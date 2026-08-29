Három negatív mutatóban is élen végzett az NB I az európai kupaselejtezők után

A magyar bajnok ETO FC Győr ugyanakkor nem tudott csatlakozni hozzájuk. A győriek mindössze egy párharcot nyertek meg, majd az izlandi és a lett bajnok ellen is alulmaradtak, így már a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében búcsúztak.

A magyar élvonal jelenleg a 18. helyen áll az UEFA országos rangsorában, ennek ellenére a selejtezősorozat végén három olyan mutató is akadt – hívja fel a figyelmet az Index –, amelyben az NB I bizonyult a legrosszabbul teljesítő bajnokságnak a hasonlóan rangsorolt ligák között.

Az NB I lett: