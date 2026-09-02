Egymásnak esett az ukrán titkosszolgálatok két alakulata: fegyveres összecsapás tört ki Kijevben (VIDEÓ)

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Három ember megsérült a lövöldözésben, amely egy orosz önkéntes parancsnok ügye miatt robbant ki az ukrán fővárosban.
Tűzharc tört ki szerdán Kijevben az ukrán katonai hírszerzés, a HUR és az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU tagjai között. A lövöldözésben három ember megsérült, az incidens pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak. Az eset egy, az ukrán oldalon harcoló orosz önkéntes alakulat, az Orosz Önkéntes Hadtest egyik vezetőjének ügyéhez köthető – adta hírül a bumm.sk.
A konfliktus Sztyepan Kaplunov körül alakult ki. Az SZBU egy feltételezett, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB által szervezett terrortámadás ügyében nyomozott, amikor fegyveres támadás érte munkatársait. Kaplunov ügyvédje szerint a férfit korábban az SZBU elrabolta, majd visszavitték a lakására, ahol házkutatást akartak tartani.
Az ügyvéd beszámolója szerint a helyszínen azonban az Orosz Önkéntes Hadtest és/vagy a HUR tagjai várták az SZBU munkatársait. Amikor a biztonsági szolgálat emberei megpróbálták ismét magukkal vinni Kaplunovot, szóváltás és dulakodás alakult ki, amelyet lövöldözés követett. Arról azonban eltérően számoltak be a felek, hogy ki adta le az első lövéseket.
Az SZBU szerint a fegyveres támadást a HUR oldaláról kezdték, míg Kaplunov ügyvédje ennek ellenkezőjét állítja, és azt mondja, hogy az SZBU emberei lőttek a katonai hírszerzés munkatársaira. Az RDK szerint Kaplunovot alaptalanul gyanúsították azzal, hogy kapcsolatban áll az FSZB-vel, az SZBU viszont azt állítja, hogy éppen egy esetleges orosz merénylettől próbálták megvédeni.
Az incidens teljes körű és pártatlan kivizsgálását az ukrán vezetés képviselői is sürgették. Egyelőre nem tisztázott, hogy a tűzharc pontosan milyen előzmények után robbant ki, illetve milyen felelősség terhelheti az érintett fegyveres szervezetek tagjait.
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