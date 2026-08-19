Nagyszabású akció indult Ukrajnában, magas rangú tisztviselőket is vizsgálnak

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Kiterjedt akciót indított az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) egy feltételezett bűnszervezet és pénzmosási ügy felderítésére.
A hatóságok több magas rangú tisztségviselőnél és parlamenti képviselőnél, valamint az állami tulajdonú Sense Banknál is házkutatást tartottak – olvasható a The Kyiv Indepent oldalán.
A NABU augusztus 19-én közölte, hogy egy olyan bűnszervezet működését vizsgálja, amelyet a gyanú szerint egy jelenlegi és egy korábbi parlamenti képviselő irányított, és amelyben az ukrán Elnöki Hivatal magas rangú munkatársai is érintettek lehetnek.
A nyomozók házkutatást tartottak többek között Irina Mudránál, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjénél, valamint Vadim Stolar parlamenti képviselőnél.
Stolar megerősítette, hogy a hatóságok átkutatták az otthonát, és közölte, hogy együttműködik a nyomozókkal.
Az ügy szálai a korábbi parlamenti képviselőhöz, Makszim Mikitaszhoz, valamint az állami tulajdonú Sense Bankhoz is elvezetnek. A pénzintézetnél szintén házkutatást tartottak.
A NABU gyanúja szerint az érintettek mintegy 150 millió hrivnyát, vagyis nagyjából 3,4 millió dollárt moshattak tisztára. Az összeg egy részét korábban óvadékként helyezték letétbe Herman Halusenko volt igazságügyi és energiaügyi miniszter ügyében.
Halusenko ellen az állami atomenergia-vállalatot, az Energoatomot érintő, mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügyben folyik eljárás pénzmosás és szervezett bűnözés gyanúja miatt. A „Midasz-hadműveletként” emlegetett ügy Volodimir Zelenszkij elnökségének egyik legsúlyosabb korrupciós botránya.
Kiszivárgott bírósági dokumentumok szerint a Sense Bankot is felhasználhatták az óvadékhoz szükséges pénz egy részének átutalására, megkerülve bizonyos pénzügyi monitoringkövetelményeket.
A nyomozók szerint Irina Mudra szerepet vállalt a 150 millió hrivnyás óvadék összegyűjtésének megszervezésében.
A NABU szerint az ügyben az is felmerült, hogy az Elnöki Hivatal egyes, név szerint nem azonosított szereplői Mudrát bízták meg a Sense Bank feletti befolyás megszerzésének elősegítésével.
Mudra az Elnöki Hivatalban többek között az igazságszolgáltatásért és az igazságügyi reformokért felel. A nyomozás szerint azt várták tőle, hogy segítse a bankot az Elnöki Hivatal közvetlen befolyása alá vonni, és ezzel megakadályozza, hogy más állami szervek szerezzenek ellenőrzést felette.
A NABU által nyilvánosságra hozott hangfelvételek szerint Mudra júniusban arról beszélt, hogy a Sense Bank vezérigazgatója és igazgatósági elnöke az ő közvetítésével került kapcsolatba az Elnöki Hivatallal.
A hatósági akció így egyszerre érinti a feltételezett pénzmosást, az Energoatomot érintő korrupciós ügyet, valamint az állami tulajdonú bank feletti politikai befolyásgyakorlás gyanúját. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.
Nyitókép forrása: Facebook