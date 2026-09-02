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ferenc viktória európai unió Ukrajna

EP-képviselő: Szégyen, hogy az ukrán toborzóirodák jogsértéseiről az emberi jogvédők nem vesznek tudomást

2026. szeptember 02. 18:52

Ferenc Viktória szerint az emberi jogi szervezeteknek az ukrán toborzóirodák jogsértéseit is következetesen ki kellene vizsgálniuk.

2026. szeptember 02. 18:52
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Szégyennek nevezte Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője, hogy tapasztalata szerint az emberi jogokat védő civil szervezetek nem vesznek tudomást az ukrán toborzóirodák jogsértéseiről.

Ferenc Viktória az MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottságának ülésén (DROI) arról kérdezte az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat képviselőit, hogy milyen konkrét lépéseket tehetnek egyebek mellett annak biztosítására, hogy az ukrán toborzóirodák jogsértéseinek már dokumentált eseteit megfelelően kivizsgálják, valamint, hogy az ukrán állampolgárok, köztük a nemzeti kisebbségekhez, például a magyar közösséghez tartozók alapvető jogait háborús időkben is tiszteletben tartsák.

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„Szégyenletes módon” a hálózat képviselői nem adtak érdemi választ az elhangzott kérdésre – mondta.

„Az emberi jogokat következetesen meg kell védenünk, függetlenül attól, hogy hol történnek jogsértések, és hogy ki a partnerünk. Ez az elv alapvető fontosságú az Európai Unió emberi jogi politikájának hitelessége szempontjából”

– fogalmazott.

Még a háború borzalmai közepette is meg kell őrizni és védeni azt, ami Európa alapját képezi, az emberi méltóság és az alapvető emberi jogok tiszteletét – tette hozzá közleményében a fideszes EP-képviselő.

(MTI) 

Nyitókép: Ferenc Viktória Facebook-oldala

 

 

Összesen 7 komment

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google-2
2026. szeptember 02. 19:42
Ukrajna védett állat, bármit tehet, ahogyan Magyar is. Brüsszel és a jogállam…
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Irgum-burgum
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2026. szeptember 02. 19:04 Szerkesztve
Az persze nem zavarja a tisztelt képviselőnőt, hogy Oroszország 4,5 fél éve nyílt és törvénytelen agressziót folytat a szuverén Ukrajna területén, aminek már több mint egymillió halottja és felbecsülhetetlen anyagi kárai vannak...
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cccatch
•••
2026. szeptember 02. 19:03 Szerkesztve
Ukrajnát el kell pusztítani. De előbb az ukránszopó tiszásokat ki kell küldeni a frontra. A Canadian ukránimádó, uszító felhasználót pedig előre baszni.
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