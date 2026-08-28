Ft
Ft
32°C
16°C
Ft
Ft
32°C
16°C
08. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 29.
szombat
fedorov guido crosetto politico ukrajna

Zelenszkij kirúgott minisztere szokatlan helyen kapott állást

2026. augusztus 28. 20:21

Fedorov kirúgása után tömegek vonultak az utcára Ukrajnában.

2026. augusztus 28. 20:21
null

Mihajlo Fjodorov, Ukrajna volt védelmi minisztere pénteken bejelentette, hogy elfogadta az ajánlatot, miszerint Guido Crosetto olasz védelmi miniszter tanácsadójaként fogja segíteni a védelmi innovációk terén – számolt be a Politico. 

„Megköszöntem Guidónak a személyes támogatását és azt az ajánlatot, hogy legyek a védelmi innovációk terén a tanácsadója” – írta Fjodorov egy Facebook-bejegyzésben a Crosettóval való találkozás után.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

 „Ebben a szerepkörben segíteni fogom Olaszországot a modern hadviselési technológiák fejlesztésében, a védelmi szektor fejlesztésében, valamint abban, hogy alkalmazkodjon a világ új biztonsági kihívásaihoz.”

Fedorov csapatának egyik tagja a brüsszeli lapnak elmondta, hogy a volt miniszter a tanácsadói szerepet az ukrajnai védelmi befektetési alap létrehozására irányuló fő feladatával fogja összekapcsolni.

Fedorov, aki háborús választásokat szorgalmazott, miután Zelenszkiij elnök legutóbbi kormányátalakításában kiszorították a kormányból, azt is hangsúlyozta, hogy nem költözik Rómába.

 „Fő célkitűzésem változatlan marad” – írta, hozzátéve, hogy Ukrajnában fog továbbra is olyan projektekben dolgozni, amelyek az ország védelmének megerősítését és nemzetközi források bevonzását szolgálják.

A volt minisztert július közepén elbocsátották, miután körülbelül hat hónapig állt az ukrán védelmi minisztérium élén, az ország katonai vezetésével fennálló feszültségek és politikai viták közepette. Leváltása ritka háborús tüntetéseket váltott ki.

Azóta egyre élesebbé vált Zelenszkij elnökkel szembeni kritikája: a hónap elején választások kiírását szorgalmazta. 

Zelenszkij elutasította az ötletet, és azt állította, hogy a háborús időszakban tartott választások „tönkretehetik” az országot.

Nyitókép: Isabella Bonotto / Anadolu via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. augusztus 28. 21:57
Jó vb lesz, brit olasz döntövel. Mondjuk klicsko miatt a németek is labdába rughatnak😀
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. augusztus 28. 21:02 Szerkesztve
"És új munkakörömet Olaszországban fogom betölteni."
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. augusztus 28. 20:52
"Zelenszkij elutasította az ötletet, és azt állította, hogy a háborús időszakban tartott választások „tönkretehetik” az országot." -ahová Zelenszkijék betették a lábukat.., nos onnan kiebrudalni őket lehetetlennek tűnik... -úgy egyébként is a zsidóság óriási tőkét fektetett be az oroszországi, szibériai természeti erőforrások megszerzése érdekében, ukrajnai beruházásaik is számottevőek, nyilvánvaló, hogy nem hagyják veszni befektetéseiket..! Lesz, alapos bőjtje lesz a világnak a zsidó törekvések végett...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!