Elszabadult az erőszak Brüsszelben: egymást követik a lövöldözések

Hétfő este egy fegyveres tüzet nyitott a brüsszeli Midi pályaudvar közelében, miközben a belga fővárosban egymást követik a lövöldözések – számolt be a Politico.

„Valakinek ide kell jönnie, hogy segítsen nekünk”

– mondta Jean Spinette, Saint-Gilles polgármestere kedden, miután a lövöldözés harmadik napja rázta meg a brüsszeli önkormányzatot.