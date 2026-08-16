Magyar Péter: 12 ember hunyt el az M3-ason történt buszbalesetben

Több halálos áldozata van az M3-as autópályán történt buszbalesetnek, utasok szorultak a felborult jármű alá
Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.
A lengyel rendszámú turistabusz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után.
Mint arról korábban beszámoltunk, egy lengyel rendszámú turistabusz vasárnap hajnalban, 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben a korábbi tájékoztatás szerint több ember életét vesztette, és legalább tízen megsérültek.
Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta,
12 ember hunyt el a balesetben, legalább tízen pedig súlyosan megsérültek.
„Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek” – fogalmazott.
A katasztrófavédelem korábbi közlése szerint 57 utas és két sofőr tartózkodott a buszon, amelyből 35 embert már kimentettek, több utas pedig a jármű alá szorult. A mentésben számos egység vett részt, az autópálya érintett szakaszát pedig a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.
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Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.
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