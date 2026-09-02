Egymásnak esett az ukrán titkosszolgálatok két alakulata: fegyveres összecsapás tört ki Kijevben (VIDEÓ)

Tűzharc tört ki szerdán Kijevben az ukrán katonai hírszerzés, a HUR és az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU tagjai között. A lövöldözésben három ember megsérült, az incidens pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak. Az eset egy, az ukrán oldalon harcoló orosz önkéntes alakulat, az Orosz Önkéntes Hadtest egyik vezetőjének ügyéhez köthető – adta hírül a bumm.sk.

A konfliktus Sztyepan Kaplunov körül alakult ki. Az SZBU egy feltételezett, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB által szervezett terrortámadás ügyében nyomozott, amikor fegyveres támadás érte munkatársait. Kaplunov ügyvédje szerint a férfit korábban az SZBU elrabolta, majd visszavitték a lakására, ahol házkutatást akartak tartani.