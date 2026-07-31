Nolan Odüsszeiája trójai faló, konzervatív világfelfogással a woke felszín alatt

Néha könnyű beleesni a készen kapott felháborodások csapdájába. Amikor elkezdtek kiszivárogni a casting-hírek – fekete Heléné, fekete Athéné, transz katona az akháj harcosok közt – , bevallom, én is felháborodtam. Azt hittem, mint sokan mások, hogy íme, itt egy újabb alapmű, amit utolért az a valami, ami ma mindent letarol, ami régi, tiszta és megtartó. Amit feláldoztak a korszellem oltárán, hogy pontokat gyűjtsenek egy olyan asztalnál, ahol mi nem is ülünk, ahol nem is akarunk ülni. Azt hittem, Christopher Nolan is beállt a sorba, és az eposzi méltóság helyett egy újabb halom progresszív tanmesét kapunk.

De nem.

Ahogy az Odüsszeia hangulata elkezd ránehezedni az emberre, kirí: ez a film a modern kultúrharc legnagyobb hadművelete. Nolan megértette, amit a jobboldali kultúrpolitika évtizedek óta képtelen: a siker nem lehetőség, hanem kötelesség. Lehet a pincében, három embernek tökéletesen hű és „tiszta” filmeket forgatni, de annak a hatása kerek zéró. Nolan nem behódolt, hanem megépítette a maga trójai falovát. Felöltöztette a történetet a kor gúnyájába, elaltatta a progresszív kritika éberségét a „pompás” castinggal, hogy aztán a ló belsejében becsempéssze a moziba a legkeményebb konzervatív értékeket: a rend helyreállítását, a család szentségét és a szakrális félelmet.