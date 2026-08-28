Zelenszkij kirúgott minisztere szokatlan helyen kapott állást

Mihajlo Fjodorov, Ukrajna volt védelmi minisztere pénteken bejelentette, hogy elfogadta az ajánlatot, miszerint Guido Crosetto olasz védelmi miniszter tanácsadójaként fogja segíteni a védelmi innovációk terén – számolt be a Politico.

„Megköszöntem Guidónak a személyes támogatását és azt az ajánlatot, hogy legyek a védelmi innovációk terén a tanácsadója” – írta Fjodorov egy Facebook-bejegyzésben a Crosettóval való találkozás után.