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magyar államkincstár országgyűlés személyi igazolvány digitális eszköz

Mégsem járnak le a régi személyi igazolványok augusztusban

2026. július 31. 07:35

Az érintett nyugdíjasok december 31-ig vehetik fel ellátásaikat a lejáró okmányokkal.

2026. július 31. 07:35
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Meghosszabbítja a 2000 előtt kiállított személyi igazolványok használhatóságát az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága, így 

augusztus eleje helyett az érintett nyugdíjasok december 31-ig vehetik fel ellátásaikat a lejáró okmányokkal. 

A bizottság a rendészeti feladatellátás racionalizálásáról szóló törvényjavaslat módosításaként kezdeményezte a régi okmányok érvényességének meghosszabbítását. 

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Az Economics azt írta, mivel az intézkedés nagyszámú idős embert érint, az okmánycserék pedig nem fejeződnének be időben, a testület javaslata alapján a régi személyikkel december 31-ig továbbra is igazolni lehet a személyazonosságot 

a Magyar Államkincstár által folyósított nyugdíjak és szociális támogatások átvételénél, az egészségügyi ellátásoknál, az utazási kedvezményeknél és az anyakönyvi eljárásokban. 

A javaslatról várhatóan jövő kedden szavaz a parlament plenáris ülése.

Ugyanezen az ülésen a törvényalkotási bizottság 5 igen, 13 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett 

lesöpörte az asztalról a KDNP digitális gyermekvédelemről benyújtott előterjesztését, amely kötelező figyelmeztetést írt volna elő a digitális eszközök csomagolásán a 6 év alatti használat kockázatairól, emellett életkorellenőrzés bevezetésével 13 éves kor alatt teljesen megtiltotta volna, 13 és 16 év között pedig korlátozta volna a közösségi média használatát.

Rák Richárd (Tisza), a bizottság elnöke tartalmi és koncepcionális hiányosságokra hivatkozva élesen bírálta a kormánypárti javaslatot. Értékelése szerint a tiltás és a digitális eszközök megvonása helyett az oktatásra és a felelősségteljes használatra kellene helyezni a hangsúlyt.

Az MTI beszámolója szerint a bizottsági elnök emellett hiányolta a szabályozási körből az újabb okoseszközöket – ironikusan megemlítve a kormánypárti Pócs János által népszerűsített kamerás okosszemüvegeket –, és jelzést adott arra, hogy a kérdéskörben társadalmi egyeztetésen alapuló, alaposabban előkészített szabályozásra van szükség.

Nyitókép: Papajcsik Péter / Index

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Potymog
2026. július 31. 09:08
A 89 éves rokonom elment új személyit csináltatni, pedig bele volt írva a régibe, hogy végig jó lesz neki. Erre az új személyit csak egy évre adták meg neki, mert az ujjlenyomatai túlságosan kopottak voltak. Így mehet személyit csináltatni egy év múlva is, 90 évesen. Ez nooormááális? Ennyire félnek a veteránoktól? Miért? Mit terveznek ellenük?
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4
0
Berendel
•••
2026. július 31. 08:52 Szerkesztve
"régi személyikkel december 31-ig továbbra is igazolni lehet a személyazonosságot" Dec. 31 után viszont már fogalmunk sincs, hogy ki vagy. Akár afgán migiráncsnak is nézhetnek és a poloskáék által most megnyitott befogadó táborba visznek, ahol beadhatod a menedékkérelmedet.
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4
0
Halder_1899
2026. július 31. 08:40
Mivel hétfőn járt le, az amúgy lejárat nélküli régi igazolványok, 80% ebben melegben újat csináltatott, mert kell, lejár, erre most közlik, nem jár le még sem még egy fél évig.... Remek.
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0
1
Szerintem
2026. július 31. 07:54
Hogy lehet valakinek 2000 előtt kiállított és még érvényes igazolványa?
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0
1
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