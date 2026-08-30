Az ukránok szerint Putyin újabb szárazföldi hadműveletre készül Kijev ellen

Pavlo Palisa, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője elmondta, hogy az ukrán hatóságok által kapott és ellenőrzött hírszerzési információk szerint az orosz katonai vezetők a Kreml politikai vezetőitől megbízást kaptak a két város elleni támadások megtervezésére és előkészítésére – írja a Politico.

Palisa szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az orosz csapatok a támadások végrehajtása érdekében gyülekeznének, és Ukrajna elsődleges célja az, hogy „megakadályozza azoknak a feltételeknek a kialakulását, amelyek lehetővé tennék az oroszok számára bármiféle offenzív művelet megindítását”.