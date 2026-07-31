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spanyolország friedrich merz ursula von der leyen ceuta európai unió

Mindenki nekitámadt Spanyolországnak, durván kiakadtak a nyugati vezetők Ceuta miatt

2026. július 31. 19:06

Friedrich Merz, Donald Trump és Ursula von der Leyen is reagált.

2026. július 31. 19:06
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Mint lapunk is megírta, migránskáosz uralkodik Spanyolországban: a Marokkóba ágyazódó Ceuta exklávé kerítését mintegy hatvanezer migráns lépte át egy nap alatt.

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A történtekre sorra reagálnak a nyugati vezetők, és a 2014-2015-ös hangnemmel ellentétben most nem a humánum, hanem a spanyol inkompetencia miatti felháborodottság beszél belőlük. Friedrich Merz német kancellár Spanyolországnak azt üzente:

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„Az Európai Unió külső határainak védelme döntő jelentőséggel bír az illegális migrációval szembeni küzdelemben. Minden EU-tagállamtól az az elvárásom, hogy ebbéli kötezettségének tegyen eleget.”

„Spanyolország a ceutai helyzet felett a lehető leggyorsabban ismét úrrá akar lenni, és annak is kell lennie” – fogalmazott Merz. Günter Krings, a CDU frakcióvezető-helyettese ennél is keményebben fogalmazott: szerinte „aki az illegális beutazásokat jutalmazza, annál több is lesz az illegális beutazás”.

Donald Trump amerikai elnök sem maradt ki a kórusból, aki a történteket az Egyesült Államok számára küldött figyelmeztetésként értékelte. 

Ez borzasztó. Jegyezzék meg ezt a képet. Ezzé leszünk három év múlva, ha a rossz oldal kerül hatalomra” – fogalmazott.

Még az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is rosszallóan nyilatkozott. „A Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok. Senkinek sem engedhetjük meg, hogy bejöjjön az Uniónkba, aki nem tartja magát a szabályainkhoz” – írta az X-en.

Érkeztek rosszalló megjegyzések északról is. Mari Rantanen finn belügyminiszter például azt írta: 

„Spanyolország teljes kudarcot vallott a schengeni térség külső határainak védelmében. Ez így nem mehet tovább.”

Rantanen emellett felszólította az uniós tagállamokat arra is, hogy támogassák Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azon javaslatát, hogy a határaikat megvédeni képtelen tagállamokat lényegét tekintve zárják ki a schengeni övezetből.

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Nyitókép: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

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Összesen 13 komment

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lanygyongyfulbevaloval
2026. július 31. 19:38
hogy a jó kurva anyjukat! mégsem jó ha nincs kerítés? a büdös picsába az unio idióta vezetőivel!!!
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1
0
corluc
2026. július 31. 19:38
Gyertek tiszarok kommentelni, alig várom.
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1
0
corluc
2026. július 31. 19:37
Migrációs probléma pedig csak kitaláció. Ez is a zorbán ördögi hazugsága. Majd amikor 500 millió jön a szomjhalál elől menekülve, akkor megint elővesszük a zorbánnak igaza volt kártyát. Post mortem.
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1
0
billysparks
2026. július 31. 19:35
De azért a magyar kerítést nem fizetik ki, sőt, büntetést fizetünk.
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