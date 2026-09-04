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09. 04.
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németh balázs m5 mohács gulyás istván Magyar Péter közmédia 444

Értesülés: Balhé lett az M5 közvetítéséből, mert Magyar Péter megharagudott – néhány nappal később kirúgták a csatorna igazgatóját

2026. szeptember 04. 11:12

Balhé lett Magyar Péter mohácsi beszédének közvetítséből, a miniszterelnöknek ugyanis meggyőződése, hogy az M5 stábja szándékosan vágott be olyan kameraképeket a mohácsi beszédéről, amelyeken látszottak az üres széksorok – állítja Németh Balázs a közmédiánál dolgozó forrásaira hivatkozva.

2026. szeptember 04. 11:12
Gulyá István

„Ezek elmebetegek” – Németh Balázs állítása szerint ezzel a felkiáltással hívta fel a közmédia egyik dolgozója.

A fideszes parlamenti képviselő Facebook-posztjába kifejti, milyen botrányokról értesült mostanság a közmédia háza tájáról.

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Megemlíti például, hogy „Múlt szombaton az M5 közvetítette élőben az állami megemlékezést Mohácsról, ahol beszédet mondott Magyar Péter. Ebből a közvetítéséből derült ki, hogy KÍNOSAN KEVESEN VOLTAK KÍVÁNCSIAK MAGYAR PÉTERRE, a nézőtér félig üresen tátongott”.

Németh Balázs hozzátette: „Már akkor felhívtam a figyelmet, hogy ebből baj lesz! Magyar Péter nem jól viseli a kudarcot.”

A politikus állítása szerint 

A közmédia dolgozói azt mondták: valóban óriási balhé kerekedett az ügyből. Magyar Péternek ugyanis meggyőződése, hogy az M5 stábja szándékosan vágott be olyan kameraképeket, amelyeken látszottak az üres széksorok, vagyis szándékosan nevettették ki.”

Németh Balázs rámutatott: „Öt nappal később egy kívülről, a 444 által indított MŰBALHÉ ürügyén leszámoltak a mohácsi élő közvetítésért - papíron - felelős csatornaigazgatóval, Gulyás Istvánnal.”

„Önkény, önkény, önkény. Abból is a leggusztustalanabb fajta. Akire Magyar Péter rámutat, már viszik is el. Így működik majd az ÁVH is” – értékelte a történteket a fideszes politikus.

Nyitókép: Gulyás István (Forrás: Szentesi Zöldi László Facebook-oldala)

Összesen 156 komment

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Sorrend:
pollip
2026. szeptember 04. 13:32
Nem értem MP problémáját! Mindig azt mondta ndtak, hogy az akkori M1 -et senki sem nézi. Aztán azt is mondták, hogy a fogatlan, buta vidéki csak az M1-et nézi. Az viszont biztosnak tűnik, hogy a Tisza Tv -t kevesebben nézik, mint a régi M1 -et.
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Bastyaelvtars
2026. szeptember 04. 13:31
ben2 Remek, tehát eljutottunk oda, hogy a bizonyíték hiánya maga a bizonyíték, hiszen „egy diktatúrában úgyis informálisan üzennek”😂 Ezzel az érveléssel holnaptól bármelyik kirúgott közalkalmazottról kijelenthetjük, h Mp személyesen intézte el, bizonyítani pedig fölösleges, mert éppen az bizonyítja, h titokban történt. :) A hadházy zebrás kitérőnek ehhez semmi köze. Ebben az ügyben van egy Németh Balázs Facebook-poszt névtelen forrásokra hivatkozva, és van a közmédia hivatalos közlése, ami szakmai-tartalmi okot nevez meg. Hogy MP felháborodása okozta Gulyás kirúgását, arra továbbra sincs bizonyíték. Lehet, h így történt, lehet h nem. Csak a „lehet” és a „biztosan így történt” között van az a bosszantó kis vmi, amit ténynek hívunk.
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0
1
pugacsov-0
2026. szeptember 04. 13:31
Akkor a magánközvetítőket is ki kellett volna rúgni mert ott is mutatták üres sorok vannak. Mondjuk én is több emberre számítottam. Apadjon !
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1
0
google-2
2026. szeptember 04. 13:30
Guminőket, meg a három sajtószóvivőt beültethették volna az üres székekre. A honi Ceausescu Patyomkin országot épít.
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1
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