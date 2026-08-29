Felgyújtották a migránsok táborát Ceutában

A konfliktus hátterében a július végi példátlan migrációs hullám áll: mintegy 72 ezer ember érkezett Marokkó felől Ceutába, közülük a legtöbben rövid időn belül visszatértek. A Reuters szerint azonban továbbra is 5–8 ezer ember tartózkodhat a mindössze mintegy 80 ezer lakosú enklávéban, sokan közülük nehéz körülmények között, rögtönzött táborokban. A helyi egészségügyi és szociális ellátórendszer komoly nyomás alá került, miközben a migránsok egy része menedékjogot kér, és nem akar visszatérni Marokkóba.

A helyzet komoly politikai és társadalmi feszültséget okoz Spanyolországban. A kormány segítséget kért az EU-tól és a Frontextól a migránsok azonosításának és ügyeinek feldolgozásához, miközben a konzervatív ellenzék gyors visszaküldést követel. Ezt azonban nem lehet egyszerűen kollektív kitoloncolással megoldani: a nemzetközi kötelezettségek és a spanyol bírósági döntések szerint az eseteket egyenként kell elbírálni, a kísérő nélküli kiskorúakat pedig különleges védelem illeti meg. A pénteki újabb, immár békés tüntetés azt mutatta, hogy a feszültség a tábor felgyújtása után sem csillapodott.