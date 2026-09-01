Franciaország: kiutasítási határozat alatt álló afrikai migránst gyanúsítanak egy 17 éves lány megerőszakolásával

A lányt pszichológiai segítséggel látták el, a férfi pedig büntetlen előéletére és arra hivatkozva próbált kibújni a felelősségrevonás alól, hogy állandó munkaviszonya van egy karosszériajavító cégnél – igen ám, de az is kiderült, hogy eleve jogszerűtlenül tartózkodik Franciaországban, és kiutasító határozat van érvényben vele szemben.