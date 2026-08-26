Brutális számok sokkolják a németeket: extrém az emelkedés a bűnügyi mutatókban

Sokkoló számok láttak napvilágot Németországban: az elmúlt 25 év során 77,1 százalékkal nőtt az emberöléssel gyanúsított külföldiek száma. Az adatok megrázták a lakosságot, főleg, hogy a szexuális bűncselekmények esetében még drámaibb a kép: 148,2 százalékkal nőtt az esetek száma ugyanebben az időszakban. A német kormány Stephan Brandner, az AfD parlamenti képviselőjének megkeresésére hozta nyilvánosságra a lesújtó számokat – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet.

Összességében az erőszakos bűncselekményekben érintett külföldiek aránya 71,6 százalékkal nőtt 2000 és 2025 között, míg az egyszerű testi sértések száma 169,3 százalékkal emelkedett. A rablással vádolt külföldiek aránya viszonylag kis mértékben változott: 22,9 százalékkal nőtt 2000 óta. Ezzel szemben a zsebtolvajlással vádolt nem német állampolgárok száma csaknem megduplázódott (97,9 százalékkal nőtt). A csalásban érintett külföldiek aránya 45,3 százalékkal – írja a Junge Freiheit német lap.

Az utcai bűnözés, az összes közterületen elkövetett bűncselekmény, azaz az erőszakos, kábítószerrel kapcsolatos és vandalizmussal kapcsolatos ügyek esetében is látványos a növekedés, pedig az adatok nem is összehasonlíthatóak. Mint a kormány rámutatott, az úgynevezett „valódi gyanúsítottak számát” csak 2009-ben vezették be. „Ez azt jelenti, hogy egy több államban regisztrált személyt nem számolnak többször a rendőrségi bűnügyi statisztikák gyanúsítotti adataiban, hanem csak egyetlen gyanúsítottként.”