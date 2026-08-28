Ami valamennyire még igazolást jelent nekik, hogy a másik fél ne jelentsen számukra veszélyt a jövőben, és hogy a két ország vezetése a lakosság szemében úgy tűnhessen fel: megcselekedték, amit a haza megkövetelt tőlük. A harc jót tesz az önazonosságuknak. Az oroszok számára győzelem lenne az identitásháború, ha az egész Donbasz az övék lehetne, és ehhez már csak néhány erődváros bevétele kellene. Az ukrán vezetés számára az identitásháború győzelemmel végződne, ha a békéről szóló megállapodás rögzítené európai uniós tagságukat.

Ezen a ponton bosszulja meg magát, hogy a nyugati szövetségesek – szavakkal vagy metakommunikációval – túlígérték magukat.

A NATO-tagságról már a 2023-as vilniusi csúcson kiderült, hogy nem elérhető Ukrajna számára. Az EU-tagság elérhető, de nem gyorsító pályán, vagyis belátható időn belül nem képezheti részét a háborút lezáró egyezkedésnek. Ha valakinek olyan gondolata támadt volna, hogy egy orbántalanított Magyarország már nem gördít akadályt Ukrajna gyorsított EU-tagsága elé, az tévedett, és az új magyar kormány messze nincs egyedül a „meritokratikus” álláspontjával, lényegében ez a többségi vélemény az EU-ban.