogatások átvételénél, az egészségügyi ellátásoknál, az utazási kedvezményeknél és az anyakönyvi eljárásokban.
A javaslatról várhatóan jövő kedden szavaz a parlament plenáris ülése.
Ugyanezen az ülésen a törvényalkotási bizottság 5 igen, 13 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
lesöpörte az asztalról a KDNP digitális gyermekvédelemről benyújtott előterjesztését, amely kötelező figyelmeztetést írt volna elő a digitális eszközök csomagolásán a 6 év alatti használat kockázatairól, emellett életkorellenőrzés bevezetésével 13 éves kor alatt teljesen megtiltotta volna, 13 és 16 év között pedig korlátozta volna a közösségi média használatát.
Rák Richárd (Tisza), a bizottság elnöke tartalmi és koncepcionális hiányosságokra hivatkozva élesen bírálta a kormánypárti javaslatot. Értékelése szerint a tiltás és a digitális eszközök megvonása helyett az oktatásra és a felelősségteljes használatra kellene helyezni a hangsúlyt.
Az MTI beszámolója szerint a bizottsági elnök emellett hiányolta a szabályozási körből az újabb okoseszközöket – ironikusan megemlítve a kormánypárti Pócs János által népszerűsített kamerás okosszemüvegeket –, és jelzést adott arra, hogy a kérdéskörben társadalmi egyeztetésen alapuló, alaposabban előkészített szabályozásra van szükség.
Nyitókép: Papajcsik Péter / Index
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