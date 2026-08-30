Egy 32 gyermekes szíriai „menekült” évi százezer euró segélyt tehet zsebre

„A családvédelmi törvény hatodik cikke nagyon hatékony fegyver” – jegyezte meg az ügyvéd, kifejtve, hogy ha egy családnak már vannak gyermekei, azt nem lehet szétválasztani, és a kiskorúakat semmilyen körülmények között nem lehet kiutasítani.

Bilal A. kiskorúként érkezett Németországba 2015-ben, és csatlakozott apjához, aki korábban menekült Németországba. 2017-ben Bilal menekültstátuszt kapott, és a közelmúltbeli őrizetbe vétele ellenére védett státusza a fellebbezési eljárás lezárultáig érvényben marad – közölte Mandy Peschang, a tartományi bevándorlási hivatal szóvivője.

A Bild azt is megjegyzi, hogy a klántagok ellen indított számos ügyet ejtették, mert a tanúk nem jelentek meg a bíróságon.