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ukrajnai korrupció nabu Ukrajna elnöki hivatal ügy gyanú

Nagyszabású akció indult Ukrajnában, magas rangú tisztviselőket is vizsgálnak

2026. augusztus 19. 13:26

Kiterjedt akciót indított az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) egy feltételezett bűnszervezet és pénzmosási ügy felderítésére.

2026. augusztus 19. 13:26
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A hatóságok több magas rangú tisztségviselőnél és parlamenti képviselőnél, valamint az állami tulajdonú Sense Banknál is házkutatást tartottak – olvasható a The Kyiv Indepent oldalán.

A NABU augusztus 19-én közölte, hogy egy olyan bűnszervezet működését vizsgálja, amelyet a gyanú szerint egy jelenlegi és egy korábbi parlamenti képviselő irányított, és amelyben az ukrán Elnöki Hivatal magas rangú munkatársai is érintettek lehetnek.

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A nyomozók házkutatást tartottak többek között Irina Mudránál, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjénél, valamint Vadim Stolar parlamenti képviselőnél.

Stolar megerősítette, hogy a hatóságok átkutatták az otthonát, és közölte, hogy együttműködik a nyomozókkal.

Az ügy szálai a korábbi parlamenti képviselőhöz, Makszim Mikitaszhoz, valamint az állami tulajdonú Sense Bankhoz is elvezetnek. A pénzintézetnél szintén házkutatást tartottak.

150 millió hrivnya kerülhetett a középpontba

A NABU gyanúja szerint az érintettek mintegy 150 millió hrivnyát, vagyis nagyjából 3,4 millió dollárt moshattak tisztára. Az összeg egy részét korábban óvadékként helyezték letétbe Herman Halusenko volt igazságügyi és energiaügyi miniszter ügyében.

Halusenko ellen az állami atomenergia-vállalatot, az Energoatomot érintő, mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügyben folyik eljárás pénzmosás és szervezett bűnözés gyanúja miatt. A „Midasz-hadműveletként” emlegetett ügy Volodimir Zelenszkij elnökségének egyik legsúlyosabb korrupciós botránya.

Kiszivárgott bírósági dokumentumok szerint a Sense Bankot is felhasználhatták az óvadékhoz szükséges pénz egy részének átutalására, megkerülve bizonyos pénzügyi monitoringkövetelményeket.

A nyomozók szerint Irina Mudra szerepet vállalt a 150 millió hrivnyás óvadék összegyűjtésének megszervezésében.

Az Elnöki Hivatal befolyása is vizsgálat tárgya

A NABU szerint az ügyben az is felmerült, hogy az Elnöki Hivatal egyes, név szerint nem azonosított szereplői Mudrát bízták meg a Sense Bank feletti befolyás megszerzésének elősegítésével.

Mudra az Elnöki Hivatalban többek között az igazságszolgáltatásért és az igazságügyi reformokért felel. A nyomozás szerint azt várták tőle, hogy segítse a bankot az Elnöki Hivatal közvetlen befolyása alá vonni, és ezzel megakadályozza, hogy más állami szervek szerezzenek ellenőrzést felette.

A NABU által nyilvánosságra hozott hangfelvételek szerint Mudra júniusban arról beszélt, hogy a Sense Bank vezérigazgatója és igazgatósági elnöke az ő közvetítésével került kapcsolatba az Elnöki Hivatallal.

A hatósági akció így egyszerre érinti a feltételezett pénzmosást, az Energoatomot érintő korrupciós ügyet, valamint az állami tulajdonú bank feletti politikai befolyásgyakorlás gyanúját. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 10 komment

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martens
2026. augusztus 19. 15:37
Vicc.
Válasz erre
1
0
lucasko
2026. augusztus 19. 15:24
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, a [email protected], aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed."
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0
0
formaegy-2
2026. augusztus 19. 14:41
Zelenszkij aki jó kis pénzeket visszaoszt, és zsebretesz éli világát.
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1
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 19. 14:29
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodanak a NABUnak adjuk Orbanek kivizsgalasat is, csak megvarjuk amig Trump megbukik, asszem 6 het
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0
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