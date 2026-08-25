Merz ijesztget: „Németország veszélyben van”

Kifakadtak a német ápolónők: a migránsok miatt veszélyes lett a munkájuk
Egy egézségügyi dolgozó arról beszélt a német sajtónak, hogy nagyon megnehezítik a munkájukat a migránsok.
Robbanószerrel felszerelt drónokat találtak a lipcsei reptér közelében.
Németország „veszélyben van” – jelentette ki Friedrich Merz kancellár kedden a Politico beszámolója szerint.
„A lipcsei drón-támadás többek között azt is bizonyítja, hogy mi nagyon is valós fenyegetésekkel szembesülünk. Németország egyre nagyobb figyelem tárgyává vált a hibrid támadók részéről”
– mondta Merz a Neuhardenbergben tartandó kormányülést megelőző nyilatkozatában.
A német terrorizmusellenes hatóságok augusztus 5-én nyomozást indítottak, miután egy repülőtéri alkalmazott talált egy robbanószerkezetet szállító drónt, amelynek detonátora nyilvánvalóan meghibásodott.
A nyomozók augusztus 14-én újabb drónt találtak a lipcsei repülőtér közelében, amely a NATO fontos logisztikai bázisa – számolt be erről kedden a Süddeutsche Zeitung.
Merz keddi nyilatkozatában nem nevezte meg a támadás elkövetőit. „Dolgozunk az ügyön a biztonsági szervekkel együttműködve, és hamarosan bemutatjuk az eredményeinket, valamint nyilatkozatot is teszünk róluk” – mondta.
A német Bild lap szerint Merz hétfőn egy zártkörű találkozón a Kereszténydemokrata Unió (CDU) párt tagjainak elmondta, hogy a kormánynak „bizonyítékai vannak, amelyek a bűncselekmény elkövetőire utalnak”.
A hónap elején Alexander Dobrindt német belügyminiszter azt sugallta, hogy egy állami szereplő áll a fenyegetés mögött. „Sok jel utal erre” – mondta augusztus 6-án, röviddel a felfedezés után.
Merz kormánya nagyobb mozgásteret kíván biztosítani a német hírszerző szolgálatoknak, hogy megakadályozzák a fenyegetéseket.
Németország biztonsági helyzete „jelentősen romlott” azóta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 februárjában elrendelte Ukrajna megszállását
– állt egy tavalyi német hírszerzési jelentésben.
A javasolt reformok értelmében a német külföldi hírszerző ügynökség, a BND alkalmazásában álló kémek szabotázscselekményeket hajthatnának végre és támadó kiberoperációkat folytathatnának.
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Egy egézségügyi dolgozó arról beszélt a német sajtónak, hogy nagyon megnehezítik a munkájukat a migránsok.