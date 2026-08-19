„Facebook-kormányzás és be nem tartott ígéretek” – reagált a Fidesz-frakció a Tisza-kormány első 100 napjára

Facebook-kormányzásként értékeli a Fidesz-frakció a Tisza-kormány első száz napját, amely az ellenzéki képviselőcsoport szerint azt mutatja, hogy Magyar Péter miniszterelnök és pártja nem teljesíti választási ígéreteit, kormányzását pedig kapkodás és az előző kabinet hibáztatása jellemzi.

A Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében azt írta: