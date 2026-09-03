Migrációs válság: szorult helyzetben Sánchez Ceuta miatt

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Marokkót is érintő rendőrségi jelentés mélyíti Sánchez ceutai válságát.
Tovább nő a politikai nyomás Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökön a Ceutát érintő botrány miatt,
miután egy rendőrségi jelentés szerint Marokkóhoz köthető szereplők is kapcsolatba hozhatók a migrációs válsággal,
amikor is illegális behatolók tízezrei keltek át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceuta területére. A fejlemény különösen kényes a spanyol kormány számára, amely az elmúlt években szorosabb együttműködésre törekedett Rabattal.
A Politico beszámolója szerint a spanyol rendőrség vizsgálata új kérdéseket vet fel a Marokkóval fenntartott kapcsolatokkal és a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceuta körüli eseményekkel kapcsolatban. A jelentés olyan információkat tartalmaz, amelyek alapján az ügy már nem pusztán belpolitikai probléma, hanem Spanyolország és Marokkó viszonyát is érintheti.
A fejlemény Sánchez számára azért különösen kellemetlen, mert kormánya az elmúlt években alapvetően átalakította Madrid Rabathoz fűződő politikáját. Spanyolország 2022-ben közeledett Marokkó álláspontjához Nyugat-Szahara ügyében, ami hozzájárult a két ország közötti korábbi diplomáciai válság lezárásához. A kapcsolat javulása Madrid számára azért is fontos, mert Marokkó kulcsszerepet játszik a Spanyolország felé irányuló illegális migráció ellenőrzésében.
Az új rendőrségi információk ugyanakkor muníciót adhatnak Sánchez politikai ellenfeleinek, akik régóta bírálják a miniszterelnök Marokkó-politikáját, és nagyobb átláthatóságot követelnek a két ország kapcsolatában.
Ceuta helyzete önmagában is érzékeny kérdés. A Földközi-tenger afrikai partján fekvő város Spanyolországhoz tartozik, Marokkó azonban vitatja a spanyol fennhatóság jogosságát.
A terület egyben az Európai Unió egyik külső szárazföldi határa Afrikában, ezért a migrációs politika szempontjából is stratégiai jelentőségű.
A rendőrségi jelentés így egyszerre jelenthet belpolitikai és diplomáciai problémát Sánchez számára: miközben otthon magyarázatot kell adnia a Marokkóval kapcsolatos új információkra, a spanyol kormánynak arra is ügyelnie kell, hogy az ügy ne veszélyeztesse a Rabat és Madrid között kialakított együttműködést.
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