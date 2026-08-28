Zelenszkij kirúgott minisztere szokatlan helyen kapott állást

Fedorov csapatának egyik tagja a brüsszeli lapnak elmondta, hogy a volt miniszter a tanácsadói szerepet az ukrajnai védelmi befektetési alap létrehozására irányuló fő feladatával fogja összekapcsolni.
Fedorov, aki háborús választásokat szorgalmazott, miután Zelenszkiij elnök legutóbbi kormányátalakításában kiszorították a kormányból, azt is hangsúlyozta, hogy nem költözik Rómába.
„Fő célkitűzésem változatlan marad” – írta, hozzátéve, hogy Ukrajnában fog továbbra is olyan projektekben dolgozni, amelyek az ország védelmének megerősítését és nemzetközi források bevonzását szolgálják.