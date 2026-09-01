Franciaország: kiutasítási határozat alatt álló afrikai migránst gyanúsítanak egy 17 éves lány megerőszakolásával

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Megütötte, az ágyra lökte, majd megerőszakolta a lányt a guineai férfi.
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 23 éves guineai férfi, akit egy 17 éves, gyermekotthonban élő lány megerőszakolásával gyanúsítanak – írta meg a Remix.
A férfi eleve illegálisan tartózkodott az országban, és már korábban kiutasítási határozatot adtak ki ellene. A gyanúsított tagadja a nemi erőszakot, állítása szerint a lány beleegyezett az együttlétbe.
Mint a lap írja, a július 26-án, a normandiai Évreux-ben történt esetről csak egy hónappal később számolt be a francia sajtó; a hatóságok szerint a 17 éves lány a város katedrálisa közelében találkozott a 23 éves guineai férfival, aki állítólag megfenyegette és arra kényszerítette, hogy beszálljon az autójába.
A gyanú szerint a migráns férfi ezután – egy kebabozónál tett kitérőt követően – a katedrális közelében lévő lakásába vitte a fiatalt, ahol megütötte, az ágyra lökte, majd megerőszakolta.
A lány kiáltásait meghallotta a férfi egyik lakótársa, de félt személyesen közbelépni, inkább értesítette a rendőrséget. A gyanúsított a kiérkező rendőröknek is megpróbálta beadni, hogy minden rendben van, a lakás hátsó részébe zárt lány sírása azonban leleplezte.
A lányt pszichológiai segítséggel látták el, a férfi pedig büntetlen előéletére és arra hivatkozva próbált kibújni a felelősségrevonás alól, hogy állandó munkaviszonya van egy karosszériajavító cégnél – igen ám, de az is kiderült, hogy eleve jogszerűtlenül tartózkodik Franciaországban, és kiutasító határozat van érvényben vele szemben.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay