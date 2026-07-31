Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
07. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
odüsszeia christopher nolan odüsszeusz konzervatív film

Nolan Odüsszeiája trójai faló, konzervatív világfelfogással a woke felszín alatt

2026. július 31. 05:57

Nolan megértette, amit a jobboldali kultúrpolitika évtizedek óta képtelen: a siker nem lehetőség, hanem kötelesség. Lehet a pincében, három embernek tökéletesen hű és „tiszta” filmeket forgatni, de annak a hatása kerek zéró.

2026. július 31. 05:57
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Néha könnyű beleesni a készen kapott felháborodások csapdájába. Amikor elkezdtek kiszivárogni a casting-hírek – fekete Heléné, fekete Athéné, transz katona az akháj harcosok közt – , bevallom, én is felháborodtam. Azt hittem, mint sokan mások, hogy íme, itt egy újabb alapmű, amit utolért az a valami, ami ma mindent letarol, ami régi, tiszta és megtartó. Amit feláldoztak a korszellem oltárán, hogy pontokat gyűjtsenek egy olyan asztalnál, ahol mi nem is ülünk, ahol nem is akarunk ülni. Azt hittem, Christopher Nolan is beállt a sorba, és az eposzi méltóság helyett egy újabb halom progresszív tanmesét kapunk.

De nem.

Ahogy az Odüsszeia hangulata elkezd ránehezedni az emberre, kirí: ez a film a modern kultúrharc legnagyobb hadművelete. Nolan megértette, amit a jobboldali kultúrpolitika évtizedek óta képtelen: a siker nem lehetőség, hanem kötelesség. Lehet a pincében, három embernek tökéletesen hű és „tiszta” filmeket forgatni, de annak a hatása kerek zéró. Nolan nem behódolt, hanem megépítette a maga trójai falovát. Felöltöztette a történetet a kor gúnyájába, elaltatta a progresszív kritika éberségét a „pompás” castinggal, hogy aztán a ló belsejében becsempéssze a moziba a legkeményebb konzervatív értékeket: a rend helyreállítását, a család szentségét és a szakrális félelmet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Vigyázat! Innentől már nem tudom elkerülni a spoilereket.

Érdekes, ahogy a casting a helyére kerül a történetben. Ellen Page karaktere abszolút Nemecsek-figuraként működött, akit – mint a nézőt is, vagy Trója népét – egyszerűen átvernek. Nem politikai nyilatkozat ő, hanem a törékeny, fizikailag hátrányban lévő ember, aki csak azért van ott, az idősebb, edzettebb katonákkal, mert istentelenül átverték.

A szereplők szinte kényszeresen emlegetik Zeusz törvényét, a Xeniát: a vendégjog szent, az idegenben az istent kell meglátnod, mert nem tudod, hogy nem Zeusz-e az álruhában. Odüsszeusz bűne éppen ennek a felrúgása volt, és Nolan itt hozza be a film legmegrendítőbb csavarját, a magyarázatot:

Zendaya Athénéje nem egy ragyogó olümposzi istenség, hanem egy mementó.

Ő annak az egyik ártatlannak a kísértete, akit Odüsszeusz katonái Trója ostromakor, a fékevesztett pusztításban öltek meg. Athéné filmben szereplő alakja maga a meggyalázott Zeusz-törvény, aki árnyékként követi a hőst, emlékeztetve őt és minket is: ha eltiprod a védtelent, magát a rendet pusztítod el. A tízéves bolyongás így nem kalandtúra, hanem egy véres, lassú purgatórium.

Nolan filmje végig ezen a pengeélen táncol. Egyrészt ott a tényleg első ránézésre woke casting, történelmi hűséget nélkülöző díszletek és kosztüm – hiába forgatták gyönyörű görög tájakon, görög adófizetői pénzből is; másrészt pedig a felszín alatt szinte az összes érve, tanulsága a konzervatív világfelfogás továbbadása.

Ott van például a végkifejlet: Odüsszeusz, aki oly nagyra tartotta a saját zsenialitását, hogy azt hitte, az isteneket is átverheti, végül mindent elveszít. És csak akkor térhet vissza, ha elfogadja, bármennyire is a saját sorsának akar a kovácsa lenni, 

csak akkor juthat haza, ha feladja a gőgöt, a dacolást, és az életét az istenek kezébe teszi. Az ember nem ura a sorsának. Aktívan tenni kell a sikereinkért, de nem Isten ellenében, hanem Ő benne bízva

 – ez a felismerés pedig az egyik legmélyebb konzervatív tanulság, amit mostanság vásznon láttam.

Amikor Odüsszeusz a végén rendet vág a kérők között, az nem értelmetlen erőszak. Ott a házát, a feleségét és a királyságát felemésztő parazita horda, Odüsszeusz pedig úgy takarítja ki őket, ahogy azt a rend megkívánja. Az a ház, a család és a haza megtisztítása a dekadenciától. A néző pedig, bármennyire is próbálja modernnek és „civilizáltnak” mutatni magát, érzi a katarzist. 

Mert a rend helyreállítása gyógyít.

Erre a helyreállításra szólít fel Nolan is a film végén. Christopher Nolan Odüsszeiája nem behódolás. Ez egy hadművelet. Megmutatta, hogy a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása – még akkor is, ha a lángot néha egy trójai faló mélyén kell átmenteni a túlsó partra. Ithaka viszont újra a miénk.

Nyitókép: Képernyőkép

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trd127
2026. július 31. 10:26
A bukott Orbán cáládról szól. Lopjál, aztán menekülj Amerikába.
Válasz erre
0
0
mateokilla
2026. július 31. 10:21
nem voltak benne férfi fütykösök, szal nekem nem tetszett
Válasz erre
0
0
birono70
2026. július 31. 10:07
Megnèztük. Egyetèrtek minden szavàval! Fantasztikus film. Nem a fekete Helene a lèbyeg. Mèg 5 perce sincs a filmben. Az ÜZENET a lènyeg. Ami leegyszerűsìtve: Isten, Haza, Calàd.
Válasz erre
1
0
jandor
2026. július 31. 09:23
Undorító vagy, Varga Mátyás Zsolt! Undorító a woke Odüsszeia is. Ha a fajtádnak mindegy, hogy a történettel nem egyező filmeket forgatnak, nekünk jó érzésűeknek nem mindegy! Nolan sok milliótól esik el, mert mi bizony bojkottáljuk.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!