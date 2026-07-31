Meloni visszaállítaná a határellenőrzést Spanyolországgal

Bevándorlási káosz: Spanyolország beküldi a hadseregét Ceutába
Eddig közel ötvenezren törtek át a Spanyolországhoz tartozó, afrikai Ceuta városának falain, kilencen meghaltak.
Olaszországban úgy látják, az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára.
A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára – hangoztatta Giorgia Meloni olasz kormányfő a közösségi oldalán pénteken, bejelentve, hogy a határellenőrzés visszaállítását mérlegeli Spanyolországgal.
Giorgia Meloni hozzátette: Olaszország nem marad tétlen.
Közölte, hogy a belügyminiszterrel egyeztetve Róma kész rendkívüli intézkedéseket bevezetni az olasz határok és polgárok biztonsága védelmében, köztük a schengeni övezetben érvényes szabályok felfüggesztését Spanyolországgal.
A Ceutából érkező felvételek döbbenetesek, és ismételten bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára”
– jegyezte be az olasz kormányfő a péntekre virradó éjszaka.
Meloni nem sokkal azután írta meg véleményét, hogy Marokkó felől tömegesen, a hatóságok első becslései szerint mintegy 40 ezren jutottak be az észak-afrikai autonóm spanyol városba.
A római kormányfő hangoztatta, hogy az illetékes hatósági szervek minél előbb intézkednek: „az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a származási országba való visszaszállítás biztosítása az irányvonala”.
Matteo Piantedosi belügyminiszter vezetésével megkezdődött az úgynevezett határvédelmi tanács értekezlete a római minisztériumban.
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Eddig közel ötvenezren törtek át a Spanyolországhoz tartozó, afrikai Ceuta városának falain, kilencen meghaltak.
(MTI)
Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari