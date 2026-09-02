Kyiv Post: Magyarország ismét vétózott Brüsszelben, újra blokkolták Ukrajna uniós csatlakozását

Magyar Péter Manfred Weberrel tárgyalt, szerdán António Costa is Budapestre érkezik
Brüsszeli politikusok vizitelnek Budapesten.
Az ukrán lapok szerint a döntés hátterében továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete áll.
Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladását – írja az Index a Kyiv Post és az Ukrajinszka Pravda értesülései alapján. Budapest ezúttal Ukrajna második és harmadik tárgyalási csomagjának átvilágítási eredményeit nem hagyta jóvá, így az Európai Unió Tanácsa nem tud továbblépni a tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitásának előkészítésével.
A döntés hátterében továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete áll.
Magyarország addig blokkolja a folyamatot, amíg Kijev nem tesz lépéseket a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó kétoldalú kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében. Az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatására szükség van.
A júliusi üléseken Magyarország csak Moldova esetében támogatta a harmadik tárgyalási klaszter előrehaladását, miközben a legtöbb tagállam ellenezte Ukrajna és Moldova folyamatának szétválasztását. A most blokkolt második klaszter az uniós belső piacot, a harmadik pedig a versenyképességet és az inkluzív növekedést érinti. Magyarország korábban a másodiktól a hatodik klaszterig több terület technikai előkészítését is akadályozta, a hatodik klaszterrel kapcsolatos kifogását azonban később visszavonta.
Az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos magyar álláspont az elmúlt hónapokban változott. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök éveken át ellenezte az első, „Alapok” klaszter megnyitását a kárpátaljai magyarok jogaira hivatkozva. Magyar Péter hozzáállása később megváltozott: június elején megállapodást kötött Ukrajnával, amely a Kárpátalján élő magyar közösség oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogainak biztosítását célozza.
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