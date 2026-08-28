A Juventus és a Milan is ellenfele lesz a Ferencvárosnak az európai kupában

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Kialakult a mezőny.
Kialakult a Ferencváros ellenfélköre: az FTC a Juventus és a Milan mellett a Viktoria Plzennel, a Celtickel, a szlovén Celjével, a lengyel Lech Poznannal, a portugál Torreensével és a Hoffenheimmel találkozik.
A Ferencváros négy hazai mérkőzést játszik: a Juventust, a Viktoria Plzent, a Celjét és a Torreensét fogadja.
Idegenben a Milan, a Celtic, a Lech Poznan és a Hoffenheim otthonába látogat.
A sorsolás során a Ferencváros a második kalapból a Viktoria Plzent és a Celticet, a harmadikból a Celjét és a Lech Poznant, míg a negyedikből a Torreensét és a Hoffenheimet kapta.
Nyitókép forrása: Facebook