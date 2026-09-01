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guineai férfi erőszak franciaország

Franciaország: kiutasítási határozat alatt álló afrikai migránst gyanúsítanak egy 17 éves lány megerőszakolásával

2026. szeptember 01. 14:15

Megütötte, az ágyra lökte, majd megerőszakolta a lányt a guineai férfi.

2026. szeptember 01. 14:15
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Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 23 éves guineai férfi, akit egy 17 éves, gyermekotthonban élő lány megerőszakolásával gyanúsítanak – írta meg a Remix.

A férfi eleve illegálisan tartózkodott az országban, és már korábban kiutasítási határozatot adtak ki ellene. A gyanúsított tagadja a nemi erőszakot, állítása szerint a lány beleegyezett az együttlétbe.

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Mint a lap írja, a július 26-án, a normandiai Évreux-ben történt esetről csak egy hónappal később számolt be a francia sajtó; a hatóságok szerint a 17 éves lány a város katedrálisa közelében találkozott a 23 éves guineai férfival, aki állítólag megfenyegette és arra kényszerítette, hogy beszálljon az autójába.

A gyanú szerint a migráns férfi ezután – egy kebabozónál tett kitérőt követően – a katedrális közelében lévő lakásába vitte a fiatalt, ahol megütötte, az ágyra lökte, majd megerőszakolta.

A lány kiáltásait meghallotta a férfi egyik lakótársa, de félt személyesen közbelépni, inkább értesítette a rendőrséget. A gyanúsított a kiérkező rendőröknek is megpróbálta beadni, hogy minden rendben van, a lakás hátsó részébe zárt lány sírása azonban leleplezte.

A lányt pszichológiai segítséggel látták el, a férfi pedig büntetlen előéletére és arra hivatkozva próbált kibújni a felelősségrevonás alól, hogy állandó munkaviszonya van egy karosszériajavító cégnél – igen ám, de az is kiderült, hogy eleve jogszerűtlenül tartózkodik Franciaországban, és kiutasító határozat van érvényben vele szemben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 24 komment

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Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. szeptember 01. 15:21
Húsevö hangyák mindenhol vannak. Már csak el kell altatni ezt a jámbor autóbádogost.
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Syr Wullam
2026. szeptember 01. 15:18
Szólni kellene a franciáknak, hogy az angol kormány már megtalálta a probléma megoldását: füzeteket osztogatnak a fekáknak, hogy ilyesmit csak konszenzuálisan lehet csinálni. Mint Dr. Töksi. 😌
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2
0
pannonhegy
2026. szeptember 01. 15:12
Nem kell kiutasítani az ilyen illegális migránsokat. Egyszerűen kémiai kasztráció, valamint 30 évnyi börtön Franciaország tengerentúli részén, pl. Réunion-ban, ami egy köpésre van Madagaszkártól. Tehát, jogilag bent maradna Franciaországban, sőt ezáltal még az EU-ban is. Esetleg kivihetnék naponta egyszer levegőzni az ottani (aktív) vulkánok tetejére.
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1
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orokkuruc-2
2026. szeptember 01. 14:52
the-purge .. sokat vagy lány trollcsapatban, megteltél? Amúgy meg, veszed ki a kezed annak a 10 éves kisfiúnak a nadrágjából??
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0
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