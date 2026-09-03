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volodimir zelenszkij Magyar Péter kijev ukrajna

Ukrán források szerint szeptemberben személyesen találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

2026. szeptember 03. 15:51

Kijev szerint Budapest indokolatlanul blokkolja az uniós tárgyalásokat.

2026. szeptember 03. 15:51
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Ukrán diplomáciai források szerint indokolatlan, hogy Magyarország immár harmadszor akadályozta meg az Ukrajna európai uniós csatlakozásához szükséges tárgyalási klaszterek megnyitását – írja az Index . Kijev úgy látja, az elmúlt száz napban jelentősen javult a két ország kapcsolata, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kiemelt célja a korábban mélypontra került viszony helyreállítása. Az ukrán vezetés ugyanakkor nemcsak az uniós csatlakozás és az ukrán mezőgazdasági export miatt tartja fontosnak a kapcsolatot, hanem stratégiai együttműködést is szeretne kialakítani valamennyi szomszédos országgal.

Az ukrán források szerint Magyar Péter három hét alatt többet ért el a kisebbségi jogok ügyében, mint Orbán Viktor 16 év alatt. Pozitívumként értékelik továbbá az Oroszországgal szembeni újabb uniós szankciós csomagok magyar támogatását, valamint az aranykonvoj ügyének rendezését is. 

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Kijevben arra számítanak, hogy Magyar Péter és Zelenszkij szeptemberben személyesen is találkozik Budapesten vagy Kijevben, ezt követően pedig Beregszászba is ellátogathatnak.

A legnagyobb nézeteltérés továbbra is Ukrajna uniós integrációja. A hat tárgyalási klaszterből Magyarország eddig kettő megnyitását támogatta, miközben Kijev szerint Ukrajna valamennyi szükséges feltételt teljesítette. Az ukrán fél szerint a klaszterek megnyitása nem jelentené az uniós csatlakozás felgyorsítását, ellenkezőleg: lehetőséget adna Magyarországnak arra, hogy a tárgyalások során képviselje saját érdekeit.

Kijev szerint Budapest elsősorban a magyar közvélemény reakciójától és az ellenzéki támadásoktól tarthat. Az ukrán vezetés ugyanakkor úgy véli, hogy a szorosabb együttműködés Magyarország számára is gazdasági előnyökkel járhat, elsősorban a tranzitszállítások és a kelet-magyarországi infrastruktúra fejlesztése révén. Az ukrán fél közben azt is figyeli, kit nevez ki a magyar kormány kijevi nagykövetnek, amelyet a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontos tesztnek tekintenek.

Nyitókép: Pexels/Illusztráció

 

Összesen 20 komment

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Sorrend:
lemez
2026. szeptember 03. 17:22
Közös kokóparti lesz.Láttam a videot ahol nem volt beszámitható úgy terelgették.
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1
0
Irgum-burgum
•••
2026. szeptember 03. 17:22 Szerkesztve
A kiegyensúlyozott ukrán-magyar viszony minden racionálisan gondolkodó és morális értékeket követő ember elemi érdeke.
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0
2
elégia
2026. szeptember 03. 17:11
Poloska a népszerűségének csökkenését az ukrán uniós csatlakozás akadályozásával tudja lassítani. Az ukránokkal szembeni ellenszenv erőteljes a magyar lakosság döntő többségében, beleértve még az elvakult Tiszásokat is.
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2
0
cccatch
2026. szeptember 03. 16:58
Taktikai atomot Kijevre.
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2
0
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