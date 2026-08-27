Putyin bekeményít: Oroszország Ukrajna területén kívüli csapásokkal fenyeget

A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek.

Az Ukrajna függetlenségének napján rendezett ünnepség alkalmából tartott találkozón egyebek mellett megállapodás született arról, hogy Kijev hozzáférést kap bizonyos fejlett haditechnológiákhoz, valamint felgyorsítják a légvédelmi rakéták szállítását.

Nagy-Britannia lehetővé kívánja tenni Ukrajna számára a Storm Shadow típusú robotrepülőgépek gyártását.