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08. 26.
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halálhír Szeged panelház

Szörnyű tragédia történt Szegeden: kizuhant egy kisgyerek egy tízemeletes panelház ablakából

2026. augusztus 26. 10:18

A helyszínen életét vesztette.

2026. augusztus 26. 10:18
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Kiesett egy kisgyerek szerda reggel egy szegedi, tízemeletes panelház ablakából, és a helyszínen meghalt – erősítette meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-nek.

A baleset egy Szamos utcai panelháznál történt, jelenleg is zajlik a helyszíni vizsgálat.

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A rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást.

(MTI) 

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

 

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