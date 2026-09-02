Kyiv Post: Magyarország ismét vétózott Brüsszelben, újra blokkolták Ukrajna uniós csatlakozását

Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladását – írja az Index a Kyiv Post és az Ukrajinszka Pravda értesülései alapján. Budapest ezúttal Ukrajna második és harmadik tárgyalási csomagjának átvilágítási eredményeit nem hagyta jóvá, így az Európai Unió Tanácsa nem tud továbblépni a tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitásának előkészítésével.

A döntés hátterében továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete áll.

Magyarország addig blokkolja a folyamatot, amíg Kijev nem tesz lépéseket a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó kétoldalú kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében. Az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatására szükség van.