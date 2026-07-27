Egy korszak vége: több meghatározó játékos utolsó vb-je volt ez

Önazonos spanyolok

A számok tehát azt mutatják, nem lehetett kétség a győztes kiléte felől. De miért ilyen hatékony a spanyol futball? A siker nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több évtizedes tudatos építkezés eredménye. Spanyolországban a nagy klubok – különösen a Barcelona, a Real Madrid, az Athletic Bilbao, a Villarreal és a Real Sociedad – világszínvonalú akadémiákat működtetnek, amelyeknél már gyermekkorban nagy hangsúlyt kap a technikai képzés. Sokat gyakorolják a labdabirtoklást, a helyezkedést és a gyors döntéshozatalt, vagyis nem feltétlenül a fizikai kvalitásokra helyezik a fókuszt, hanem a játékintelligenciára, a fifikás megoldásokra, de ugyanennyire fontos nekik a különböző szituációkban a megfelelő testhelyzetek elsajátítása is. Pozíciós, rövid passzos játékuk demoralizálóan hat az ellenfelekre, és bár az évek során tapasztalható volt némi fejlődés ezen a téren a gyorsabb átmenetekkel, intenzívebb letámadásokkal, az alapok mégis ugyanazok hosszú ideje, nem adják fel a filozófiájukat.

A spanyolok tehát önazonosak tudtak maradni ebben a gyorsan változó világban, ennek köszönhető, hogy nemcsak a játékosaik, hanem az edzőik is meghatározó tényezővé váltak a nemzetközi mezőnyben. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a spanyol első osztály, a La Liga évtizedek óta a világ egyik legerősebb bajnoksága, ahol a labdarúgók magas szintű körülmények között fejlődnek, a külföldi sztárok jelenléte pedig emeli a színvonalat és a versenyt. Spanyolországban ráadásul a futball a mindennapi élet része, sok gyermek már nagyon fiatalon egyesületben sportol, és a klubok is erősen kapcsolódnak a helyi közösségekhez. A spanyol foci egyik legnagyobb erőssége mégis talán az, hogy képes a generációváltásra. Hiszen amikor visszavonultak a címeres meztől olyan korszakos zsenik, mint Sergio Busquets, Xavi Hernández és Andrés Iniesta, sokan hanyatlást vártak, ehelyett új tehetségek jelentek meg Lamine Yamal, Gavi, Pedri vagy éppen Pau Cubarsí személyében, és a válogatottjuk ismét a világ élvonalába került.