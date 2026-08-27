Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
08. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 27.
csütörtök
nagy britannia franciaország kijev oroszország

Putyin bekeményít: Oroszország Ukrajna területén kívüli csapásokkal fenyeget

2026. augusztus 27. 20:11

A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek.

2026. augusztus 27. 20:11
Putyin

Tovább fokozódik a geopolitikai feszültség Európában. Nagy-Britannia és Franciaország fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek, amire Moszkva szinte azonnal reagált. Oroszország Ukrajna területén kívüli csapásokkal fenyeget – írja a Világgazdaság.

Moszkva arra figyelmeztette Nagy-Britanniát és Franciaországot, hogy amennyiben fejlett rakétatechnológiát adnak át Kijevnek annak beláthatatlan következményei lesznek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz külügyi szóvivő határozottan kijelentette, hogy két európai ország „a tűzzel játszik”. Marija Zaharova felszólította Nagy-Britanniát, hogy változtasson az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos ellenséges álláspontján. Ellenkező esetben eszkalációt ígért.

A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek.

Az Ukrajna függetlenségének napján rendezett ünnepség alkalmából tartott találkozón egyebek mellett megállapodás született arról, hogy Kijev hozzáférést kap bizonyos fejlett haditechnológiákhoz, valamint felgyorsítják a légvédelmi rakéták szállítását.

Nagy-Britannia lehetővé kívánja tenni Ukrajna számára a Storm Shadow típusú robotrepülőgépek gyártását.

A Világgazdaság azt írja, 

a Storm Shadow egy brit–francia fejlesztésű, légi indítású manőverező robotrepülőgép, amelyet bunkerek és más nagy értékű, álló célpontok megsemmisítésére terveztek. Az MBDA által gyártott fegyver 5,1 méter hosszú, mintegy 1,3 tonnás, és körülbelül 400 kilogrammos robbanófejet hordozására képes. Hatótávolsága több száz kilométer.

A lap rámutat: ezek a fegyverek orosz szempontból igen fenyegetőek, mivel képesek mélységi csapások végrehajtására.

Franciaország már hozzájárult a rakétatechnológia átadásához.

Nyitókép: Pixabay
 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!