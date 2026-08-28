A Juventus és a Milan is ellenfele lesz a Ferencvárosnak az európai kupában

Kialakult a Ferencváros ellenfélköre: az FTC a Juventus és a Milan mellett a Viktoria Plzennel, a Celtickel, a szlovén Celjével, a lengyel Lech Poznannal, a portugál Torreensével és a Hoffenheimmel találkozik.

A Ferencváros négy hazai mérkőzést játszik: a Juventust, a Viktoria Plzent, a Celjét és a Torreensét fogadja.