Szörnyű tragédia történt Szegeden: kizuhant egy kisgyerek egy tízemeletes panelház ablakából

Kiesett egy kisgyerek szerda reggel egy szegedi, tízemeletes panelház ablakából, és a helyszínen meghalt – erősítette meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-nek.

A baleset egy Szamos utcai panelháznál történt, jelenleg is zajlik a helyszíni vizsgálat.