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tisza párt fidesz facebook Magyar Péter

„Facebook-kormányzás és be nem tartott ígéretek” – reagált a Fidesz-frakció a Tisza-kormány első 100 napjára

2026. augusztus 19. 15:27

Kapkodás és az előző kabinet hibáztatása jellemzi Magyar Péter kormányát az ellenzéki párt szerint.

2026. augusztus 19. 15:27
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Facebook-kormányzásként értékeli a Fidesz-frakció a Tisza-kormány első száz napját, amely az ellenzéki képviselőcsoport szerint azt mutatja, hogy Magyar Péter miniszterelnök és pártja nem teljesíti választási ígéreteit, kormányzását pedig kapkodás és az előző kabinet hibáztatása jellemzi.

A Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében azt írta: 

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a Tisza Párt a kampányban több olyan intézkedés azonnali végrehajtását ígérte, amely száz nap elteltével sem történt meg.

Ezek között említették a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, a gyes és a gyet megduplázását, továbbá a szociális szektorban ígért 25 százalékos béremelést és az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését.

„Kivezették a kamatstopot, támadják az Otthon Start Programot és a rezsicsökkentést, kiárusítják az energiaszektort, a magyar cégek helyett a külföldi multiknak engedik át a magyar piacot”

– fogalmaztak.

Úgy értékelik, hogy a kormánypárt hazudott az iskolakezdési támogatásról, a gyógyszerek áfájáról és a 480 forintos benzinárral kapcsolatban is, valamint magára hagyta az azbeszttel szennyezett területeken élő családokat.

A Fidesz-frakció szerint a Tisza Párt működő és emberséges Magyarországot ígért, de „kormányzás helyett csak színészkedést, hergelést és hatalmi önkényt kaptunk”.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

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Összesen 16 komment

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nyugalom
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2026. augusztus 19. 17:45 Szerkesztve
Anitacska es a külügy! Kérdezz felelek 100! Remek ötlet! Fészbukkk es talalos kerdesek? Kőböl etnő is hülyeket beszel estelyi ruhajaban! Hadnaggya valtak az avatason, mondta! Ez is egy buta liba, az öltözködése is tragikus! Etikett! Tudas! A paksihapsi libái ilyenek. Anitacska meg mar sajat öreganyukája.
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Galerida
2026. augusztus 19. 16:42
Csak részben igaz, mert amit Ursuláék megígértettek velük, azt precízen betartják! "Vitézy Dávid Facebook-oldalán közölte: Az EU Kohéziós Alapjának finanszírozásával legolcsóbb ajánlattevőként a Swietelsky végezheti a kivitelezési feladatokat az Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszon 36,3 milliárd forintért."
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orbison
2026. augusztus 19. 16:34
A bukás határideje 2026.nov.30.
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2
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nyugalom
2026. augusztus 19. 16:33
300 milliard elvonás? Hová megy? Tancikalóhegedüs vetoja? Eü-től elvonas? Nagy a csönd!
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