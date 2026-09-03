Ukrán források szerint szeptemberben személyesen találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

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Kijev szerint Budapest indokolatlanul blokkolja az uniós tárgyalásokat.
Ukrán diplomáciai források szerint indokolatlan, hogy Magyarország immár harmadszor akadályozta meg az Ukrajna európai uniós csatlakozásához szükséges tárgyalási klaszterek megnyitását – írja az Index . Kijev úgy látja, az elmúlt száz napban jelentősen javult a két ország kapcsolata, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kiemelt célja a korábban mélypontra került viszony helyreállítása. Az ukrán vezetés ugyanakkor nemcsak az uniós csatlakozás és az ukrán mezőgazdasági export miatt tartja fontosnak a kapcsolatot, hanem stratégiai együttműködést is szeretne kialakítani valamennyi szomszédos országgal.
Az ukrán források szerint Magyar Péter három hét alatt többet ért el a kisebbségi jogok ügyében, mint Orbán Viktor 16 év alatt. Pozitívumként értékelik továbbá az Oroszországgal szembeni újabb uniós szankciós csomagok magyar támogatását, valamint az aranykonvoj ügyének rendezését is.
Kijevben arra számítanak, hogy Magyar Péter és Zelenszkij szeptemberben személyesen is találkozik Budapesten vagy Kijevben, ezt követően pedig Beregszászba is ellátogathatnak.
A legnagyobb nézeteltérés továbbra is Ukrajna uniós integrációja. A hat tárgyalási klaszterből Magyarország eddig kettő megnyitását támogatta, miközben Kijev szerint Ukrajna valamennyi szükséges feltételt teljesítette. Az ukrán fél szerint a klaszterek megnyitása nem jelentené az uniós csatlakozás felgyorsítását, ellenkezőleg: lehetőséget adna Magyarországnak arra, hogy a tárgyalások során képviselje saját érdekeit.
Kijev szerint Budapest elsősorban a magyar közvélemény reakciójától és az ellenzéki támadásoktól tarthat. Az ukrán vezetés ugyanakkor úgy véli, hogy a szorosabb együttműködés Magyarország számára is gazdasági előnyökkel járhat, elsősorban a tranzitszállítások és a kelet-magyarországi infrastruktúra fejlesztése révén. Az ukrán fél közben azt is figyeli, kit nevez ki a magyar kormány kijevi nagykövetnek, amelyet a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontos tesztnek tekintenek.
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