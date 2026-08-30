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bild bűnügyi nyilvántartás migráció németország

Egy 32 gyermekes szíriai „menekült” évi százezer euró segélyt tehet zsebre

2026. augusztus 30. 14:39

A Lipcsében élő klán kéharmadának van bűnügyi nyilvántartása, de a sok gyermek miatt nem lehet őket kiutasítani.

2026. augusztus 30. 14:39
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A BILD beszámolt egy szíriai férfiről, aki Lipcsében él és felkeltette a hatóságok figyelmét miután kiderült, hogy az iszlám jog szerint három felesége, valamint 32 gyermeke és 25 unokája van. 

A német bulvárlap által idézett szász belügyminisztérium szerint az ilyen sok utód után kifizetett éves gyermekellátás összege közel 100 ezer eurót  tesz ki.

Még ha a gyermekek közül öten már felnőttek, a fennmaradó 27 kiskorú után is évente körülbelül 84 000 euró folyik be – számolta ki a lap. 

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A rendőrség különös érdeklődést tanúsít a család iránt: tagjainak kétharmadának már van bűnügyi nyilvántartása.

A klán fejének kilétét adatvédelmi okokból nem hozták nyilvánosságra, így a legtöbb részlet a három felnőtt fiára vonatkozik. A legismertebb közülük a 21 éves Bilal A., aki 2023 márciusában jogosítvány nélkül vezetve egy nagy teljesítményű Mercedes-szel belehajtott a tömegbe Eilenburg közelében, Szászországban, négy ember halálát okozva. Ő maga sértetlenül megúszta, és elmenekült a helyszínről.

A rendőrség végül nyomára bukkant, és a fiatalkorúak bírósága három és fél év börtönbüntetésre ítélte. Bilal fellebbezett az ítélet ellen, újra volán mögé ült, és másodszor is elkapták.  

Jan Siebenhüner, az áldozatok családjait képviselő ügyvéd szerint az elítélt „soha nem mutatott megbánást”.

Bilal idősebb testvérei, Mohamed és Rami szintén többször szerepeltek a bírósági aktákban. Mohamed részt vett egy villamosutas elleni támadásban, 2022-ben pedig közel öt kilogramm metamfetamint érintő üzletet szervezett, amiért négy és fél év börtönbüntetést kapott. Ramit erőszakos bűncselekményekkel és kábítószer-kereskedelemmel vádolták, valamint azzal, hogy jogtalanul igényelt szociális ellátást, miközben a család által üzemeltetett „Golden Lion” bárban dolgozott, amelyet később egy kábítószer-ellenes razzia nyomán bezártak.

Siebenhüner szerint a klán tagjai kétféleképpen védik meg magukat a kiutasítástól: német állampolgárság megszerzésével és a gyermekvállalással.

 „A családvédelmi törvény hatodik cikke nagyon hatékony fegyver” – jegyezte meg az ügyvéd, kifejtve, hogy ha egy családnak már vannak gyermekei, azt nem lehet szétválasztani, és a kiskorúakat semmilyen körülmények között nem lehet kiutasítani.

Bilal A. kiskorúként érkezett Németországba 2015-ben, és csatlakozott apjához, aki korábban menekült Németországba. 2017-ben Bilal menekültstátuszt kapott, és a közelmúltbeli őrizetbe vétele ellenére védett státusza a fellebbezési eljárás lezárultáig érvényben marad – közölte Mandy Peschang, a tartományi bevándorlási hivatal szóvivője.

A Bild azt is megjegyzi, hogy a klántagok ellen indított számos ügyet ejtették, mert a tanúk nem jelentek meg a bíróságon.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

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Összesen 7 komment

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2026. augusztus 30. 15:30 Szerkesztve
Nem baj,majd atjonnek hozzank,aztan aki idaig nyafogott,hogy az ORBAAAN,meg ket nyaralas kozott sirankozott a balatoni langos aran az most orulni fog annak is ,hogy nem tettek be hozza egy migranst lakonak.Eljen a multi kulti! Szerencsetlen tiszasok!!
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Dunhill67
2026. augusztus 30. 15:30
mondtam én,hogy lőni kell már a határon...le van a gond...
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scorpicores
2026. augusztus 30. 15:16
Arab klánok...új fogalom No-ban...
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cccatch
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2026. augusztus 30. 14:56 Szerkesztve
Egy AK-74 gépkarabély, 3 tárral, és megoldom a 32 kölkös szíriai migránsvad kérdését.
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