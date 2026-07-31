Mindenki nekitámadt Spanyolországnak, durván kiakadtak a nyugati vezetők Ceuta miatt

Teljes káosz Afrika partjainál: 60 ezer migráns hatolt be Ceutába
A spanyol miniszterelnök az afrikai enklávéba utazott.
Friedrich Merz, Donald Trump és Ursula von der Leyen is reagált.
Mint lapunk is megírta, migránskáosz uralkodik Spanyolországban: a Marokkóba ágyazódó Ceuta exklávé kerítését mintegy hatvanezer migráns lépte át egy nap alatt.
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A spanyol miniszterelnök az afrikai enklávéba utazott.
A történtekre sorra reagálnak a nyugati vezetők, és a 2014-2015-ös hangnemmel ellentétben most nem a humánum, hanem a spanyol inkompetencia miatti felháborodottság beszél belőlük. Friedrich Merz német kancellár Spanyolországnak azt üzente:
„Az Európai Unió külső határainak védelme döntő jelentőséggel bír az illegális migrációval szembeni küzdelemben. Minden EU-tagállamtól az az elvárásom, hogy ebbéli kötezettségének tegyen eleget.”
„Spanyolország a ceutai helyzet felett a lehető leggyorsabban ismét úrrá akar lenni, és annak is kell lennie” – fogalmazott Merz. Günter Krings, a CDU frakcióvezető-helyettese ennél is keményebben fogalmazott: szerinte „aki az illegális beutazásokat jutalmazza, annál több is lesz az illegális beutazás”.
Donald Trump amerikai elnök sem maradt ki a kórusból, aki a történteket az Egyesült Államok számára küldött figyelmeztetésként értékelte.
Ez borzasztó. Jegyezzék meg ezt a képet. Ezzé leszünk három év múlva, ha a rossz oldal kerül hatalomra” – fogalmazott.
Még az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is rosszallóan nyilatkozott. „A Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok. Senkinek sem engedhetjük meg, hogy bejöjjön az Uniónkba, aki nem tartja magát a szabályainkhoz” – írta az X-en.
Érkeztek rosszalló megjegyzések északról is. Mari Rantanen finn belügyminiszter például azt írta:
„Spanyolország teljes kudarcot vallott a schengeni térség külső határainak védelmében. Ez így nem mehet tovább.”
Rantanen emellett felszólította az uniós tagállamokat arra is, hogy támogassák Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azon javaslatát, hogy a határaikat megvédeni képtelen tagállamokat lényegét tekintve zárják ki a schengeni övezetből.
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Olaszországban úgy látják, az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára.
Nyitókép: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS