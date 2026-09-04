Értesülés: Balhé lett az M5 közvetítéséből, mert Magyar Péter megharagudott – néhány nappal később kirúgták a csatorna igazgatóját

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Balhé lett Magyar Péter mohácsi beszédének közvetítséből, a miniszterelnöknek ugyanis meggyőződése, hogy az M5 stábja szándékosan vágott be olyan kameraképeket a mohácsi beszédéről, amelyeken látszottak az üres széksorok – állítja Németh Balázs a közmédiánál dolgozó forrásaira hivatkozva.
„Ezek elmebetegek” – Németh Balázs állítása szerint ezzel a felkiáltással hívta fel a közmédia egyik dolgozója.
A fideszes parlamenti képviselő Facebook-posztjába kifejti, milyen botrányokról értesült mostanság a közmédia háza tájáról.
Megemlíti például, hogy „Múlt szombaton az M5 közvetítette élőben az állami megemlékezést Mohácsról, ahol beszédet mondott Magyar Péter. Ebből a közvetítéséből derült ki, hogy KÍNOSAN KEVESEN VOLTAK KÍVÁNCSIAK MAGYAR PÉTERRE, a nézőtér félig üresen tátongott”.
Németh Balázs hozzátette: „Már akkor felhívtam a figyelmet, hogy ebből baj lesz! Magyar Péter nem jól viseli a kudarcot.”
A politikus állítása szerint
A közmédia dolgozói azt mondták: valóban óriási balhé kerekedett az ügyből. Magyar Péternek ugyanis meggyőződése, hogy az M5 stábja szándékosan vágott be olyan kameraképeket, amelyeken látszottak az üres széksorok, vagyis szándékosan nevettették ki.”
Németh Balázs rámutatott: „Öt nappal később egy kívülről, a 444 által indított MŰBALHÉ ürügyén leszámoltak a mohácsi élő közvetítésért - papíron - felelős csatornaigazgatóval, Gulyás Istvánnal.”
„Önkény, önkény, önkény. Abból is a leggusztustalanabb fajta. Akire Magyar Péter rámutat, már viszik is el. Így működik majd az ÁVH is” – értékelte a történteket a fideszes politikus.
Nyitókép: Gulyás István (Forrás: Szentesi Zöldi László Facebook-oldala)