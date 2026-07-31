Meloni visszaállítaná a határellenőrzést Spanyolországgal

A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára – hangoztatta Giorgia Meloni olasz kormányfő a közösségi oldalán pénteken, bejelentve, hogy a határellenőrzés visszaállítását mérlegeli Spanyolországgal.

Giorgia Meloni hozzátette: Olaszország nem marad tétlen.

Közölte, hogy a belügyminiszterrel egyeztetve Róma kész rendkívüli intézkedéseket bevezetni az olasz határok és polgárok biztonsága védelmében, köztük a schengeni övezetben érvényes szabályok felfüggesztését Spanyolországgal.