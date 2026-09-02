Ft
Ft
28°C
15°C
Ft
Ft
28°C
15°C
09. 02.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 02.
szerda
csatlakozás Európai Unió ukrajna

Kyiv Post: Magyarország ismét vétózott Brüsszelben, újra blokkolták Ukrajna uniós csatlakozását

2026. szeptember 02. 17:09

Az ukrán lapok szerint a döntés hátterében továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete áll.

2026. szeptember 02. 17:09
null

Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladását – írja az Index a Kyiv Post és az Ukrajinszka Pravda értesülései alapján. Budapest ezúttal Ukrajna második és harmadik tárgyalási csomagjának átvilágítási eredményeit nem hagyta jóvá, így az Európai Unió Tanácsa nem tud továbblépni a tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitásának előkészítésével.

A döntés hátterében továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete áll.

Magyarország addig blokkolja a folyamatot, amíg Kijev nem tesz lépéseket a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó kétoldalú kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében. Az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatására szükség van.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A júliusi üléseken Magyarország csak Moldova esetében támogatta a harmadik tárgyalási klaszter előrehaladását, miközben a legtöbb tagállam ellenezte Ukrajna és Moldova folyamatának szétválasztását. A most blokkolt második klaszter az uniós belső piacot, a harmadik pedig a versenyképességet és az inkluzív növekedést érinti. Magyarország korábban a másodiktól a hatodik klaszterig több terület technikai előkészítését is akadályozta, a hatodik klaszterrel kapcsolatos kifogását azonban később visszavonta.

Az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos magyar álláspont az elmúlt hónapokban változott. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök éveken át ellenezte az első, „Alapok” klaszter megnyitását a kárpátaljai magyarok jogaira hivatkozva. Magyar Péter hozzáállása később megváltozott: június elején megállapodást kötött Ukrajnával, amely a Kárpátalján élő magyar közösség oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogainak biztosítását célozza.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Irgum-burgum
•••
2026. szeptember 02. 17:20 Szerkesztve
Ha igaz a hír, akkor a magyar kormány hibázott. Ukrajna honvédő háborút folytat a birodalmi ambíciókat tápláló Oroszország ellen, ezért minden létező módon segíteni kell őket az uniós és a NATO-tagság terén is. A kisebbségek helyzetének rendezése persze fontos téma, de az ország szuverenitásának és integritásának fegyveres védelme sokkal sürgetőbb feladat.
Válasz erre
0
2
remi
2026. szeptember 02. 17:19
"a döntés hátterében továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete áll." Az lehetetlen, azt a problémát lófejűanita 5 perc alatt megoldotta a faszbukkon. Mondjuk valamiféle alkut ormányék is többször kötöttek a hoholokkal, csak azok soha egyetlen millimétert se tartottak be belőle, illetve leginkább az ellenkezőjét tették.
Válasz erre
0
0
GrumpyGerald
•••
2026. szeptember 02. 17:12 Szerkesztve
De Magyar Petró blokkolása JÓ BLOKKOLÁS. Orbán blokkolása PATÁS BLOKKOLÁS. Ezt kéne megérteni végre. (Pedig a patát amúgy szeretik, sőt...)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!