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tisza sulyok tamás polgár judit fidesz Magyar Péter Baka András

Új korszak kezdődik: Baka András hivatalba lép

2026. augusztus 19. 07:31

Az államfő megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre szól.

2026. augusztus 19. 07:31
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Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt.

Baka Andrást a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.

A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre szól.

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A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vette át.

A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP vereségét és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó április 12-i választás éjszakáján Magyar Péter, a Tisza elnöke felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt – és több, a korábbi Orbán-kormány által kinevezett állami vezetőt – hogy távozzon hivatalából. Ezt még több alkalommal megismételte, május 31-éig adva határidőt a lemondásra, és jelezte: ha nem mond le, a kapott felhatalmazással élve eltávolítják Sulyok Tamást a hivatalából. Az államfő nem tett eleget a felszólításnak.

Június 1-jén a kormányfő az igazságügyi miniszter társaságában felkereste a köztársasági elnököt, majd bejelentette: ha Sulyok Tamás nem mond le tisztségéről, leváltása érdekében módosítják az alaptörvényt.

A kormány július 4-én nyújtotta be az alaptörvény 17. módosítását kezdeményező javaslatot, amely kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.

A Fidesz és a KDNP tiltakozott a tervezett alkotmánymódosítás ellen, és július 9-én a „tiszás önkényuralom kiépítése” és az államfő elmozdítása ellen szervezett tüntetést a Sándor-palotánál.

Az Országgyűlés július 13-án elfogadta az alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás pedig 5 nap múlva bejelentette, hogy aláírja azt, de súlyos tartalmi ellenvetéseit fejezte ki, a módosítást a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenteljes történelmi példájának nevezte.

Július közepén Polgár Judit sakkolimpiai bajnok köztársasági elnökké választását javasolta a tudomány, kultúra és sport tizenhat szereplője, majd Magyar Péter is, azonban Polgár Judit nem vállalta a pozíciót. A kormányfő a következő hetekben találkozott Fülöp Botond ügyvéddel, aki 2024-ben Vidéki Prókátor néven hívta fel a sajtó figyelmét a kegyelmi ügyre, Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal és Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is.

A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást jelölte köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk Mozgalom Tóth Máté energiajogászt javasolta a tisztségre, de a jelölés érvényességéhez szükséges 40 képviselői aláírást a hatfős frakció nem csatolta.

A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyok Tamás eltávolítását. A két ellenzéki párt az Alkotmánybírósághoz is fordult az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, de a testület augusztus 17-én hatáskör hiányára hivatkozva visszautasította a beadványt.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

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Összesen 51 komment

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zsuzsa-963
2026. augusztus 19. 12:03
1956 tömeggyilkosait kimosták, Péter Gábor egy társasházban nyugodtan élt a gengszterváltás után
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2
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nakati
2026. augusztus 19. 11:25
Ezért sírt a tiszás megvezetett gyűlölködő tömeg: 2/3. Most megint a nyakunkon a 2/3 de ez már döfi, hiszen sátánista nyugati liberális. Ez kell ám nekünk, most már minden olyan modern, vállalható. A rosszért meg a fidesz fog felelni innentől kezdve 1000 évig. Ez igen megnyugtató lesz majd a tisza fanatikusoknak, ezzel fognak takarózni a nyomorban.
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2
0
angolpuska
2026. augusztus 19. 11:20
Új korszak = Rákosi féle diktatúra.
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3
0
Sándor
2026. augusztus 19. 11:17
Világgazdaság: A... semmirekellő Kármán András 300 milliárd forinttal elszámolhatta magát?!🤮😂 Magyarországon ősztől brutális megszorításra készülhet a mentelmi jog mögött lapitó ávósivadék bűnöző az általa gondosan kiválogatott kolásdobozaival 🤮 Máris sokkoló információ jelent meg a magyar költségvetés valós helyzetéről!!!
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5
0
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