Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
08. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 30.
vasárnap
putyin fehéroroszország kijev oroszország

Az ukránok szerint Putyin újabb szárazföldi hadműveletre készül Kijev ellen

2026. augusztus 30. 07:30

Ukrajna hírszerzési információi szerint Oroszország új szárazföldi offenzívákat tervez Kijev és Csernyihiv ellen.

2026. augusztus 30. 07:30
Putyin

Pavlo Palisa, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője elmondta, hogy az ukrán hatóságok által kapott és ellenőrzött hírszerzési információk szerint az orosz katonai vezetők a Kreml politikai vezetőitől megbízást kaptak a két város elleni támadások megtervezésére és előkészítésére – írja a Politico.

Palisa szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az orosz csapatok a támadások végrehajtása érdekében gyülekeznének, és Ukrajna elsődleges célja az, hogy „megakadályozza azoknak a feltételeknek a kialakulását, amelyek lehetővé tennék az oroszok számára bármiféle offenzív művelet megindítását”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz erők korábban, a 2022. februári invázió kezdetén már kísérletet tettek Kijev elleni szárazföldi támadásra – amelyet részben a közeli Fehéroroszországból indítottak –, de végül az ukrán hadsereg visszaverte őket.

Palisa megjegyzései nem sokkal azután hangzottak el, hogy

a Wall Street Journal arról számolt be, Oroszország teszteli, hogy képes-e további csapatokat mozgósítani. 

A Kreml jelenleg több katonát veszít, mint amennyit toborozni tud, miközben az oroszok egyre növekvő kivándorlása azt a fokozódó félelmet tükrözi, hogy Moszkva új mozgósítást készül bejelenteni.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója nemrég váratlan látogatást tett Moszkvában, ahol figyelmeztette az orosz tisztviselőket, hogy ne fokozzák a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel.

Oroszország „gyakorlatilag szünet nélkül támadja Kijevet sugárhajtású drónokkal” – mondta szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Péntek este egy külön videóüzenetben elismerte, hogy Ukrajnának „jelentősen fel kell gyorsítania” az iráni tervezésű Shahed drónok lelövésére alkalmas elfogó drónok gyártását.

Nyitókép: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
No comment no cry
2026. augusztus 30. 10:00
"A Kreml jelenleg több katonát veszít, mint amennyit toborozni tud" Aha, és akkor az ukránok vajon mennyit? "Az ukrán fegyveres erőknek havonta 30 ezer ember mozgósítására van szükségük – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője egy pénteki tévéinterjúban.- a Maszol.ro portálról" maszol.ro/kulfold/Rengeteg-emberre-van-szuksege-az-ukran-hadseregnek-Folytatodik-a-mozgositas
Válasz erre
3
0
No comment no cry
2026. augusztus 30. 09:58
fernandvix 2026. augusztus 30. 07:55 Ugye azt tudod hogy Hitler lebensraumja ugyan az az Ukrajna volt mint amire vágyik Putyin? ------------------- Ezesetben áruld már el, hogy miért ment el a német hadsereg Moszkváig.
Válasz erre
3
0
polárüveg
•••
2026. augusztus 30. 09:52 Szerkesztve
Az ukrajnai vezetés a nyugati finanszírozói, támogatói felbujtására eszkalálja a háborút, és EGÉSZ Oroszország területét CIVIL és nem civil létesítményt szabad célpontnak tekint. Ez a háború kiterjesztésének patikamérlegen kiszámított provokációja, mint a korábbi NATO-tag követelés, atomerő igénylés, és orosz etnikum üldözése, irtása. Ami mellesleg az önálló ukrán állam létrejöttének voltak a Szovjetúniótól elengedésének a feltételei. Na most az ukrán - korábban saját maguk által is "kisorosz"nak nevezett - nép tisztában van vele, hogy ez mit jelent? Azt, hogy a szomszéd nagyhatalom ezután nem tud békét kötni, csak ukrajnai rezsimváltással vagy megszállással, - de addig mindent elpusztít, hogy ne tudjon katonai fenyegetést jelenteni Ukrajna államként számára. Tisztában van azzal az ukrán nép, hogy őket a saját testvérnépük ellen vezetik, mindkét népet irtva? Mindkét nép országát rombolva? Hogy nem érdeke a háború és pusztítása? Hogy kinek érdeke? Isten óvja Európa minden népét!
Válasz erre
5
0
europész
2026. augusztus 30. 09:41
Miért talán lehet tengeri hadműveletet is Kijev ellen végrehajtani?Csak rettegjenek. Szerintem állandósulni fognak a légicsapások.Rakéta,rakéta, sugárhajtásu drónok tömege.Bokorugró nyulak csak akkor fognak arra vetődni ha Kijev térdmagasságú romhalmaz lesz.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!