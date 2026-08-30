A Győr és a Veszprém is megvédte Szuperkupa-címét

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A Győr magabiztosan győzte le a Ferencvárost, a Veszprém pedig nagy csatában múlta felül a Szegedet a kézilabda Szuperkupában.
A női mérkőzéssel kezdődött, majd a férfi rangadóval zárult a magyar kézilabda Szuperkupa vasárnap Székesfehérváron. A Győri Audi ETO KC 30–24-re győzte le a Ferencvárost a MET Arénában, így sorozatban harmadszor hódította el a trófeát. A győriek a találkozó első félidejében még szoros csatát vívtak a fővárosiakkal, a szünetben 14–13-ra vezettek, a második játékrészben azonban fokozatosan elléptek ellenfelüktől.
A fordulás után egy 3–0-s győri sorozatnak köszönhetően először háromgólosra nőtt a különbség, 21–17-nél pedig már négy találattal vezetett az ETO. A Ferencváros a hajrában még próbált kapaszkodni, de az egyenlítésre nem volt esélye, a címvédő végül hatgólos különbséggel nyert. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a 11 gólig jutó Tjasa Stanko volt, míg Sandra Toft tíz védéssel járult hozzá a győriek sikeréhez.
Az ETO 2014-ben és 2015-ben is legyőzte az FTC-t a Szuperkupában, így továbbra is hibátlan a két csapat párharcában.
A férfiaknál szintén a címvédő örülhetett: a Veszprém 37–35-re múlta felül a Szegedet. A bakonyiak az első perctől kezdve kézben tartották a mérkőzést, Nedim Remili vezetésével hamar 3–0-ra, majd 7–2-re megléptek. A Tisza-partiak sok technikai hibát vétettek, a Veszprém pedig ezt kihasználva a 24. percben már hétgólos előnyben volt. A szünetre ugyan négyre csökkentette hátrányát a Szeged, a második félidőben azonban újra a veszprémiek kerültek fölénybe.
A Szeged 20–18-ra még felzárkózott, de a Veszprém három egymást követő góllal ismét ellépett. A címvédő 31–24-nél már hétgólos előnyben is volt, a hajrára azonban ismét szorossá vált a találkozó. A Tisza-partiak 32–29-nél még látótávolságban voltak, de a Veszprém a mérkőzés végéig megőrizte előnyét, és 37–35-ös győzelmével sorozatban harmadszor nyerte meg a Szuperkupát. A mezőny legeredményesebb játékosa a szegedi Szilágyi Benjámin lett nyolc góllal.
Nyitókép: Facebook