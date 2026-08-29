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ferencváros konferencialiga uefa európa liga bajnokok ligája nb i eto fc győr bajnokság

Három negatív mutatóban is élen végzett az NB I az európai kupaselejtezők után

2026. augusztus 29. 07:04

Magyarországról ezúttal is csak a Ferencváros jutott túl a selejtezőkön, miközben az NB I három, meglehetősen kellemetlen statisztikában is az élen zárt.

2026. augusztus 29. 07:04
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Csütörtökön lezárultak a nemzetközi kupasorozatok selejtezői, így kialakult a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga ligaszakaszának 108 csapatos mezőnye. Magyarországról ezúttal is csak a Ferencváros jutott túl a selejtezőkön, miközben az NB I három, meglehetősen kellemetlen statisztikában is az élen zárt.

A 108 fős mezőny 39 ország klubjait vonultatja fel. Magyarországot egyedüliként a Ferencváros képviseli, amely az Európa-ligában folytathatja szereplését.

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A zöld-fehérek veretlenül teljesítették mind a négy selejtezős párharcukat, így sorozatban nyolcadik alkalommal jutottak be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára.

A magyar bajnok ETO FC Győr ugyanakkor nem tudott csatlakozni hozzájuk. A győriek mindössze egy párharcot nyertek meg, majd az izlandi és a lett bajnok ellen is alulmaradtak, így már a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében búcsúztak.

A magyar élvonal jelenleg a 18. helyen áll az UEFA országos rangsorában, ennek ellenére a selejtezősorozat végén három olyan mutató is akadt – hívja fel a figyelmet az Index –, amelyben az NB I bizonyult a legrosszabbul teljesítő bajnokságnak a hasonlóan rangsorolt ligák között.

Az NB I lett:

  • a legmagasabban rangsorolt bajnokság, amelynek bajnoka nem jutott be egyik európai kupasorozat ligaszakaszába sem;
  • a legmagasabban rangsorolt bajnokság, amelynek bajnokcsapata még a selejtező rájátszásáig sem jutott el;
  • a legmagasabban rangsorolt bajnokság, amelynek legalább két képviselője helyett csak egy csapata szerepel a főtáblán.

A statisztika különösen beszédes annak fényében, hogy az első 29 helyen rangsorolt ország valamennyi bajnokcsapata bejutott valamelyik sorozat ligaszakaszába. Az első 38 ország bajnoka pedig legalább a Konferencialiga rájátszásáig eljutott.

A teljes mezőnyben ezúttal is az angol Premier League dominál, amely a legtöbb együttest adja a három európai sorozat valamelyikébe. A török és a norvég klubok ugyanakkor szintén komoly bravúrt értek el, hiszen több csapatuk is sikerrel vette a selejtezőket.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 1 komment

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Reszelő Aladár
2026. augusztus 29. 07:49
A lényeg, hogy a bajnoki ágak adnak egyfajta védettséget azzal, hogy csak bajnokok jönnek, nem pedig topligás vagy ahhoz közeli monsterek. Valamint aki túljut az első körön, annak kapásból 2 pótvizsgája van. Aki túljut, annak 3/3-at kell elveszítenie úgy hogy egyszer biztosan kap egy gyengébben jegyzett csapatot. Igen az eslő kör megnyerése után kifejezetten nehéz nem alapszakaszba jutni. Az ETO persze az első kanyarban búcsúzott, egy pótvizsga kapásból ugrott, onnan meg… Hagyjuk. A Fradi viszont egy sokkal nehezebb pályán ment végig, kb a lehető legerősebbek ellen, veretlenül. Respekt érte!
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