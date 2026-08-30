A Győr és a Veszprém is megvédte Szuperkupa-címét

A női mérkőzéssel kezdődött, majd a férfi rangadóval zárult a magyar kézilabda Szuperkupa vasárnap Székesfehérváron. A Győri Audi ETO KC 30–24-re győzte le a Ferencvárost a MET Arénában, így sorozatban harmadszor hódította el a trófeát. A győriek a találkozó első félidejében még szoros csatát vívtak a fővárosiakkal, a szünetben 14–13-ra vezettek, a második játékrészben azonban fokozatosan elléptek ellenfelüktől.

A fordulás után egy 3–0-s győri sorozatnak köszönhetően először háromgólosra nőtt a különbség, 21–17-nél pedig már négy találattal vezetett az ETO. A Ferencváros a hajrában még próbált kapaszkodni, de az egyenlítésre nem volt esélye, a címvédő végül hatgólos különbséggel nyert. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a 11 gólig jutó Tjasa Stanko volt, míg Sandra Toft tíz védéssel járult hozzá a győriek sikeréhez.