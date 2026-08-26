Szörnyű tragédia történt Szegeden: kizuhant egy kisgyerek egy tízemeletes panelház ablakából

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A helyszínen életét vesztette.
Kiesett egy kisgyerek szerda reggel egy szegedi, tízemeletes panelház ablakából, és a helyszínen meghalt – erősítette meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-nek.
A baleset egy Szamos utcai panelháznál történt, jelenleg is zajlik a helyszíni vizsgálat.
A rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay