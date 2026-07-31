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spanyolország Giorgia Meloni határ

Meloni visszaállítaná a határellenőrzést Spanyolországgal

2026. július 31. 13:43

Olaszországban úgy látják, az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára.

2026. július 31. 13:43
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A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára – hangoztatta Giorgia Meloni olasz kormányfő a közösségi oldalán pénteken, bejelentve, hogy a határellenőrzés visszaállítását mérlegeli Spanyolországgal.

Giorgia Meloni hozzátette: Olaszország nem marad tétlen.

Közölte, hogy a belügyminiszterrel egyeztetve Róma kész rendkívüli intézkedéseket bevezetni az olasz határok és polgárok biztonsága védelmében, köztük a schengeni övezetben érvényes szabályok felfüggesztését Spanyolországgal.

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A Ceutából érkező felvételek döbbenetesek, és ismételten bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára”

– jegyezte be az olasz kormányfő a péntekre virradó éjszaka.

Meloni nem sokkal azután írta meg véleményét, hogy Marokkó felől tömegesen, a hatóságok első becslései szerint mintegy 40 ezren jutottak be az észak-afrikai autonóm spanyol városba.

A római kormányfő hangoztatta, hogy az illetékes hatósági szervek minél előbb intézkednek: „az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a származási országba való visszaszállítás biztosítása az irányvonala”.

Matteo Piantedosi belügyminiszter vezetésével megkezdődött az úgynevezett határvédelmi tanács értekezlete a római minisztériumban.

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(MTI)

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

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Összesen 13 komment

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iimre
2026. július 31. 15:26
Kedves drága jóságos Mandiner online! MI A JÓ QRVA ANYÁTOKÉRT NEM BANNOLJÁTOK a fórumon HIRDETŐKET? Ha nem tesztek semmit ellene, azt kell gondoljuk, hogy pénzt kaptok érte. Nem is tudom hirtelen, hol érdemes ezt jelezni…
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johannluipigus
2026. július 31. 15:01
Na jó, ezt a Tengerrel szemben is megtehetnék.
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elcapo-3
2026. július 31. 14:52
Nem probléma , a poloska majd befogadja a majmokat!
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Atti bá
2026. július 31. 14:18
Digok elfelejtik, hogy az afrikaiak az Alpok dombocskain is atkelnek Romaért.
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