Migrációs válság: szorult helyzetben Sánchez Ceuta miatt

A Politico beszámolója szerint a spanyol rendőrség vizsgálata új kérdéseket vet fel a Marokkóval fenntartott kapcsolatokkal és a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceuta körüli eseményekkel kapcsolatban. A jelentés olyan információkat tartalmaz, amelyek alapján az ügy már nem pusztán belpolitikai probléma, hanem Spanyolország és Marokkó viszonyát is érintheti.

A fejlemény Sánchez számára azért különösen kellemetlen, mert kormánya az elmúlt években alapvetően átalakította Madrid Rabathoz fűződő politikáját. Spanyolország 2022-ben közeledett Marokkó álláspontjához Nyugat-Szahara ügyében, ami hozzájárult a két ország közötti korábbi diplomáciai válság lezárásához. A kapcsolat javulása Madrid számára azért is fontos, mert Marokkó kulcsszerepet játszik a Spanyolország felé irányuló illegális migráció ellenőrzésében.

Az új rendőrségi információk ugyanakkor muníciót adhatnak Sánchez politikai ellenfeleinek, akik régóta bírálják a miniszterelnök Marokkó-politikáját, és nagyobb átláthatóságot követelnek a két ország kapcsolatában.