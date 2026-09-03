Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 03.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 03.
csütörtök
titkosszolgálat Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Így esett egymásnak két ukrán titkosszolgálat Kijevben, a nyílt utcán (VIDEÓ)

2026. szeptember 03. 11:40

Zelenszkij elnök szégyenletesnek nevezte a történteket.

2026. szeptember 03. 11:40
null

Lövöldözés alakult ki Ukrajna két legfontosabb hírszerzési szolgálata között Kijev Dnyiprovszkij nevű negyedében, mostanra pedig egy videó is megjelent a történtekről, amit az ukrán Pravda is lehozott. A szerda reggeli lövöldözés miatt az ukrán főváros egyik utcáját is le kellett zárni, 

az összecsapásban a HUR három embere is megsérülhetett.

Volodimir Zelenszkij szégyenletesnek nevezte a történteket. Szokásos esti videóüzenetében azt ígérte, a legfőbb ügyész és az Állami Nyomozó Iroda az incidens minden részletét fel fogja tárni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij leszögezte: Ukrajnában kizárólag az orosz megszállókra lehet lőni, minden más tűzharc megengedhetetlen.

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. szeptember 03. 13:53
Az ukri náci és komcsi párt összeugrott a felségterületi vita kapcsán
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2026. szeptember 03. 13:49
A magam részéről nem érzékelek problémát. Sőt. 😌
Válasz erre
1
0
polárüveg
2026. szeptember 03. 13:48
Íme "A nép szolgája" film 7. évad 9. fejezet 2 részből részlet. Főszereplő: a nép szolgája, Zelenszkij elnök úr. Rendező: nyugati szolgálatok Forgatókönyv: London City. Statiszták: az ukrán nép. A film bevételeit természetesen jótékony célokra, új ingatlanbefektetésekkel és új luxustermékek vásárlásaival az ipar és a piac felesztésére fordítják.
Válasz erre
0
0
Lakat1983
2026. szeptember 03. 13:41
Tessék mondani, milyen kávéjuk van...?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!