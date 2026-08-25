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hírszerző szolgálat pedro sánchez ceuta migráns spanyol

Fordulat: az egész baloldali spanyol kormány kezd szétesni, egymást vádolják Sánchez miniszterei

2026. augusztus 25. 20:59

A sorvadó népszerűségű Pedro Sánchez kormányfő miniszterei is egymásnak estek a botrányosan kezelt ceutai migrációs válság miatt.

2026. augusztus 25. 20:59
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Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek határozottan nincsen jó éve. 

A spanyol szocialistákat korrupciós botrányok sora rázta meg, és mint arról májusban írtunk, a Sánchez-kormány két korábbi magas rangú szereplője is korrupciós ügyben került bíróság elé; május végén nyomozók jelentek meg a szocialista párt madridi székházában, júniusban pedig Sánchez felesége, Begoña Gómez ellen folyó eljárás is újabb szakaszba lépett. Az utcát pedig előbb 80 ezer tüntető árasztotta el Madridban, majd július végén majdnem ugyanennyi migráns Ceutában, amiből országos botrány keletkezett. 

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S most, mint a Politico írja, itt az újabb botrány: Sánchez miniszterei is hajba kaptak a ceutai migránsattakk és nemzetközi következményei miatt.

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Margarita Robles védelmi miniszter kedden a parlamentben azt állította, hogy a Nemzeti Hírszerző Központ (CNI) már július 30-án figyelmeztette a migránsok érkezésére a hatóságokat

ezzel szemben

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter közölte, hetek óta azt mondja, hogy a kormány azért nem erősítette meg időben Ceuta határát, mert semmi nem jelezte előre a migránsok hirtelen tömeges érkezését.

A felelősség tologatása augusztus 25-én is kitartott.

Grande-Marlaska tovább fokozta a helyzetet, közölve, sem a spanyol, sem külföldi hírszerző szolgálatok nem jeleztek rendkívüli helyzetet Ceuta környékén, és nem készült olyan jelentés, amely előrevetítette volna a július 30-i eseményeket.

Robles erre azzal tromfolt rá, hogy a hírszerzés valójában már július 29-én figyelmeztetett, 

„igaz, elképzelhető, hogy csak szóban”.

A miniszter szerint a hírszerző szolgálatok nem kizárólag írásos jelentésekkel kommunikálnak.

A Politico értékelése szerint a két magas rangú miniszter nyilvános összecsapása komoly gondot jelent Sáncheznek, hiszen 

  • közel egy hónappal a migrációs hullám után továbbra is több ezer engedély nélkül érkezett migráns tartózkodik Ceutában
  • miközben a kormánynak nemcsak a jelenlegi válságot kell kezelnie, hanem Spanyolország észak-afrikai területeinek hosszú távú biztonságát is garantálnia kell.

Ezért Sánchez kedden összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács rendkívüli ülését, és Ángel Víctor Torres területpolitikai minisztert bízta meg a válságkezelés koordinálásával, de már későn, addigra az egységes kormány képét már alaposan kikezdte Robles és Grande-Marlaska vitája.

Miguel Tellado, a jobbközép Néppárt főtitkára szerint a két miniszter már nyíltan egymást vádolja hazugsággal, miközben Sánchez megpróbálja elkerülni a felelősséget.

A jobboldali Vox még tovább ment: Alberto Asarta képviselő a helyzetre hivatkozva közölte, kezdeményezni akarja az alkotmány 102. cikkének alkalmazását, amely lehetőséget ad a kormány tagjainak büntetőjogi felelősségre vonására. Szerinte ugyanis lehetetlen, hogy több tízezer ember gyülekezzen a határ közelében anélkül, hogy erről a spanyol vagy a marokkói hírszerzés tudomást szerezne.

Nyitókép: rendőrök kísérnek a határra lefülelt illegális bevándorlókat.
Forrás: Ceuta Facebook-oldala, képkivágás 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
the-purge
2026. augusztus 25. 23:07
Azt mindenesetre még végigröhögte, hogyan baszták ki a magyarok az Orbán rezsimet a ganéra. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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chiron
2026. augusztus 25. 22:52
Kormányzás közben szétesni, ősi baloldali szokás.
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Nasi12
2026. augusztus 25. 22:13
"lehetetlen, hogy több tízezer ember gyülekezzen a határ közelében anélkül" Pedig Izraelben is történt ilyen. A csajok jelezték, de nem vették komolyan öket😀
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scorpicores
2026. augusztus 25. 22:05
Totális baloldali spanyol kormányzási káosz...végül is, ők szavazták meg bő három éve...azóta megvilágosodtak...Túl késő már...
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