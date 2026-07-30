Talpra állás és újrakezdés: Merre tovább jobboldal?

Szabó László: Hogy mikor?

Ha…

Az 1990-ben történteket nem rendszerváltásnak, hanem rendszerváltoztatásnak hívjuk.

Kétkamarás parlament jön létre, az alsóházban helyet kapnak a hivatásrendek, az érdekképviseletek, a külhoni magyarok, a köztestületek. Olyan magasra emelik a kormánytagok, a polgármesterek, az országgyűlési és önkormányzati képviselők fizetését, hogy minőségi módon élhessenek, és egyiküknek se jusson eszébe lopni.

Az előzetes regisztráció kötelezettségével be­vezetik a választójogot a 16 és 17 éveseknek.

Nem vezetik be az eurót, és kilépnek az Európai Ügyészségből.

Létrehozzák a jövőügyi minisztériumot.

A zöldmezős vállalkozások adóterhelése minimális lesz.

Tényleg „elfér egy adóbevallás egy söralátéten”, nem idegesítik az embereket és a vállalkozásokat mindenféle felesleges adminisztrációs baromságokkal.

Minden gyalogos-jelzőlámpához kötelező lesz hangjelzőt szerelni a látássérültek segítésére.

A cégek bizonyos árbevétel felett kulturális mecenatúrára lesznek kötelezve.

Játékfilm készül Luxemburgi Zsigmondról, Trianonról, a Don-kanyarról és Puskás Ferencről.

Magyar szerzők által írt musicalt játszanak Kempelen Farkasról, a marslakó tudósokról és a Rubik-kockáról.

Megépítik a sportmúzeumot és a rockmúzeumot.

Teljes egészében megtiltják a dohányzást és az „all you can eat” menüket Magyarországon.

Kevesebb társadalombiztosítási járulékot fizet, aki rendszeresen sportol.

Minden roma gyerek bokszol, focizik, zenél, táncol, szakmát és/vagy érettségit szerez.

A sportegyesületek tevékenysége nem sport-, hanem ifjúsági ügynek minősül.

21 éves korig nem lehet alkoholt vásárolni, és egyébként jelentősen megnövelik a jövedéki adóját.

Bevezetik a mindennapos művészetoktatást az iskolákban, szigorítják az érettségi és a diplomaszerzés kritériumait. Nem kevesebbet, hanem többet kell tanulni az iskolákban.

Nem csak a labdarúgó-válogatott tagjai teszik a kezüket a szívükre, amikor a meccs előtt együtt énekeljük a Himnuszt.

Létrejön a „Higgadtság, Nyugodtság” mozgalom, és a választási szlogen az lesz, hogy „A világ legjobb dolga magyarnak lenni!”.

És végül: újranyitják a Lipótmezőt. Lennének páciensek bőséggel.

Na, ha majd ilyesmikre – jó sokra – elszánja magát a polgári oldal, meg is tudja érvelni ezeket, és el is hiszik neki, hogy meg akarja és tudja tenni, na, majd akkor újra kormányra kerül.

Gajdics Ottó: Kisebbségben Magyarországon

Életem java részét kisebbségben éltem le. Büdös kulák, mondták a nagyapámnak, rohadt ellenforradalmár, mondták a nagybátyámnak, tiszta hülye, mondták nekem, amikor nem léptem be az MSZP-be fényes karrier reményében. Nem csoda hát, hogy a harcos antikommunizmus lett gondolkodásom egyik meghatározó eleme. Ennél csak a nemzeti elkötelezettség vált fontosabbá. Harmincéves lettem, mire először valóban külföldre utaztam, addig csak az elszakított országrészek csodálatos tájaira jutottam el. Megrendítő volt számomra, amikor azt láttam a felvidéki boltos szemében, hogy érti, mit kérdezek, de nem mer magyarul válaszolni, és az is, amikor hatszáz kilométerre a határtól ízes magyarsággal igazítottak útba, mert eltévedtem Erdélyben. Nem egyszerűen csak fájnak a mai napig Trianon sebei, hanem minden magyarért önként vállalt felelősség nyomja édes teherként a vállamat. Hamar kipusztult belőlem a proletár internacionalizmus fiatalon belénk oltott vírusa, és egy olyan nemzeti alapon szerveződő politikai közösség tagjaként léphettem át az ezredforduló küszöbét, amelynek jelszavai ismét a haza és haladás voltak. Szemben az internacionalistából globalistává vedlett balliberálisokkal, akik mindenről úgy beszéltek, hogy haza vagy haladás. Avíttas, mucsai, hátrafelé nyilazó árvalányhajas nácinak hívtak bennünket az önmagukat progresszívnak valló posztkommunisták.

Csodálatos érzés volt, amikor 2010-ben ez a politikai közösség kétharmados győzelmet aratott, és meghirdethette a határokon átívelő nemzetegyesítés programját, az első intézkedések között megadva az állampolgárságot a határainkon túlra szakadt nemzettestvéreinknek. Majd teljesen új gazdaság- és társadalompolitikát kezdett megvalósítani, nem a szabadság, egyenlőség, testvériség, hanem az Isten, haza, család hármas jelszava mentén. Euforikus hangulatban vágtunk neki a munkaalapú gazdaság, a családcentrikus társadalom és a keresztény, konzervatív értékek fundamentumaira támaszkodó nemzetépítésnek. De milyen érdekes, abban soha nem hittünk igazán, hogy többségbe kerültünk volna. Most „szélesen megyünk”, mondta egyszer Orbán Viktor, vagyis csatlakozhat bárki, aki tud és akar tenni valamit a magyarság felemelkedéséért. Jött is boldog-boldogtalan, olyanok is, akik nem tudták betartani a közösség alapparancsát, miszerint soha senki nem helyezheti a magánérdekét a közösség érdekei fölé. Nem vettük őket észre, és nem taszítottuk ki őket időben a sorainkból, amiért kegyetlenül megbűnhődtünk. Idén április 12-én ismét kisebbségbe kerültünk.

Elveszítettük a választást, de a hitünket, a meggyőződésünket, a hazaszeretetünket nem.

Nincs is más dolgunk, mint összefogni és mindennap tenni valamit a globalista önkényuralom ellen, vagyis minden tőlünk telhetőt vállalni a nemzet megmaradása, a haza felemelkedése érdekében. Az erős nemzetállamok Európáját akarjuk, nem akarunk egy kevert népességen alapuló, multikulturális európai egyesült államok periferikus tartományában élni. Van tehát miért és van mi ellen is küzdeniük a patriótáknak kisebbségben is.

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