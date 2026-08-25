Fordulat: az egész baloldali spanyol kormány kezd szétesni, egymást vádolják Sánchez miniszterei

Mindenki nekitámadt Spanyolországnak, durván kiakadtak a nyugati vezetők Ceuta miatt
Friedrich Merz, Donald Trump és Ursula von der Leyen is reagált.
A sorvadó népszerűségű Pedro Sánchez kormányfő miniszterei is egymásnak estek a botrányosan kezelt ceutai migrációs válság miatt.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek határozottan nincsen jó éve.
A spanyol szocialistákat korrupciós botrányok sora rázta meg, és mint arról májusban írtunk, a Sánchez-kormány két korábbi magas rangú szereplője is korrupciós ügyben került bíróság elé; május végén nyomozók jelentek meg a szocialista párt madridi székházában, júniusban pedig Sánchez felesége, Begoña Gómez ellen folyó eljárás is újabb szakaszba lépett. Az utcát pedig előbb 80 ezer tüntető árasztotta el Madridban, majd július végén majdnem ugyanennyi migráns Ceutában, amiből országos botrány keletkezett.
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Friedrich Merz, Donald Trump és Ursula von der Leyen is reagált.
Margarita Robles védelmi miniszter kedden a parlamentben azt állította, hogy a Nemzeti Hírszerző Központ (CNI) már július 30-án figyelmeztette a migránsok érkezésére a hatóságokat
ezzel szemben
Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter közölte, hetek óta azt mondja, hogy a kormány azért nem erősítette meg időben Ceuta határát, mert semmi nem jelezte előre a migránsok hirtelen tömeges érkezését.
A felelősség tologatása augusztus 25-én is kitartott.
Grande-Marlaska tovább fokozta a helyzetet, közölve, sem a spanyol, sem külföldi hírszerző szolgálatok nem jeleztek rendkívüli helyzetet Ceuta környékén, és nem készült olyan jelentés, amely előrevetítette volna a július 30-i eseményeket.
Robles erre azzal tromfolt rá, hogy a hírszerzés valójában már július 29-én figyelmeztetett,
„igaz, elképzelhető, hogy csak szóban”.
A miniszter szerint a hírszerző szolgálatok nem kizárólag írásos jelentésekkel kommunikálnak.
A Politico értékelése szerint a két magas rangú miniszter nyilvános összecsapása komoly gondot jelent Sáncheznek, hiszen
Ezért Sánchez kedden összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács rendkívüli ülését, és Ángel Víctor Torres területpolitikai minisztert bízta meg a válságkezelés koordinálásával, de már későn, addigra az egységes kormány képét már alaposan kikezdte Robles és Grande-Marlaska vitája.
Miguel Tellado, a jobbközép Néppárt főtitkára szerint a két miniszter már nyíltan egymást vádolja hazugsággal, miközben Sánchez megpróbálja elkerülni a felelősséget.
A jobboldali Vox még tovább ment: Alberto Asarta képviselő a helyzetre hivatkozva közölte, kezdeményezni akarja az alkotmány 102. cikkének alkalmazását, amely lehetőséget ad a kormány tagjainak büntetőjogi felelősségre vonására. Szerinte ugyanis lehetetlen, hogy több tízezer ember gyülekezzen a határ közelében anélkül, hogy erről a spanyol vagy a marokkói hírszerzés tudomást szerezne.
Nyitókép: rendőrök kísérnek a határra lefülelt illegális bevándorlókat.
Forrás: Ceuta Facebook-oldala, képkivágás