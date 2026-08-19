Új korszak kezdődik: Baka András hivatalba lép

Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt.

Baka Andrást a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.

A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre szól.