Ukrán források szerint szeptemberben személyesen találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Ukrán diplomáciai források szerint indokolatlan, hogy Magyarország immár harmadszor akadályozta meg az Ukrajna európai uniós csatlakozásához szükséges tárgyalási klaszterek megnyitását – írja az Index . Kijev úgy látja, az elmúlt száz napban jelentősen javult a két ország kapcsolata, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kiemelt célja a korábban mélypontra került viszony helyreállítása. Az ukrán vezetés ugyanakkor nemcsak az uniós csatlakozás és az ukrán mezőgazdasági export miatt tartja fontosnak a kapcsolatot, hanem stratégiai együttműködést is szeretne kialakítani valamennyi szomszédos országgal.

Az ukrán források szerint Magyar Péter három hét alatt többet ért el a kisebbségi jogok ügyében, mint Orbán Viktor 16 év alatt. Pozitívumként értékelik továbbá az Oroszországgal szembeni újabb uniós szankciós csomagok magyar támogatását, valamint az aranykonvoj ügyének rendezését is.