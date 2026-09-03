Így esett egymásnak két ukrán titkosszolgálat Kijevben, a nyílt utcán (VIDEÓ)

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Zelenszkij elnök szégyenletesnek nevezte a történteket.
Lövöldözés alakult ki Ukrajna két legfontosabb hírszerzési szolgálata között Kijev Dnyiprovszkij nevű negyedében, mostanra pedig egy videó is megjelent a történtekről, amit az ukrán Pravda is lehozott. A szerda reggeli lövöldözés miatt az ukrán főváros egyik utcáját is le kellett zárni,
az összecsapásban a HUR három embere is megsérülhetett.
Volodimir Zelenszkij szégyenletesnek nevezte a történteket. Szokásos esti videóüzenetében azt ígérte, a legfőbb ügyész és az Állami Nyomozó Iroda az incidens minden részletét fel fogja tárni.
Zelenszkij leszögezte: Ukrajnában kizárólag az orosz megszállókra lehet lőni, minden más tűzharc megengedhetetlen.