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bild cdu friedrich merz nato politico veszély

Merz ijesztget: „Németország veszélyben van”

2026. augusztus 25. 12:16

Robbanószerrel felszerelt drónokat találtak a lipcsei reptér közelében.

2026. augusztus 25. 12:16
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Németország „veszélyben van” – jelentette ki Friedrich Merz kancellár kedden a Politico beszámolója szerint. 

„A lipcsei drón-támadás többek között azt is bizonyítja, hogy mi nagyon is valós fenyegetésekkel szembesülünk. Németország egyre nagyobb figyelem tárgyává vált a hibrid támadók részéről” 

– mondta Merz a Neuhardenbergben tartandó kormányülést megelőző nyilatkozatában.

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A német terrorizmusellenes hatóságok augusztus 5-én nyomozást indítottak, miután egy repülőtéri alkalmazott talált egy robbanószerkezetet szállító drónt, amelynek detonátora nyilvánvalóan meghibásodott. 

A nyomozók augusztus 14-én újabb drónt találtak a lipcsei repülőtér közelében, amely a NATO fontos logisztikai bázisa – számolt be erről kedden a Süddeutsche Zeitung.

Merz keddi nyilatkozatában nem nevezte meg a támadás elkövetőit. „Dolgozunk az ügyön a biztonsági szervekkel együttműködve, és hamarosan bemutatjuk az eredményeinket, valamint nyilatkozatot is teszünk róluk” – mondta.

A német Bild lap szerint Merz hétfőn egy zártkörű találkozón a Kereszténydemokrata Unió (CDU) párt tagjainak elmondta, hogy a kormánynak „bizonyítékai vannak, amelyek a bűncselekmény elkövetőire utalnak”.

A hónap elején Alexander Dobrindt német belügyminiszter azt sugallta, hogy egy állami szereplő áll a fenyegetés mögött. „Sok jel utal erre” – mondta augusztus 6-án, röviddel a felfedezés után.

Merz kormánya nagyobb mozgásteret kíván biztosítani a német hírszerző szolgálatoknak, hogy megakadályozzák a fenyegetéseket. 

Németország biztonsági helyzete „jelentősen romlott” azóta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 februárjában elrendelte Ukrajna megszállását 

– állt egy tavalyi német hírszerzési jelentésben.

A javasolt reformok értelmében a német külföldi hírszerző ügynökség, a BND alkalmazásában álló kémek szabotázscselekményeket hajthatnának végre és támadó kiberoperációkat folytathatnának.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
Kétes
2026. augusztus 25. 13:13
Németország veszélyben van? Igen! Merz miatt!
Válasz erre
0
0
lucasko
2026. augusztus 25. 13:05
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átverték, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Lépj velünk kapcsolatba még ma a [email protected] címen.
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0
1
RWG1
•••
2026. augusztus 25. 12:54 Szerkesztve
Mit is a hazai libsik egyik kedvenc kifejezése? Meg van; RIOGAT !!!!! Szóljanak Merznek hogy ne riogasson!
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2
0
Silcon
2026. augusztus 25. 12:44
Az, hogy a migránsok ölik a németet az nem probléma. Igaz ugyan, hogy ha pénzzel, kiképzéssel és fegyverrel támogatsz egy háborúban álló országot, zárolod és részben felhasználod az ellenfél pénzét, attól a ma érvényes nemzetközi jog alapján még nem vagy hadviselő fél, de a józan paraszti ész szerint meg inkább igen. "egy állami szereplő áll a fenyegetés mögött" az Északi Áramlatot pedig egy búvár baráti kör robbantotta fel mérgében, mert ők eredetileg a Vörös tenger korallszigeteit akarták megtekinteni, csak eltévedtek picit.
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3
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