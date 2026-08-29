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szombat
migráció Ceuta Spanyolország

Felgyújtották a migránsok táborát Ceutában

2026. augusztus 29. 14:32

A dühös tüntetők a migránsok visszatoloncolását követelték.

2026. augusztus 29. 14:32
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A spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutában tüntetők augusztus 27-én felgyújtották a migránsok rögtönzött táborának egy részét a Benítez strandon, miközben azt követelték, hogy a migránsokat azonnal küldjék vissza Marokkóba – írja a DW

A rendőrség közbelépett, hogy elválassza a demonstrálókat a migránsoktól, akik egy mólóra húzódtak vissza. 

A tüntetők korábban a Vöröskereszt segélyszállítmányainak – élelmiszer és víz – eljuttatását is megpróbálták megakadályozni.

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A konfliktus hátterében a július végi példátlan migrációs hullám áll: mintegy 72 ezer ember érkezett Marokkó felől Ceutába, közülük a legtöbben rövid időn belül visszatértek. A Reuters szerint azonban továbbra is 5–8 ezer ember tartózkodhat a mindössze mintegy 80 ezer lakosú enklávéban, sokan közülük nehéz körülmények között, rögtönzött táborokban. A helyi egészségügyi és szociális ellátórendszer komoly nyomás alá került, miközben a migránsok egy része menedékjogot kér, és nem akar visszatérni Marokkóba.

A helyzet komoly politikai és társadalmi feszültséget okoz Spanyolországban. A kormány segítséget kért az EU-tól és a Frontextól a migránsok azonosításának és ügyeinek feldolgozásához, miközben a konzervatív ellenzék gyors visszaküldést követel. Ezt azonban nem lehet egyszerűen kollektív kitoloncolással megoldani: a nemzetközi kötelezettségek és a spanyol bírósági döntések szerint az eseteket egyenként kell elbírálni, a kísérő nélküli kiskorúakat pedig különleges védelem illeti meg. A pénteki újabb, immár békés tüntetés azt mutatta, hogy a feszültség a tábor felgyújtása után sem csillapodott.

 

Kép forrása: videórészlet

 

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
kulakman
2026. augusztus 29. 16:22
Nem voltam határőr abban az átkosban, de tudom, hogy tűzparancs volt érvényben , akár kifelé, akár befelé, jött-ment az illető!
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doors1960
•••
2026. augusztus 29. 16:08 Szerkesztve
Tessék mondani ez már a jogállam?🤣
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0
0
namégmitnem
2026. augusztus 29. 15:10
Végre.
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2
0
Gintonic68
2026. augusztus 29. 14:51
Tehát a spanyol hatóságok egy határbetörést nem tudnak megakadályozni ?
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2
0
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