Az ukránok szerint Putyin újabb szárazföldi hadműveletre készül Kijev ellen

Putyin bekeményít: Oroszország Ukrajna területén kívüli csapásokkal fenyeget
A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek.
Ukrajna hírszerzési információi szerint Oroszország új szárazföldi offenzívákat tervez Kijev és Csernyihiv ellen.
Pavlo Palisa, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője elmondta, hogy az ukrán hatóságok által kapott és ellenőrzött hírszerzési információk szerint az orosz katonai vezetők a Kreml politikai vezetőitől megbízást kaptak a két város elleni támadások megtervezésére és előkészítésére – írja a Politico.
Palisa szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az orosz csapatok a támadások végrehajtása érdekében gyülekeznének, és Ukrajna elsődleges célja az, hogy „megakadályozza azoknak a feltételeknek a kialakulását, amelyek lehetővé tennék az oroszok számára bármiféle offenzív művelet megindítását”.
Az orosz erők korábban, a 2022. februári invázió kezdetén már kísérletet tettek Kijev elleni szárazföldi támadásra – amelyet részben a közeli Fehéroroszországból indítottak –, de végül az ukrán hadsereg visszaverte őket.
Palisa megjegyzései nem sokkal azután hangzottak el, hogy
a Wall Street Journal arról számolt be, Oroszország teszteli, hogy képes-e további csapatokat mozgósítani.
A Kreml jelenleg több katonát veszít, mint amennyit toborozni tud, miközben az oroszok egyre növekvő kivándorlása azt a fokozódó félelmet tükrözi, hogy Moszkva új mozgósítást készül bejelenteni.
John Ratcliffe, a CIA igazgatója nemrég váratlan látogatást tett Moszkvában, ahol figyelmeztette az orosz tisztviselőket, hogy ne fokozzák a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel.
Oroszország „gyakorlatilag szünet nélkül támadja Kijevet sugárhajtású drónokkal” – mondta szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Péntek este egy külön videóüzenetben elismerte, hogy Ukrajnának „jelentősen fel kell gyorsítania” az iráni tervezésű Shahed drónok lelövésére alkalmas elfogó drónok gyártását.
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A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek.