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08. 26.
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Németország migráció bűneset

Brutális számok sokkolják a németeket: extrém az emelkedés a bűnügyi mutatókban

2026. augusztus 26. 06:53

Alaposan megdolgoztatják a rendőrséget az országban élő külföldiek.

2026. augusztus 26. 06:53
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Sokkoló számok láttak napvilágot Németországban: az elmúlt 25 év során 77,1 százalékkal nőtt az emberöléssel gyanúsított külföldiek száma. Az adatok megrázták a lakosságot, főleg, hogy a szexuális bűncselekmények esetében még drámaibb a kép: 148,2 százalékkal nőtt az esetek száma ugyanebben az időszakban. A német kormány Stephan Brandner, az AfD parlamenti képviselőjének megkeresésére hozta nyilvánosságra a lesújtó számokat – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet.

Összességében az erőszakos bűncselekményekben érintett külföldiek aránya 71,6 százalékkal nőtt 2000 és 2025 között, míg az egyszerű testi sértések száma 169,3 százalékkal emelkedett. A rablással vádolt külföldiek aránya viszonylag kis mértékben változott: 22,9 százalékkal nőtt 2000 óta. Ezzel szemben a zsebtolvajlással vádolt nem német állampolgárok száma csaknem megduplázódott (97,9 százalékkal nőtt). A csalásban érintett külföldiek aránya 45,3 százalékkal – írja a Junge Freiheit német lap.

Az utcai bűnözés, az összes közterületen elkövetett bűncselekmény, azaz az erőszakos, kábítószerrel kapcsolatos és vandalizmussal kapcsolatos ügyek esetében is látványos a növekedés, pedig az adatok nem is összehasonlíthatóak. Mint a kormány rámutatott, az úgynevezett „valódi gyanúsítottak számát” csak 2009-ben vezették be. „Ez azt jelenti, hogy egy több államban regisztrált személyt nem számolnak többször a rendőrségi bűnügyi statisztikák gyanúsítotti adataiban, hanem csak egyetlen gyanúsítottként.”

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Az AfD parlamenti képviselője nem is rejtette véka alá véleményét a szinte hihetetlen bűnelkövetési adatok ismeretében.

Bárki, aki állítólag védelmet keresve érkezik Németországba, majd bűnözővé válik, elveszítette a védelemhez való jogát

– fogalmazott Brandner.

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

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Összesen 36 komment

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kbexxx
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2026. augusztus 26. 11:34 Szerkesztve
Lehet hogy bekopogtatva a német valóság vissza vonhatatlanúl gyanakvó vá teszi a nemzet naiv rétegét .! Eddig ha valaki szabályossan, tartozkodott, dolgozott Keresztény elveket valló emberként ,mondjuk keletröl jött lenditeni a gazdaságuk helyzetėn, munkájával.. Akkor is gyorsan meg kapta . .du bist austlander..! Lekicsinylését min kolletktiv bélyeget...korábban pl osztrákok.. magyarok ne lopjatok ..!! Lehet hogy megérjük a nėmet nyelv teruletén a a rasszizmus újjá éledését is!? Steimer közbe...Nem sokkal a szász-anhalti tartományi választások előtt a szövetségi elnök kijelenti, hogy bárki, aki eredetük szerint megkülönbözteti a németeket, az az alkotmányt támadja.
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csulak
2026. augusztus 26. 11:24
hajra multikulti ! amiutan Poloskaek beszallitjak a migriket Magyarorszagra ez lesz nalunk is !
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Kettőazkilenc
2026. augusztus 26. 09:31
Lenne pár kérdésem. - ez szám vagy arány? ha számszerű akkor mennyit növekedett maga a külföldiek száma, hogy látni lehessen arányosan hogyan változott. - jó eséllyel a rendőrség is változott, jog is, meg statisztika is ezalatt. A német állampolgárok számai is kellenének, hogy kontrollcsoportként látni lehessen mit is jelentenek a közölt számok. - ez turistákat is tartalmaz? elég sok turista látogat. vagy csak a Németországban lakók?
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sanya55-2
2026. augusztus 26. 09:24
Így folytatják, megint kettészakadnak, a nyugati rész élhetetlen
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