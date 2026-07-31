Mindenki nekitámadt Spanyolországnak, durván kiakadtak a nyugati vezetők Ceuta miatt

„Az Európai Unió külső határainak védelme döntő jelentőséggel bír az illegális migrációval szembeni küzdelemben. Minden EU-tagállamtól az az elvárásom, hogy ebbéli kötezettségének tegyen eleget.”

„Spanyolország a ceutai helyzet felett a lehető leggyorsabban ismét úrrá akar lenni, és annak is kell lennie” – fogalmazott Merz. Günter Krings, a CDU frakcióvezető-helyettese ennél is keményebben fogalmazott: szerinte „aki az illegális beutazásokat jutalmazza, annál több is lesz az illegális beutazás”.

Donald Trump amerikai elnök sem maradt ki a kórusból, aki a történteket az Egyesült Államok számára küldött figyelmeztetésként értékelte.