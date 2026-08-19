Nagyszabású akció indult Ukrajnában, magas rangú tisztviselőket is vizsgálnak

A hatóságok több magas rangú tisztségviselőnél és parlamenti képviselőnél, valamint az állami tulajdonú Sense Banknál is házkutatást tartottak – olvasható a The Kyiv Indepent oldalán.

A NABU augusztus 19-én közölte, hogy egy olyan bűnszervezet működését vizsgálja, amelyet a gyanú szerint egy jelenlegi és egy korábbi parlamenti képviselő irányított, és amelyben az ukrán Elnöki Hivatal magas rangú munkatársai is érintettek lehetnek.