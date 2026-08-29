Három negatív mutatóban is élen végzett az NB I az európai kupaselejtezők után

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Magyarországról ezúttal is csak a Ferencváros jutott túl a selejtezőkön, miközben az NB I három, meglehetősen kellemetlen statisztikában is az élen zárt.
Csütörtökön lezárultak a nemzetközi kupasorozatok selejtezői, így kialakult a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga ligaszakaszának 108 csapatos mezőnye. Magyarországról ezúttal is csak a Ferencváros jutott túl a selejtezőkön, miközben az NB I három, meglehetősen kellemetlen statisztikában is az élen zárt.
A 108 fős mezőny 39 ország klubjait vonultatja fel. Magyarországot egyedüliként a Ferencváros képviseli, amely az Európa-ligában folytathatja szereplését.
A zöld-fehérek veretlenül teljesítették mind a négy selejtezős párharcukat, így sorozatban nyolcadik alkalommal jutottak be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára.
A magyar bajnok ETO FC Győr ugyanakkor nem tudott csatlakozni hozzájuk. A győriek mindössze egy párharcot nyertek meg, majd az izlandi és a lett bajnok ellen is alulmaradtak, így már a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében búcsúztak.
A magyar élvonal jelenleg a 18. helyen áll az UEFA országos rangsorában, ennek ellenére a selejtezősorozat végén három olyan mutató is akadt – hívja fel a figyelmet az Index –, amelyben az NB I bizonyult a legrosszabbul teljesítő bajnokságnak a hasonlóan rangsorolt ligák között.
Az NB I lett:
A statisztika különösen beszédes annak fényében, hogy az első 29 helyen rangsorolt ország valamennyi bajnokcsapata bejutott valamelyik sorozat ligaszakaszába. Az első 38 ország bajnoka pedig legalább a Konferencialiga rájátszásáig eljutott.
A teljes mezőnyben ezúttal is az angol Premier League dominál, amely a legtöbb együttest adja a három európai sorozat valamelyikébe. A török és a norvég klubok ugyanakkor szintén komoly bravúrt értek el, hiszen több csapatuk is sikerrel vette a selejtezőket.
Nyitókép forrása: Facebook