Merz ijesztget: „Németország veszélyben van”

A német Bild lap szerint Merz hétfőn egy zártkörű találkozón a Kereszténydemokrata Unió (CDU) párt tagjainak elmondta, hogy a kormánynak „bizonyítékai vannak, amelyek a bűncselekmény elkövetőire utalnak”.

A hónap elején Alexander Dobrindt német belügyminiszter azt sugallta, hogy egy állami szereplő áll a fenyegetés mögött. „Sok jel utal erre” – mondta augusztus 6-án, röviddel a felfedezés után.

Merz kormánya nagyobb mozgásteret kíván biztosítani a német hírszerző szolgálatoknak, hogy megakadályozzák a fenyegetéseket.