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turistabusz Magyar Péter autópálya baleset

Magyar Péter: 12 ember hunyt el az M3-ason történt buszbalesetben

2026. augusztus 16. 08:12

A lengyel rendszámú turistabusz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után.

2026. augusztus 16. 08:12
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Mint arról korábban beszámoltunk, egy lengyel rendszámú turistabusz vasárnap hajnalban, 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben a korábbi tájékoztatás szerint több ember életét vesztette, és legalább tízen megsérültek.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta, 

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12 ember hunyt el a balesetben, legalább tízen pedig súlyosan megsérültek.

„Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek” – fogalmazott. 

A katasztrófavédelem korábbi közlése szerint 57 utas és két sofőr tartózkodott a buszon, amelyből 35 embert már kimentettek, több utas pedig a jármű alá szorult. A mentésben számos egység vett részt, az autópálya érintett szakaszát pedig a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.

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Összesen 136 komment

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Szuperszig
2026. augusztus 16. 20:09
Jar Jar lemondott már?
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hakapeszim
2026. augusztus 16. 16:39
"T. Péterhakapeszim 2026. augusztus 16. 15:55 Ez az egész rossz úgy, ahogy van." Mint sofőr, én döntök. Nálam van a kulcs. Én is dolgoztam régen szar helyen, mindent kitaláltunk, vedeltük a Red Bullt, otthon a feleségem vette észre a forradásokat - harapdáltam az ujjaimat, kivettem a vizet a hűtődobozból és a fejemre öntöttem, hogy ne aludjak el. Volt, hogy 4 éjszakát nem aludtam. Ismertem kollégát, aki 30 ezer kilométert vezetett egy hónapban, nem volt ez akkora ritkaság. Ma már ez nem jellemző. De a végső döntés mindig nálam: ha nincs tovább, megállok. Fiatalabb koromban én is megcsináltam extrém dolgokat, de rájön idővel az ember, hogy semmi értelme. Az elveszett életeket senki nem adja vissza.
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nebulo15
2026. augusztus 16. 16:38
Állítólag Caligula Péter helikopterrel ment oda vért adni, de a Tiszán belüli ellenzék puccsra készül és ennek részeként eltűntették a 10 ezer fotót és 12 órányi felvett videót Caligula véradsásról. Nem tudom szabad-e hinni a pletykáknak.
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nebulo15
2026. augusztus 16. 16:36
áLLÍTÓLAG CALIGULA HELIKOPTERREL MENT ODA VÉRT ADNI
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