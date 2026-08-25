Elszabadult az erőszak Brüsszelben: egymást követik a lövöldözések

Merz ijesztget: „Németország veszélyben van”
Robbanószerrel felszerelt drónokat találtak a lipcsei reptér közelében.
„Valakinek ide kell jönnie, hogy segítsen nekünk” – mondta egy helyi politikus.
Hétfő este egy fegyveres tüzet nyitott a brüsszeli Midi pályaudvar közelében, miközben a belga fővárosban egymást követik a lövöldözések – számolt be a Politico.
„Valakinek ide kell jönnie, hogy segítsen nekünk”
– mondta Jean Spinette, Saint-Gilles polgármestere kedden, miután a lövöldözés harmadik napja rázta meg a brüsszeli önkormányzatot.
Szombat este ugyanebben a környéken történt egy lövöldözés, amelynek során egy férfi megsebesült, vasárnap reggel pedig a közelben újabb lövés dördült el, amely egy lakás ablakát találta el.
„A falunkban egy férfi Kalasnyikovval lövöldözött gyerekek előtt”
– mondta Spinette az újságíróknak. „A földön golyólyukak láthatók.” A Belga hírügynökség beszámolója szerint egy pizzéria vendégeit arra kényszerítették, hogy feküdjenek le a padlóra, miközben lövöldözés hallatszott.
A támadó elmenekült a helyszínről, és kedd reggelig még nem fogták el.
Saint-Gilles évek óta küzd a kábítószerrel kapcsolatos erőszakkal, különösen a vasútállomás környékén. 2024 júniusában két ember meghalt és három másik megsebesült, amikor fegyveresek Kalasnyikovokkal tüzet nyitottak egy kávézóban a Brüsszel-Midi pályaudvar közelében; a hatóságok ezt az esetet a kábítószer-kereskedelemhez kötötték. A hatóságok ezt követően megerősítették a rendőri jelenlétet a környék több problémás pontján, de Spinette szerint ez nem volt elégséges.
„Már három éve kérek erősítést”
– mondta.
Körülbelül 700 rendőr dolgozik Saint-Gilles-ben és a tágabb Midi rendőrségi körzetben, míg az önkormányzat tavaly 1,8 millió euróval növelte éves hozzájárulását a rendőrséghez. 2026-ban legalább 66 lövöldözést regisztráltak a tágabb brüsszeli régióban, számol be a Le Soir.
„A kábítószer-bűnözők azért fenyegetőznek, mert megzavarjuk a tevékenységüket”
– nyilatkozta Bernard Quintin belga belügyminiszter a belga közszolgálati műsorszolgáltatónak, a VRT-nek. „Ezt a harcot elszántan kell folytatnunk. Hosszú küzdelem lesz.” Quintin elmondta, hogy már 77 további rendőrt küldött Brüsszelbe, és fontolgatja továbbiak kiküldését is.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Robbanószerrel felszerelt drónokat találtak a lipcsei reptér közelében.