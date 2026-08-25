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kalasnyikov erőszak lövöldözés kábítószer

Elszabadult az erőszak Brüsszelben: egymást követik a lövöldözések

2026. augusztus 25. 13:49

„Valakinek ide kell jönnie, hogy segítsen nekünk” – mondta egy helyi politikus.

2026. augusztus 25. 13:49
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Hétfő este egy fegyveres tüzet nyitott a brüsszeli Midi pályaudvar közelében, miközben a belga fővárosban egymást követik a lövöldözések – számolt be a Politico. 

„Valakinek ide kell jönnie, hogy segítsen nekünk”

 – mondta Jean Spinette, Saint-Gilles polgármestere kedden, miután a lövöldözés harmadik napja rázta meg a brüsszeli önkormányzatot.

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Szombat este ugyanebben a környéken történt egy lövöldözés, amelynek során egy férfi megsebesült, vasárnap reggel pedig a közelben újabb lövés dördült el, amely egy lakás ablakát találta el.

„A falunkban egy férfi Kalasnyikovval lövöldözött gyerekek előtt”

 – mondta Spinette az újságíróknak. „A földön golyólyukak láthatók.” A Belga hírügynökség beszámolója szerint egy pizzéria vendégeit arra kényszerítették, hogy feküdjenek le a padlóra, miközben lövöldözés hallatszott. 

A támadó elmenekült a helyszínről, és kedd reggelig még nem fogták el.

Saint-Gilles évek óta küzd a kábítószerrel kapcsolatos erőszakkal, különösen a vasútállomás környékén. 2024 júniusában két ember meghalt és három másik megsebesült, amikor fegyveresek Kalasnyikovokkal tüzet nyitottak egy kávézóban a Brüsszel-Midi pályaudvar közelében; a hatóságok ezt az esetet a kábítószer-kereskedelemhez kötötték. A hatóságok ezt követően megerősítették a rendőri jelenlétet a környék több problémás pontján, de Spinette szerint ez nem volt elégséges.

„Már három éve kérek erősítést”

 – mondta.

Körülbelül 700 rendőr dolgozik Saint-Gilles-ben és a tágabb Midi rendőrségi körzetben, míg az önkormányzat tavaly 1,8 millió euróval növelte éves hozzájárulását a rendőrséghez. 2026-ban legalább 66 lövöldözést regisztráltak a tágabb brüsszeli régióban, számol be a Le Soir.

„A kábítószer-bűnözők azért fenyegetőznek, mert megzavarjuk a tevékenységüket”

 – nyilatkozta Bernard Quintin belga belügyminiszter a belga közszolgálati műsorszolgáltatónak, a VRT-nek. „Ezt a harcot elszántan kell folytatnunk. Hosszú küzdelem lesz.” Quintin elmondta, hogy már 77 további rendőrt küldött Brüsszelbe, és fontolgatja továbbiak kiküldését is.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

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Összesen 23 komment

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lucasko
2026. augusztus 25. 17:10
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átverték, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Lépj velünk kapcsolatba még ma a [email protected] címen.
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brokenwoodi4
2026. augusztus 25. 16:33
rendszergazda-1 et kitiltotta a Mandi ezért kommentel rendszergazda-2 néven.
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1
Oldalkosár
2026. augusztus 25. 16:12
rendszergazda-2 2026. augusztus 25. 15:39 "A vonatkozó jogszabályok és adatvédelmi rendelkezések természetesen továbbra is irányadóak, ezért kérjük olvasóinkat, hogy kommentjeik megfogalmazásakor a hatályos jogszabályokat, valamint a józan belátást egyaránt vegyék figyelembe." Rendben. Hatályos jogszabályok tudomásulvétele és a józan belátás mellett rögzítsük ma is a tényeket: A regnáló miniszterelnök egy köztörvényes bűncselekménnyel meggyanúsított, fiatalkorú lányokat alulról szagoló, alattuk vonagló, feleségbántalmazó pszichopata. Most az új kormányhatalom markában, de még a tényleges hatalomátvétel előtt vagy ti tiltotok ki, vagy a hatalom csap le rám. Nem börtönben készültem tölteni a következő éveimet, de ahogy akarják...leszek politikai fogoly.
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Oldalkosár
2026. augusztus 25. 16:04
„Valakinek ide kell jönnie, hogy segítsen nekünk” Holland kéksisakosokat javaslok.
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