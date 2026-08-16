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autóbusz halálhír baleset

Több halálos áldozata van az M3-as autópályán történt buszbalesetnek, utasok szorultak a felborult jármű alá

2026. augusztus 16. 06:59

Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.

2026. augusztus 16. 06:59
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Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére.

Janasóczki Attila elmondta: egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.

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A baleset következtében legalább tíz ember megsérült, többen elhunytak. A mentés jelenleg is folyik 

– közölte. 

A szóvivő elmondta, az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és műszaki mentés idejére lezárták. A forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le, és Emődnél lehet visszatérni az autópályára.

A katasztrófavédelem vasárnap 3 órakor azt közölte, hogy a tűzoltók eddig harmincöt embert mentettek ki a buszból, több utas a jármű alá került.

A korábbi tájékoztatásuk szerint ötvenhét utas és két sofőr ült a turistabuszon.

Közölték, a huszonnégy tonnás autóbusz mozgatásához civil daruk is a helyszínre tartanak. A tűzoltók a daruk megérkezéséig próbálják a hátsó tengelyt annyira megemelni csörlőzéssel, hogy ki tudják emelni az alatta lévő embereket.

A helyszínre melegedőbusz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult – írták.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI megkeresésére azt közölte, hogy a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet a helyszínre riasztott.

Megerősítették, hogy a balesetben több ember életét vesztette.

A további sérültek ellátása és kórházba szállítása folyamatban van – írták.

A magyar miniszterelnök és a lengyel elnök is reagált a tragédiára

„12 ember életét vesztette és legalább tizen súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek” – írta Magyar Péter a Facebookon.

Karol Nawrocki szintén közösségi oldalán reagált a súlyos balesetre: „Mély fájdalommal értesültem a magyarországi lengyel autóbusz tragikus balesetéről, amelyben oly sok honfitársunk vesztette életét. E felfoghatatlan tragédia mindannyiunkat megrendített. Imáimban és mély együttérzéssel osztozom az áldozatok családjainak és szeretteinek gyászában.”

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: police.hu

 

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