Mégsem járnak le a régi személyi igazolványok augusztusban

Ugyanezen az ülésen a törvényalkotási bizottság 5 igen, 13 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett

lesöpörte az asztalról a KDNP digitális gyermekvédelemről benyújtott előterjesztését, amely kötelező figyelmeztetést írt volna elő a digitális eszközök csomagolásán a 6 év alatti használat kockázatairól, emellett életkorellenőrzés bevezetésével 13 éves kor alatt teljesen megtiltotta volna, 13 és 16 év között pedig korlátozta volna a közösségi média használatát.

Rák Richárd (Tisza), a bizottság elnöke tartalmi és koncepcionális hiányosságokra hivatkozva élesen bírálta a kormánypárti javaslatot. Értékelése szerint a tiltás és a digitális eszközök megvonása helyett az oktatásra és a felelősségteljes használatra kellene helyezni a hangsúlyt.