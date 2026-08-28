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08. 28.
péntek
ferencváros hoffenheim európa-liga juventus ftc milan viktoria plzen lech poznan celtic

A Juventus és a Milan is ellenfele lesz a Ferencvárosnak az európai kupában

2026. augusztus 28. 13:34

Kialakult a mezőny.

2026. augusztus 28. 13:34
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Kialakult a Ferencváros ellenfélköre: az FTC a Juventus és a Milan mellett a Viktoria Plzennel, a Celtickel, a szlovén Celjével, a lengyel Lech Poznannal, a portugál Torreensével és a Hoffenheimmel találkozik.

A Ferencváros négy hazai mérkőzést játszik: a Juventust, a Viktoria Plzent, a Celjét és a Torreensét fogadja.

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Idegenben a Milan, a Celtic, a Lech Poznan és a Hoffenheim otthonába látogat.

A sorsolás során a Ferencváros a második kalapból a Viktoria Plzent és a Celticet, a harmadikból a Celjét és a Lech Poznant, míg a negyedikből a Torreensét és a Hoffenheimet kapta.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
napredbosna
2026. augusztus 28. 15:48
A Fradi annyira belehúzott, mind a válogatott a kettővel előzőp Nemzetek Ligájában (Anglia, Németország, Olaszország). Ez a Fradi - a magyarszabály nélküli - tovább is mehet. Nem biztos, hogy az első 16-ban lesz, de szerintem meg lesz az az első 24. hely egyike.
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napredbosna
2026. augusztus 28. 15:43
Ez a negyedik kalap! Hoffenheim és egy portugál csapat (mindegy melyik, ha abból a bajnokságból kijut) De a többi se kutya! A Levski/Ararat esetleg OFI/H. Beer-Sheva még csak elmenne. A Celje meg 3.kalapos...
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0
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zakar zoltán béla
2026. augusztus 28. 15:10
internésönál eftíszí
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Félelmetes Bob
2026. augusztus 28. 14:54
Ha ősszel lesz a Fradi-Juve, akkor érdemes lenne a Puskásban rendezni.
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