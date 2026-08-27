Putyin bekeményít: Oroszország Ukrajna területén kívüli csapásokkal fenyeget

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A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek.
Tovább fokozódik a geopolitikai feszültség Európában. Nagy-Britannia és Franciaország fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek, amire Moszkva szinte azonnal reagált. Oroszország Ukrajna területén kívüli csapásokkal fenyeget – írja a Világgazdaság.
Moszkva arra figyelmeztette Nagy-Britanniát és Franciaországot, hogy amennyiben fejlett rakétatechnológiát adnak át Kijevnek annak beláthatatlan következményei lesznek.
Az orosz külügyi szóvivő határozottan kijelentette, hogy két európai ország „a tűzzel játszik”. Marija Zaharova felszólította Nagy-Britanniát, hogy változtasson az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos ellenséges álláspontján. Ellenkező esetben eszkalációt ígért.
A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek.
Az Ukrajna függetlenségének napján rendezett ünnepség alkalmából tartott találkozón egyebek mellett megállapodás született arról, hogy Kijev hozzáférést kap bizonyos fejlett haditechnológiákhoz, valamint felgyorsítják a légvédelmi rakéták szállítását.
Nagy-Britannia lehetővé kívánja tenni Ukrajna számára a Storm Shadow típusú robotrepülőgépek gyártását.
A Világgazdaság azt írja,
a Storm Shadow egy brit–francia fejlesztésű, légi indítású manőverező robotrepülőgép, amelyet bunkerek és más nagy értékű, álló célpontok megsemmisítésére terveztek. Az MBDA által gyártott fegyver 5,1 méter hosszú, mintegy 1,3 tonnás, és körülbelül 400 kilogrammos robbanófejet hordozására képes. Hatótávolsága több száz kilométer.
A lap rámutat: ezek a fegyverek orosz szempontból igen fenyegetőek, mivel képesek mélységi csapások végrehajtására.
Franciaország már hozzájárult a rakétatechnológia átadásához.
Nyitókép: Pixabay